Top 12 de la URBA: las razones del gran cambio de CUBA, de aquel salvataje a soñar con el título

En 2019, CUBA estuvo a un minuto de descender. Un penal de Joton González en la última pelota marcó el empate ante Newman en la cancha de este último y llevó al club de Villa de Mayo a un repechaje que, luego, lo ganó con soltura a Olivos. Llegó la pandemia, no se jugó en 2020 y hoy, a finales de 2021, CUBA es semifinalista del Top 12 . El destino, pero en otra instancia, lo pondrá de nuevo ante Newman, en el primer fin de semana de diciembre, en el CASI. ¿Qué ocurrió para semejante cambio de escenario, de estar a punto de bajar de categoría a pelear de nuevo por el campeonato? Lo explica Lucas Piña , el más antiguo (37 años), capitán en el título del 2013: “No tuvimos bajas, llegaron jugadores importantes, se mantuvieron otros, tenemos un buen mix entre experimentados y jóvenes y, sobre todo, nos entrenamos muy duro, hasta te diría que un poco más de lo normal”.

CUBA vs Buenos Aires. 13-11-21 LA NACION/Rodrigo Néspolo

CUBA tampoco venía de un 2018 sencillo. Ahí había entrado en un pozo luego del pico alto logrado entre 2013 y 2015 –tres finales consecutivas– y un bajón en las siguientes. También se salvó del descenso en un repechaje, en el que superó con lo justo y con susto a Los Tilos. Pero hoy soplan otros aires. Es un equipo duro, con muy buena obtención a través de dos plataformas en las que es muy fuerte (scrum y line), y con dinámica y una idea de juego con la que todo el plantel está consustanciado. El club entero está de fiesta con la campaña de la Primera. El lunes, mientras llovía, en el vestuario los juveniles armaron de improviso una hinchada que alentó durante largos minutos a los jugadores que estaban cerca de la clasificación.

CUBA vs Buenos Aires. 13-11-21 LA NACION/Rodrigo Néspolo

Ese clima se vivió ayer en Villa de Mayo, colmado también de chicos ya que fue la última jornada de los infantiles. Sin embargo, Buenos Aires resultó un rival durísimo y por un momento pareció que el pasaje a las semifinales tenía que esperar una fecha más en un mano a mano con Belgrano.

Es que Biei a los 15 minutos del segundo tiempo se adelantó 17-14 . Hasta ahí, CUBA no había jugado bien y parecía estar envuelto en los nervios de la instancia que afrontaba. Hasta que Santiago Viacava (hoy el 10, ya que Rodrigo Ávalos, que venía jugando en esa posición, se casó anoche) volvió a encontrar un hueco como en el primer tiempo y estableció una diferencia que más adelante el local la fue aumentando con tries de Uriarte y Garoby. El 35-24 selló la clasificación. En la primera línea, CUBA recuperó a Nicolás Solveyra, quien volvió de jugar en los Estados Unidos, y a otro pilar, Estanislao Carullo, que había estado en el sistema de la UAR y dejó para seguir sus estudios. También regresó el potente octavo Marcos Ortiz de Rosas y en el pack se mantuvieron Santiago Uriarte y Lucas Maguire.

CUBA vs Buenos Aires. 13-11-21 LA NACION/Rodrigo Néspolo

“Yo dejé en el 2016 y en el 2018 me invitaron a jugar en los Pumas Classics y me di cuenta que estaba en buenas condiciones. Así que decidí volver el año pasado, pero por la pandemia pude jugar apenas dos amistosos. Hoy estar de nuevo en una definición de campeonato es un sueño”, agrega Piña, quien destaca las bondades de capitán de su sucesor, Segundo Pisani . Piña, que alterna entre segunda y tercera línea, es el más antiguo del Top 12 después del Canario Agustín Gosio, de 38 años. Ambos se enfrentarán en la semifinales. Otro que regresó luego de varios años sin jugar por una afección cardíaca es el ex Puma Lucas Ponce.

CUBA cerró un sábado redondo. Por la mañana, dos de los campeones de 2013, Matías Moroni y Facundo Bosch, anotaron tries en la victoria de los Pumas ante Italia. Y por la tarde logró algo que en el último campeonato parecía imposible. Irá nuevamente por el título de la URBA.

CUBA vs Buenos Aires. 13-11-21 LA NACION/Rodrigo Néspolo

Síntesis de CUBA 35 vs. Buenos Aires 24

CUBA (35): Marcos Moroni; Benjamín Ocampo, Marcos Herrero Anzorena, Felipe de la Vega y Marcos Young; Santiago Viacava y Rafael Iriarte; Segundo Pisani (cap), Marcos Ortiz de Rosas y Lucas Maguire; Lucas Piña y Santiago Uriarte; Estanislao Carullo, Enrique Devoto y Nicolás Solveyra. Entrenadores: Tomás Cóppola, Agustín Benedit y Federico Sala.

Buenos Aires (24): Agustín Peirano (cap); Alfonso Latorre, Ramiro Costa, Agustín Lamensa y Gonzalo Outerial; Francisco Lamensa y Joaquín Pellandini; Francisco Ibarra, Juan Segundo Campbell y Julián Pomerantz; Pedro Del Carril y Franco Baldoni; Blas Coria, Tomás Rosasco y Tomás Ruiz. Entrenadores: Gonzalo Camacho y Nicolás De Gregori.

Puntos primer tiempo: 25m. try Iriarte convertido por Viacava (C); 30m. try Rosasco convertido por Francisco Lamensa (BA); 38m. try penal (C).

Puntos segundo tiempo: 13m. try Agustín Lamensa convertido por Francisco Lamensa (BA); 19m. penal Francisco Lamensa (BA); 23m. try Viacava convertido por Moroni (C); 28m. try Uriarte convertido por Moroni (C); 32m. try Latorre convertido por Peirano (BA); 35m. try Garoby convertido por Gutiérrez (C).

Cambios: Garoby por Carullo, Mastroizi por Maguire, Gutiérrez por Moroni (C); Novo por Pellandini y Bayón por Baldoni (BA)

Cancha: Club Universitario de Buenos Aires.

Árbitro: Simón Larrubia.