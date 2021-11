Top 12 de la URBA: qué tiene Newman, el mejor de la clasificación, como para lograr por fin la primera copa

Por ahora le alcanza y sobra para soñar. Finalizada la segunda fase del Top 12 de la URBA, Newman tiene con qué movilizar la ilusión de salir campeón por primera vez en su historia. Si algo le faltaba para darse cuenta de que puede saldar esa cuenta, con un equipo alternativo, sin lucirse, pero jugando un muy buen rugby, derrotó a Regatas Bella Vista por 37 a 21 y cerró la etapa clasificatoria como líder invicto del grupo B y puntero absoluto de la tabla general. Algo que lo pone como favorito en la semifinal que sostendrá dentro de dos sábados contra CUBA.

En tiempos de permanentes discusiones, cuando se privilegia fórmulas supuestamente modernas, Newman es una formación compacta que llena los ojos apelando a la receta de siempre: juega bien porque es capaz de aunar velocidad con precisión. Desde la seguridad, desde la técnica individual, desde la confianza, desde la impecable condición física, los hilos confluyen inexorablemente en la madeja de equipazo, que no varía su fisonomía más allá de los 15 titulares.

El estilo es invariable juegue quien juegue. Las estadísticas y el funcionamiento respaldan su presente. Por lo menos, ante Regatas volvió a dejarlo bien claro.

No por nada, de los 16 partidos de la temporada, perdió apenas dos, anotó 70 tries y recibió apenas 27. Por lejos, es la mejor defensa del Top 12. El triunfo de este sábado lo posiciona como el equipo más goleador de la URBA, con 579 tantos. “No sé si el club había hecho una campaña tan regular como ésta. Pero tenemos que ser medidos y seguir mejorando. Estos números se sostienen en la gran cantidad de variantes que tenemos y en lo enfocados que estamos todos“, expresó con cautela el pilar Marcelo Brandi, autor de un try contra Regatas.

Otra vez marcaron el camino los forwards y buena cuota de responsabilidad fue de sus conductores, Agustín Gosio y Gonzalo Gutiérrez Taboada. El ex miembros de los Pumas hizo valer su experiencia y su astucia, y el apertura se despachó con 12 puntos, producto de dos penales y tres conversiones.

Gran parte de los 579 tantos de Newman en el certamen es obra de Gonzalo Gutiérrez Taboada, un pateador confiable que lleva varios años en la primera del Cardenal. Hernán Zenteno - LA NACION

Durante los primeros 40 minutos, Newman tuvo que esforzarse mucho para mantenerse en partido. Más allá de que inauguró el tanteador con dos penales de Gutiérrez Taboada, el fuerte pack de Regatas se las ingenió para imprimir ritmo y presión a cada uno de sus ataques. Así, con la efectiva patada de José De la Torre y tries de Santiago Mare y Juan Cruz Carmerlinckx logró ponerse al frente 14 a 6. Newman recién logró acomodarse sobre el final de la etapa, con un try de Francisco Montoya.

Como para desactivar todo intento de sublevación de los visitantes, Newman madrugó con todo en la segunda mitad. Esta vez, la salida fue aprovechada por Brandi, que ganó con ímpetu en el aire y se metió a repiqueteo en el in-goal. Faltaba medio partido, pero a esa altura parecía cosa juzgada. Más allá de algún arrebato del conjunto de Bella Vista con un try de Nicolás Juárez Bosch, el equipo de Benavídez fue administrando los minutos a voluntad y cerró el partido con dos vistosas jugadas colectivas coronadas por Lucas Marguery y Juan Bautista Daireaux.

Hay un objetivo al que corre; un anhelo que, por ahora, siempre le fue esquivo. En Newman sienten que éste es un buen año como para saldar esa cita inconclusa con la gloria que tuvieron en la final del Nacional de Clubes de 2018, cuando perdieron a manos de Hindú. Y lo viven con cautela pero sin temer al fracaso. Porque sienten que no tienen nada por perder y sí mucho por ganar. “Hace cinco meses, cuando empezó el Top 12, jamás imaginábamos estar en esta posición. No tenemos que relajarnos, porque ahora viene lo más importante, y si ese día no estamos a la altura, no va a servir para nada todo lo que edificamos en estos 16 partidos”, comentó Gutiérrez Taboada.

La esperanza de los de Benavídez se hamaca en un equipo que juega bien, es efectivo y armonioso y tiene convicciones para marcar a fuego una historia. Otra vez el destino lo puso cara a cara con CUBA. ¿Se le dará este año? El presente, en los números y el juego, es muy bueno, pero la gloria siempre eludió el color bordó en el rugby local. “Favoritos somos los cuatro”, afirmó Brandi, diciendo sin decir. Sólo resta esperar esa gran semifinal para saber la verdad.

¿Será por fin el año de Newman?; el público de Benavídez disfruta un conjunto que juega bien y que no puede dejar de generar esperanza. Hernán Zenteno - LA NACION

Síntesis de Newman 37 vs. Regatas 21