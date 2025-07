Ruggeri adelantó el futuro de Russo en Boca: “Esto no se arregla”

Boca vive horas tormentosas luego de que Miguel Ángel Russo apartara del plantel a Marcos Rojo y se produjera una discusión en el vestuario a partir de que el ex Estudiantes quiso cambiarse junto a sus compañeros pero le fue negado el acceso. A partir de esta situación, Oscar Ruggeri se refirió en el programa ESPN F90 al conflicto en el club y advirtió: “Esto no se arregla”.

El Consejo de Fútbol apartó al zaguero central tras un nuevo conflicto con el entrenador, que este martes le impidió participar de una charla grupal. La reacción del defensor derivó en una sanción determinante que se ejecutó este miércoles, donde no se le permitió entrar al vestuario con los demás jugadores del equipo profesional y se le informó que debe entrenarse de forma diferenciada.

Si bien la relación entre ellos ya estaba rota desde el Mundial de Clubes, el problema creció luego de que Rojo llegara temprano al predio de Ezeiza y fuera un utilero del club quien le informara que ya no podía ingresar al vestuario. Con este episodio que trascendió en las últimas horas, Ruggeri dio su opinión acerca del futuro de Russo en club de la Ribera.

El campeón del mundo advirtió que la situación de Rojo puede trasladarse a todo el plantel (Captura: ESPN)

“¿Sabes cómo termina esta historia? Adentro del vestuario, Rojo debe tener cinco o seis tipos que lo bancan a morir. Se la termina agarrando todo el plantel contra el técnico. Ya para mí lo apuntaron al entrenador, después de esto de que los pibes van a buscar la ropa y se tienen que ir a otro vestuario, no lo arreglás más, no se arregla más“, aseguró el campeón del mundo en el 86.

A partir de la opinión del exfutbolista, Damián Manusovich lo interrumpió y le preguntó: “¿Pero de qué estamos hablando? Si alguien tiene experiencia es Miguel". A partir del requerimiento, Ruggeri fue bien claro en su definición sobre lo que debería haber hecho el entrenador con el presidente del club, Juan Román Riquelme.

“Por eso me sorprende desde el primer día cómo Miguel no se sienta con Riquelme y le dice: ‘Escuchame, no me dejes a Rojo acá porque es un tipo muy groso, dejalo ir, que se vaya, si se quiere ir a Estudiante. Liberalo así se me va de acá porque es una bomba de tiempo estos tipos’“, afirmó Ruggeri.

En ese sentido, el exdefensor, que pasó por varios vestuarios de peso en River, Real Madrid y la selección argentina, ejemplificó qué haría si le sucede lo mismo que a Rojo: “Si a mí me hacés esto, te voy a volver loco. Voy a buscar la ropa al utilero y me dice: ‘Mirá que no podés entrar aca’. Y yo voy a entrar acá, yo me voy a cambiar acá porque me corresponde. Me corresponde que me pongan el profe de primera para entrenar, no puedo entrenar con el de la reserva porque yo soy un profesional".

La situación de Boca generó un intenso debate entre los panelistas (Captura: ESPN)

Tras la derrota del fin de semana con Huracán por 1 a 0, Boca enfrenta la peor racha de la historia del club con 11 partidos sin ganar, por eso Russo sostuvo que “es momento de hacer los cambios que el club necesita”. Apartó del plantel a Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi, otros jugadores con una marcada trayectoria.

Otra de las medidas que se barajan en esta crisis es el recambio o la disolución del Consejo del Fútbol del club, hoy integrado por Marcelo Delgado, Raúl Cascini y Mauricio Serna. Por lo pronto, Russo y, sobre todo, Riquelme, tendrán que ver qué medidas toman para dar vuelta este oscuro presente en el equipo.