Top 12 de la URBA: Newman se llevó un bonus ante Pucará y quedó como único puntero y hubo 10 amonestados en Belgrano vs. CASI

Este sábado el Top 12 de la URBA cumplió su primera mitad. Hubo encuentros parejos, luchados. Otros terminaron en goleadas y hasta un empate, la tercera igualdad en lo que transcurrió del torneo (las únicas hasta el momento habían sido SIC 25 vs. Belgrano 25, en la fecha 3, y CUBA 27 vs. Buenos Aires 27 en la jornada 6). Hubo algunas modificaciones en la tabla de posiciones, pero la cima sigue en manos de Newman, aunque ahora en exclusividad.

El Cardenal derrotó con punto de bonus a Pucará, por 47-26. El otro conjunto que estaba líder, Alumni, también ganó, pero al no lograr el punto extra en el 28-18 a La Plata, quedó segundo. El equipo rojiblanco sacó adelante un partido parejo ante el Canario, que dominó prácticamente todos los aspectos del juego durante 60 minutos, aunque se relajó en los últimos 20 y sufrió la arremetida del local, que acumula cuatro triunfos consecutivos.

Compacto de Alumni 28 vs. La Plata 18

En tanto, no hubo ni vencedores ni vencidos en el duelo entre Belgrano y CASI. Incluso, a pesar de la gran cantidad de tantos anotados, el desarrollo estuvo lejos de ser entretenido, por el juego que ofreció cada equipo. Fue un partido extremadamente reñido, que tuvo varios actos de indisciplina y cinco amonestados por cada lado). Belgrano pudo quedarse con el triunfo en el cierre, mediante un penal y un drop de Nicolás Spinelli, pero el pateador se quedó corto en ambos intentos.

Por otro lado, Hindú se recuperó de una racha adversa de tres derrotas seguidas (27-22 vs. La Plata, 34-29 vs. Newman y 44-23 vs. SIC) y se llevó una victoria fundamental ante CUBA por 32-12, con bonus, para recuperar terreno en la tabla de posiciones. Ahora, el último campeón quedó en el quinto lugar, a 10 unidades del puntero, Newman, con el que volverá a enfrentarse en la antepenúltima jornada de la rueda regular.

En otras canchas, San Isidro Club se impuso como visitante a Buenos Aires Cricket & Rugby por 36 a 22 con bonus, y Rosario hizo lo propio en La Plata contra San Luis, por 32 a 24, pero sin bonificación.

Los resultados de la 11ª fecha del Top 12

Hindú 32 (B) vs. CUBA 10

vs. CUBA Newman 47 (B) vs. Pucará 26

vs. Pucará Belgrano 31 vs. CASI 31

vs. CASI San Luis 24 vs. Rosario 32

vs. Rosario Alumni 28 vs. La Plata 21

vs. La Plata Buenos Aires 22 vs. SIC 36 (B)

La tabla de posiciones

1º, Newman , con 40 puntos

, con puntos 2º, Alumni , con 39

, con 3º, Belgrano , con 35

, con 4º, SIC , con 33

, con 5º, Hindú , con 30

, con 6º, CUBA , con 29

, con 7º, Buenos Aires , con 28

, con 8º, CASI , con 23

, con 9º, Rosario , con 21

, con 10º, La Plata , con 19

, con 11º, San Luis , con 11

, con 12º, Pucará, con 2

La 12ª jornada (sábado 1/7)

Buenos Aires CRC vs. Hindú

Alumni vs. SIC

San Luis vs. La Plata

Belgrano Athletic vs. Atlético del Rosario

Newman vs. CASI

CUBA vs. Pucará

La 12ª fecha de la primera A

Olivos 12 vs. Regatas Bella Vista 50

vs. Regatas Bella Vista Lomas 21 vs. Deportiva Francesa 18

vs. Deportiva Francesa Los Tilos 35 vs. Banco Nación 28

vs. Banco Nación Curupaytí 42 vs. Mariano Moreno 19

vs. Mariano Moreno San Martín 26 vs. Pueyrredón 41

vs. Pueyrredón San Albano 29 vs. Los Matreros 58

vs. Los Matreros Champagnat 41 vs. San Cirano 15

La 12ª jornada de la primera B

San Andrés 28 vs. Delta 35

vs. Delta CUQ 27 vs. Ciudad 23

vs. Ciudad GEBA 16 vs. San Patricio 37

vs. San Patricio Sitas 20 vs. Universitario La Plata 35

vs. Universitario La Plata Hurling 46 vs. San Carlos 29

vs. San Carlos Liceo Naval 9 vs. Manuel Belgrano 16

vs. Manuel Belgrano San Fernando 24 vs. Don Bosco 18

