Una final cerrada. De detalles. Con dos equipos que se apoyaron en la fortaleza física para defender y para atacar. A falta de tries, los penales y un drop marcaron la diferencia en la definición del Top 12 de URBA, certamen que este sábado coronó como campeón a SIC luego del triunfo por 15 a 12 sobre Alumni. Un penal de Joaquín Lamas en la última jugada del partido decidió el torneo, tras un yerro insólito de Joaquín Díaz Luzzi que podía darle la victoria y el trofeo al equipo albirrojo unos segundos atrás.

San Isidro Club, un gigante del rugby de Buenos Aires, volvió a la cima después de tres temporadas. Y gritó campeón por 27ª vez, de modo que sigue acortando la distancia que le lleva su eterno rival, CASI, el máximo ganador de la historia, con 33 (el último, en 2005), y cuyo estadio, la Catedral, fue la sede de una final que tuvo muchísimo público, con tribunas añadidas a las fijas.

Joaquín Lamas y Carlos Pirán saltan de alegría: el apertura acaba de acertar un penal en la última jugada del Top 12 y el 15-12 sobre Alumni otorga a SIC su 27ª corona. LA NACION/Santiago Filipuzzi

El primer tiempo se jugó al ritmo que propuso Alumni, que usó mejor el pie, fue más prolijo en la salida de su campo y se equivocó menos. La zurda de Bautista Canzani fue útil para avanzar metros con el pie y para sumar puntos. El apertura acertó sus tres penales, mientras que Lamas convirtió sólo uno de los dos de los que dispuso, en un 9-3 parcial. SIC se mostró errático en las ejecuciones y en el manejo de la pelota, con una infinidad de errores no forzados que no le permitieron tomar inercia en ataque ni controlar el juego. Alumni aprovechó las fallas de su adversario para sacar esa leve ventaja, que no terminaría alcanzando para el resultado final.

En la segunda mitad, con paciencia, el cuadro zanjero fue acercándose en el tablero. Con el mismo método: patadas a los palos. Rompió un poco el esquema con una de Lamas que no fue penal, sino drop, a los 21 minutos, para igualar en 12. Y cuando parecía que más iba a sufrir, tuvo la fortuna de beneficiarse de un error casi increíble del rival. Alumni inició un ataque a los 36 minutos, con un pase adelante no sancionado. La arremetida, al cabo de varias fases, terminó cerca del in-goal, con una infracción del conjunto sanisidrense.

El impensado yerro de Joaquín Díaz Luzzi

Pero Díaz Luzzi erró el penal. Cerca, sin tanto sesgo. Asombroso, porque se lo daba por hecho. Y en la acción siguiente, cuando casi no quedaba tiempo, SIC encontró el penal –más largo, más cerca de una línea de touch– con el que Lamas, ya después de que sonara la bocina, no perdonó. En dos jugadas, la copa cambió de manos.

El penal decisivo de Lamas en la última acción

Y el festejo fue eufórico, por lo repentino y lo sufrido. Por la importancia del partido, por el lugar donde se lo había jugado. “En la cancha del CASI vamos a ganar, y la vuelta, y la vuelta vamo’ a dar”, cantaron los campeones un rato más tarde, ya en el podio, a punto de recibir el trofeo.

Juan Soares Gache lleva adelante un ataque de SIC, en una final que fue física y poco lucida. LA NACION/Santiago Filipuzzi

La tercera final entre estos dos clubes no fue la vencida. Tras dos perdidas, Alumni no consiguió tomarse revancha. En el espejo retrovisor aparecían la caída por 36 a 16 en 2004 y la derrota 14 a 11 en tiempo extra luego de un 11 a 11 en los 80 minutos regulares, en 2011. De esa emocionante final en La Plata Rugby, cuatro jugadores repitieron presencia –y fueron titulares– este sábado: Santiago González Iglesias, Tomás Passerotti, el capitán Franco Battezzati y Tobías Moyano. Y también se quedaron sin festejo.

La final entre San Isidro Club y Alumni no tuvo tries y fue pareja y ríspida; en ese contexto, el equipo zanjero se mueve muy bien, y con las patadas de Joaquín Lamas conquistó el Top 12 de URBA. LA NACION/Santiago Filipuzzi

Más que nunca, la precisión en los remates a los palos marcó el destino. La última final sin tries se había dado en 2007, cuando Hindú y Alumni culminaron el tiempo regular con un 6 a 6 en el estadio de Ferro. En aquella oportunidad, el Elefante ganó por 9 a 6 en el tiempo suplementario y obtuvo el torneo porteño-bonaerense por cuarta vez. Luego llegarían otras siete consagraciones, la última, en 2022.

🏆 Con 27 títulos, SIC se mantiene como el segundo club con más consagraciones de la historia de la URBA. pic.twitter.com/f6WbHhffjB — ScrumRugby (@ScrumESPN) November 11, 2023

Síntesis de SIC 15 vs. Alumni 12

Francisco González Capdevila; Bernabé López Fleming, Carlos Pirán, Santos Rubio y Justo Piccardo; Joaquín Lamas y Juan Soares Gache; Franco Delger, Tomás Meyrelles (capitán) y Andrea Panzarini; Marcos Borghi y Bautista Viero; Benjamín Chiappe, Ignacio Bottazzini y Marcos Piccinini. Entrenadores: Bruno Vitale y Eduardo Victorica.

Cambios: ST, 11 minutos, Juan Pedro Olcese por Chiappe; 16, Jacinto Campbell por Piccardo y Alejo Daireaux por Delger, y 27, Ricardo Macchiavello por Piccinini y Lucas Rocha por Bottazzini.

Suplentes: Pedro Georgalos, Felipe Sascaro y Santiago Pavlovsky.

Santiago González Iglesias; Alejo González Chaves, Tomás Cubilla, Franco Battezzati (capitán) y Santiago Pernas; Bautista Canzani y Tomás Passerotti; Santiago Montagner, Tobías Moyano e Ignacio Cubilla; Juan Patricio Anderson y Nicolás Promanzio; Bautista Vidal, Tomás Bivort y Federico Lucca Ibos. DT: Rodrigo Jiménez Salice y Lucas Chioccarelli.

Cambios: ST, 20 minutos, Joaquín Díaz Luzzi por Canzani; 24, Santiago Alduncin por Promanzio; 26, Santiago Ambroa por Passerotti, y 27, Máximo Provenzano por González Chaves.

Suplentes: Ezequiel Oliva, Francisco Bottoni, Juan Cruz Bottoni e Ignacio Milou.

Primer tiempo: 3 minutos, penal de Lamas (SIC); 6, penal de Canzani (A); 13, penal de Canzani (A), y 37, penal de Canzani (A). Resultado parcial: SIC 3 vs. Alumni 9.

3 minutos, penal de Lamas (SIC); 6, penal de Canzani (A); 13, penal de Canzani (A), y 37, penal de Canzani (A). Resultado parcial: SIC 3 vs. Alumni 9. Segundo tiempo: 6 minutos, penal de Lamas (SIC); 10, penal de Lamas (SIC); 19, penal de Canzani (A); 21, drop de Lamas (SIC), y 41, penal de Lamas (SIC). Resultado parcial: SIC 12 vs. Alumni 3.

6 minutos, penal de Lamas (SIC); 10, penal de Lamas (SIC); 19, penal de Canzani (A); 21, drop de Lamas (SIC), y 41, penal de Lamas (SIC). Resultado parcial: SIC 12 vs. Alumni 3. Árbitro: Tomás Bertazza.

Tomás Bertazza. Estadio: CASI.