Lionel Messi mandó al frente al “Papu” Gómez por el detalle de una foto

En una muestra más de consolidación del equipo, la selección argentina derrotó por 2 a 1 a su par de Chile en el desierto de Calama. Sin su director técnico Lionel Scaloni, (contagiado de covid-19), ni el capitán Lionel Messi (no fue convocado), el combinado nacional se sobrepuso a las múltiples adversidades que le presentó el territorio y los rivales fuera de la cancha. Según narró Rodrigo De Paul, al llegar al país transandino, tuvieron una demora de tres horas en el aeropuerto, donde no les permitieron ir al baño, a la vez que en el hotel no había aire acondicionados y “nadie pudo dormir bien” por las sirenas que escucharon a lo largo de la noche.

Como sea, el conjunto “Albiceleste” estiró su invicto a 28 partidos, aún sin su máxima estrella a disposición. Sin embargo, “La Pulga” se hizo presente a la distancia a través de las redes sociales. “Los 3 puntos se van para Argentina! Seguimos por más”, escribió Giovani Lo Celso en su cuenta de Instagram, y agregó el hashtag #VamosArgentina. En la foto, se lo ve al volante rosarino junto con sus compañeros Nicolás Otamendi, Ángel Di María, Leandro Paredes, el propio De Paul y “Papu” Gómez.

A propósito del siempre risueño futbolista del Sevilla, un detalle de su actitud llamó la atención ni más ni menos que de Messi. A diferencia de sus compañeros, quien se mostraron con una sonrisa en su rostro, Gómez mantuvo el pecho erguido y la cara seria, con su ceja izquierda apenas levantada. “Claro Papu! Metele carita”, comentó Leo, quien no hizo otra mención pública al partido de la selección. Presumiblemente, para mantenerse enfocado en el compromiso del próximo lunes con su equipo PSG.

El detalle de la foto que llamó la atención de Messi Instagram @locelsogiovani

En la publicación de Lo Celso, también comentaron Di María (”Los amo”), “Dibu” Martínez (”Buaaaa”) y el protagonista del texto de Messi, Papu Gómez, quien emotivo, escribió: “La vida por ustedes”. Ya en su propia cuenta de redes sociales, tras el triunfo ante Chile, con la que Argentina alcanzó las 32 unidades en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas (ya está clasificada desde la fecha pasada), el exvolante de Atalanta publicó una imagen del grupo con un sentido escrito: “Familia”, junto con los emojis de la bandera nacional, corazones y fuegos.

Di María se prepara para ejecutar un tiro imposible de atajar para Claudio Bravo Javier Torres - Pool AFP

Por último, Ángel Di María, capitán del equipo en la noche del jueves y autor del primer gol del equipo, publicó en sus redes un mensaje celebratorio por la trabajada victoria. “Felicitaciones a todos por el gran trabajo. Una victoria muy merecida. Seguimos sumando y creciendo como grupo”, dijo “Fideo”. Quien se llevó el premio al mejor comentario fue Gio Lo Celso, quien con ironía elogió el gesto técnico de su colega en el tanto que abrió el marcador: “Abrí el pie tímido”. El próximo martes, “La Scaloneta” recibe a la selección de Colombia en el estadio Mario Alberto Kempes, por la antepenúltima jornada del torneo clasificatorio al Mundial.