Top 12 de la URBA: hacer valer el juego de delanteros, la nueva receta de un Newman con ambiciones para construir un equipo de convicciones

La paridad reinante en la máxima categoría del rugby de Buenos Aires volvió a expresarse en una tarde en la que el frío se adueñó de la escena. CUBA y Newman, dos de los grandes animadores del certamen en las últimas temporadas, protagonizaron un duelo cerrado, con pocos espacios, en el que prevaleció la experiencia del Cardenal para llevarse la victoria sobre el final. “Estamos con más convicción y confianza, estos partidos están buenos para la cabeza”, afirmó Mateo Montoya, el héroe de la tarde. Con un try del ala a dos minutos del final, el visitante se llevó una victoria por 23-19 que lo ayuda a seguir arriba y a alimentar su caracter antes de la fecha libre del próximo fin de semana.

Como el sábado anterior contra Hindú, Newman supo resolver un encuentro apretado hasta el final. Al revés que ante el último campeón, cuando impuso condiciones desde el inicio, esta vez arrancó siendo superado. “Corrimos de atrás todo el partido. En el entretiempo dijimos de no mirar mucho el resultado y ajustamos pequeñas cuestiones. Los cambios se sintieron de adentro y el segundo tiempo perdimos menos pelotas, los medios se animaron a jugar y aparecieron los espacios”, analizó Marcelo Brandi, uno de las figuras en un pack de forwards dominante.

Lucas Marguery, capitán y medio-scrum de Newman, abre juego a su línea Rodrigo Nespolo - digital

A contracara de años anteriores, esta versión de Newman asume menos riesgos con los backs y se hace más fuerte con sus delanteros. “Le estamos dando mucha importancia al juego agrupado, trabajamos mucho el scrum y el maul. Sin las bases sólidas no se puede construir un equipo serio. Sabemos que tenemos que construir un pack serio para ser competitivos, llegar a play-off y seguir avanzando”, admitió el hooker.

Sin Matías Freyre ni Bautista Daireaux en este 2023, más algunas lesiones, Newman perdió poder de quiebre entre los backs. Son los forwards los que marcan el camino. De los 29 tries en el año, 22 fueron anotados por los ocho de adelante. Brandi lleva ocho en la temporada y es el líder en ese rubro en su club. “Es un trabajo de muchísimos años, esta temporada le estamos sacando más frutos. No va ni la mitad del torneo y ya hicimos más tries de maul que el año pasado. Yo que soy forward, estoy feliz”.

El festejo de Newman, que logró una victoria sobre otro rival directo como CUBA Rodrigo Nespolo - digital

Con viento a favor en la primera mitad, CUBA se lanzó a jugar y a mover la pelota, una propuesta diferente a las últimas temporadas. El try de Tomás Anderic, tryman del torneo junto a Agustín Capurro con 11, no llegó por el empuje del maul, sino por el ritmo de juego y la dinámica que le imprimieron los backs. Benjamín Gutiérrez Meabe y Gonzalo Gutiérrez Taboada intercambiaron penales, mientras que Marcos Eliçagaray clavó uno de larga distancia de atrás de mitad de cancha para que el local se vaya al descanso 16-6.

En la segunda etapa, Newman le bajó el ritmo al partido con una buena actuación de Gutiérrez Taboada en la conducción y un trabajo de hormiga del pack de forwards que se revitalizó con el ingreso de Joaquín De la Vega. Le costó quebrar una férrea defensa, pero con el juego agrupado y el try de Montoya se lo llevó sobre el final. “Me la dio Paul Cardinal a dos metros, una fue una paloma y nada más”, admitió el hermano del capitán de los Pumas. Con 24 años, Mateo Montoya es uno de los jóvenes en un pack con muchas temporadas en el plantel superior en el lomo. “Tenemos una buena combinación de experimentados con varios mayores de 30 años y jóvenes que traen energía y están empujando”, agregó el tercera línea.

Alma y vida para frenar rivales: así jugó Newman Rodrigo Nespolo - digital

El scrum fue una batalla aparte y una disputa intensa durante los 80 minutos. Ambos forzaron dos penales y un free-kick en esa formación. CUBA tuvo el debut como titular en la primera línea de Esteban Iribarne y Newman mejoró con los ingresos de Bautista Bosch y Fermín Perkins. “Los empujamos en los scrums de ellos y nos empujaron en los nuestros. Fue muy raro, pero sacamos un penal a favor en el segundo tiempo que fue uno de los momentos claves del partido”, sostuvo Brandi.

Al igual que ante Belgrano siete días atrás, a CUBA se le escaparon los cuatro puntos sobre el final frente a un rival directo. Deberá ser más frío y serenarse para manejar los momentos de presión. En ese sentido tiene buenas noticias en los regresos de su capitán Segundo Pisani la semana pasada y el de Santiago Uriarte, uno de los más experimentados. Cuando se reanude la competencia tendrá el duro desafío de visitar a Hindú. Newman recibirá a Pucará, el único que aún no cosecha victorias, para intentar cerrar la primera ronda en alza y seguir mandando en un campeonato apretado como pocos.

Compacto del triunfo de Newman en Villa de Mayo

La síntesis del partido

CUBA: Marcos Eliçagaray; Joaquín Corleto, Bautista Casaurang, Marcos Herrero Anzorena y Benjamín Gutiérrez Meabe; Juan Manuel Cat y Simón Benítez Cruz; Segundo Pisani (C), José De Carabassa y Pedro Mastroizzi; Marcos Loza y Santiago Landau; Esteban Iribarne, Tomás Anderic y Facundo Aguirre.

Doble marca del Cardenal para desbaratar un ataque de CUBA Rodrigo Nespolo - digital

Newman: Francisco Pasman; Juan Lanza, Juan Billote, Tomás Keena y Agustín Gosio; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery (C), Miguel Urtubey, Rodrigo Díaz de Vivar y Mateo Montoya; Tomás Ureta y Paul Cardinal; Luciano Borio, Marcelo Brandi y Alberto Porolli.

8′, penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada (N); 14′, penal de Benjamín Gutiérrez Meabe (C); 17′, gol de Gonzalo Gutiérrez Taboada por try de Marcelo Brandi (N); 38′, gol de Gonzalo Gutiérrez Taboada por try de Mateo Montoya (N). Amonestado: 16′, Bautista Casaurang (C). Árbitro : Tomás Bertazza.

: Tomás Bertazza. Cancha: CUBA.