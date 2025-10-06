Salud de Miguel Ángel Russo: qué se sabe hoy del estado del DT de Boca

La situación médica de Miguel Ángel Russo generó una nueva muestra de apoyo del plantel de Boca Juniors este domingo. El entrenador, de 69 años, no dirigió al equipo en la goleada 5 a 0 frente a Newell’s Old Boys por la fecha 11 del torneo Clausura y su ayudante de campo, Claudio Úbeda, ocupó su lugar en el banco de suplentes.

Cuál es el cuadro clínico actual de Miguel Ángel Russo

El director técnico de Boca atraviesa un delicado momento de salud. Según la información más reciente, el entrenador sufrió un debilitamiento general en las últimas semanas. Su cuadro lo mantiene bajo licencia y alejado de sus funciones.

A principios de septiembre, Russo cumplió una internación de casi una semana en el Instituto Fleming por una infección urinaria que se sumó a un malestar integral.

El técnico también habría ingresado, previamente, a un centro médico con un cuadro de deshidratación. En aquella oportunidad, los médicos permitieron su regreso al entrenamiento vespertino en Ezeiza. Sin embargo, el escenario actual es diferente. Los profesionales de la salud sugirieron su observación permanente.

Esta recomendación le impide dirigir las prácticas del equipo y los partidos oficiales. En los días previos al encuentro con el club rosarino, Russo recibió en su casa a sus colaboradores.

En febrero de 2018 fue operado en Bogotá mientras dirigía a Millonarios de Colombia Aníbal Greco - La Nación

Esta preocupación por la salud del entrenador tiene como contexto la lucha de fondo contra un cáncer de próstata detectado en 2017. En febrero de 2018, lo operaron en Bogotá por esta enfermedad mientras dirigía a Millonarios de Colombia. Russo continuó su trabajo entre sesiones de quimioterapia hasta conquistar el título local.

El apoyo del plantel y el cuerpo técnico

Tras la contundente victoria en la Bombonera, los referentes del equipo se pronunciaron sobre la ausencia de su entrenador. Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, le dedicó unas palabras en la zona de prensa. “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, declaró el mediocampista.

Claudio Úbeda, quien asumió el rol de entrenador interino, también manifestó su apoyo en la conferencia de prensa. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV”, expresó. El ayudante de campo detalló la comunicación constante con el técnico.

Claudio Úbeda le dedicó el triunfo a Miguel Ángel Russo

“Toda la semana estamos en permanente contacto con Miguel, está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, subrayó Úbeda.

Quién queda a cargo del equipo

Ante la ausencia de Russo, el club tomó una decisión sobre la conducción del plantel profesional. Aunque no hubo una comunicación oficial al respecto, desde la institución informaron que Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez quedarán a cargo del equipo.

Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez quedarán a cargo del equipo hasta el final del torneo Clausura ALEJANDRO PAGNI - AFP

Ellos serán los responsables de los entrenamientos y de la dirección técnica durante los partidos. Esta medida se mantendría, al menos, hasta la conclusión de la participación de Boca en el torneo Clausura.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.