Argentina vs. Nigeria, por el Mundial Sub 20 Chile 2025: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina enfrentará a Nigeria el próximo miércoles desde las 16.30 (hora argentina) en el estadio Nacional de Santiago por los octavos de final del Mundial Sub 20 que se realiza en Chile con el anhelo de meterse entre los ocho mejores. El encuentro se transmitirá en vivo por TV a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado sudamericano con una cuota máxima de 1.60 contra 5.25 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate, que llevaría la definición a los penales después del suplementario, paga hasta 4.20.

El combinado dirigido por Diego Placente lideró el grupo D en la primera etapa con triunfos sobre Cuba 3 a 1, Australia 4 a 1 e Italia 1 a 0. Fue el segundo mejor primero de todos por detrás de Japón -quedó con mejor diferencia de goles (+7 contra +6)- y emergió como uno de los candidatos al título a pesar de que afronta el torneo sin varias figuras porque no fueron cedidos por sus respectivos clubes Claudio ‘Diablito’ Echeverri, Franco Mastantuono, Aaron Anselmino y Valentín Carboni, entre otros.

La albiceleste, subcampeona del Sudamericano, es la máxima ganadora de la Copa del Mundo con seis coronaciones, pero la última la obtuvo hace 18 años en Canadá 2007 y quere volver a los primeros planos.

Las Águilas, por su parte, conformaron la zona F y se ubicaron terceras con cuatro puntos producto de una derrota ante Noruega 1 a 0, un triunfo sobre Arabia Saudita 3 a 2 y un agónico empate con Colombia 1 a 1. Así, avanzaron a las instancias de eliminación directa como uno de los mejores terceros.

Los africanos se clasificaron a la cita ecuménica gracias al tercer puesto en la Copa Africana de Naciones Sub 20 y van por su primer título, algo que se les negó dos veces en las finales de 1989 y 2005.

Daniel Bameyi es la figura de Nigeria y estuvo en el partido del Mundial 2023 FIFA

Argentinos y nigerianos se enfrentaron en la misma instancia, octavos de final, en la Copa del Mundo Argentina 2023. En el estadio Bicentenario de San Juan, los africanos se impusieron 2 a con goles de Ibrahim Muhammad y Rilwanu Sarki y avanzaron a los cuartos del torneo que posteriormente coronó a Uruguay. Con respecto a ese cotejo, el combinado africano repite dos futbolistas: el capitán Daniel Bameyi y el mediocampista Daniel Daga.

Posición de la selección argentina, Mundial por Mundial