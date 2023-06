Top 12 de URBA: goleada de SIC a Hindú y triunfos in extremis de los punteros Newman y Alumni

escuchar

Jugar bien los 80 minutos. En eso insisten los rugbiers. En un deporte tan demandante en lo físico, en el último tramo hacen diferencia los más poderosos. Y eso se vio en ésta, la fecha 10 del Top 12 de URBA, en la que dos de los seis partidos cambiaron de dueño en los minutos finales y otro experimentó un asombroso vuelco en el segundo tiempo.

San Isidro Club 10 vs. Hindú 20 era el resultado entre una mitad y la otra del encuentro en Boulogne, el más atractivo de la jornada, entre los finalistas de 2022. Pues la etapa que faltaba cambió todo: un parcial de 34-3 estableció un tanteador final de 44-23 favorable al local. Impensado. No porque SIC no pudiera tomarse un petit desquite de la definición del año pasado, sino por la diferencia. Hacer perder por 21 tantos al Elefante, y esa corrida de -31 en 40 minutos, son toda una sorpresa en el rugby porteño-bonaerense.

Piccardo se llevó todo por delante y para los jugadores de Hindú no hubo forma de detenerlo. LA NACION/Daniel Jayo

Máxime cuando los zanjeros lo consiguieron, además de con un Justo Piccardo imparable, con más ganas que buen juego. Ganas y confianza, nacida de la obtención de la pelota y del impulso que están teniendo tras la dolorosa derrota en el clásico frente a CASI como locales. Tres éxitos consecutivos hacen que ahora SIC vuelva a mirar con sustento la zona de clasificación para las semifinales en la tabla, mientras lo contrario le sucede a Hindú. Tres caídas seguidas –otra rareza para el Elefante– provocan que Hindú extrañe a los jugadores que están de baja y los espere ansioso para la segunda rueda, que empezará dentro de dos fechas (dentro de tres semanas, pues no habrá actividad el próximo sábado).

Los que revirtieron derrotas sobre el cierre fueron los líderes. Newman sufría en Villa de Mayo y a un par de minutos del cierre consiguió el try convertido que le dio un escueto, pero triunfal al fin, 23-19 sobre CUBA, que en la tabla estaba a tres puntos, en el cuarto puesto, el último de acceso a los playoffs. Y el otro vanguardista, Alumni, trajinó y trajinó hasta terminar quebrando a Rosario en Plaza Jewell, pero lo logró y hasta con cierta holgura: se impuso por 40-32.

Salida de un ruck por parte del capitán Lucas Marguery; Newman sigue líder gracias a que dio vuelta el marcador en la cancha de CUBA en los últimos minutos. LANACION/Rodrigo Nespolo

También en las alturas de la tabla, Belgrano obtuvo un previsible triunfo, por 39 a 14, en la cancha de Pucará, que no sale del fondo y ni siquiera está cerca en los tableros de los partidos. También era esperable una victoria de CASI en San Isidro ante San Luis, como ocurrió por 30 a 20. Y lo mismo por parte de Buenos Aires en La Plata: Biei ganó por 25-22 un encuentro cambiante y entretenido en la cancha del Canario.

Los resultados de la 10ª fecha del Top 12

SIC 44 (B) vs. Hindú 23

vs. Hindú La Plata 22 (B) vs. Buenos Aires 25

vs. Buenos Aires Rosario 32 vs. Alumni 40

vs. Alumni CASI 30 vs. San Luis 20

vs. San Luis Pucará 14 vs. Belgrano 39

vs. Belgrano CUBA 19 (B) vs. Newman 23

La tabla de posiciones

1º, Newman , con 35 puntos

, con puntos 2º, Alumni , con 35

, con 3º, Belgrano , con 33

, con 4º, CUBA , con 29

, con 5º, SIC , con 28

, con 6º, Buenos Aires , con 28

, con 7º, Hindú , con 25

, con 8º, CASI , con 21

, con 9º, La Plata , con 18

, con 10º, Rosario , con 17

, con 11º, San Luis , con 11

, con 12º, Pucará, con 2

La 11ª jornada (sábado 24/6)

Hindú vs. CUBA

Newman vs. Pucará

Belgrano vs. CASI

San Luis vs. Rosario

Alumni vs. La Plata

Buenos Aires vs. SIC

CUBA vs. Newman fue luchadísimo: Rodrigo Díaz de Vivar y Marguery intentan que no pase Benjamín Gutiérrez Meabe. LA NACION/Rodrigo Nespolo

La 11ª fecha de la primera A

Pueyrredón vs. San Albano

Mariano Moreno vs. San Martín

Banco Nación vs. Curupaytí

Francesa vs. Los Tilos

Regatas Bella Vista vs. Lomas

Champagnat vs. Olivos

San Cirano vs. Los Matreros

La 11ª jornada de la primera B

San Carlos vs. Liceo Naval

Universitario de La Plata vs. Hurling

San Patricio vs. SITAS

Ciudad de Buenos Aires vs. GEBA

Delta vs. Centro Universitario de Quilmes

San Fernando vs. San Andrés

Don Bosco vs. Manuel Belgrano

LA NACION