Una imagen simbólica del Maratón de Nueva York que esta temporada no se repetirá: se canceló por el Covid-19. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

24 de junio de 2020 • 13:32

Los maratones de Nueva York y Berlín, originalmente programados para el 27 de septiembre y el 1 de noviembre, respectivamente, fueron cancelados debido a la situación alarmante producida por la pandemia de COVID-19, según confirmaron los organizadores.

Los Road Runners de Nueva York, en asociación con la alcaldía de la ciudad, expresaron que la decisión de cancelar el evento fue tomada debido a las preocupaciones por la salud y la seguridad de los corredores, espectadores, voluntarios y personal relacionados con el coronavirus.

"Si bien la maratón es un evento icónico y querido en nuestra ciudad, aplaudo a New York Road Runners por poner primero la salud y la seguridad de los espectadores y corredores", señala el alcalde Bill de Blasio en el comunicado oficial. "Esperamos organizar la 50ª carrera del maratón en noviembre de 2021", añadió. La anterior anulación del Maratón neoyorquino se debió al huracán Sandy de 2012.

Los organizadores del Maratón de Berlín, asimismo, también emitieron un comunicado explicando la cancelación. "Por mucho que lo hayamos intentado, actualmente no es posible organizar el maratón con su habitual encanto berlinés. Diversión, alegría, salud y éxito son atributos que caracterizan al BMW BERLIN-MARATHON, pero no podemos garantizar todo esto por el momento. Su salud, así como la de todos nosotros, es nuestra primera prioridad. Por lo tanto, teniendo en cuenta la Ordenanza de Medidas de Contención debido a la pandemia de COVID-19 y su última actualización del 17 de junio de 2020, el maratón no podrá tener lugar este año".

La decisión de la cancelación en Nueva York puede llegar a ser un toque de atención en el mundo del tenis. La Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) tiene programado realizar dos torneos muy importantes del tour (Cincinnati y el US Open) en Nueva York, en el Billie Jean King National Tennis Center.

Claro que los torneos del circuito tenístico serán sin público y la distancia entre los deportistas es mayor que la de los corredores. El maratón, por ejemplo, reúne a miles de personas corriendo en las calles de la ciudad y sin distanciamiento social. La edición de 2019 del Maratón de Nueva York contó con 53.640 corredores, entre profesionales y aficionados de todo el mundo.