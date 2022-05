Se quedó sin trabajo en la pandemia, pintó un cuadro de Lionel Messi y la invitación que le llegó le cambió la vida

La historia de Claudia Pérez, una artista plástica de un pequeño pueblo de Córdoba que pintó un cuadro de Lionel Messi, se volvió viral en los últimos días. Gracias a la repercusión que tuvo su obra, recibió una invitación a Qatar para participar en un festival de arte. La protagonista habló con LA NACION y contó su historia.

Claudia es de Avellaneda, una localidad ubicada en el norte de Córdoba que tiene una población que ronda los 300 habitantes. Con un gusto marcado por el arte ya desde su infancia y adolescencia comenzó con sus primeras obras: “Tuve facilidad para el dibujo desde chica. En los primeros años de secundaria hice los primeros retratos a lápiz”.

A partir de allí, lo convirtió en su vocación y por algún tiempo se dedicó a hacer este tipo de retratos para Telemanías, un reconocido programa de televisión cordobés que permaneció al aire durante décadas. Desde 1998 y hasta el 2000, Claudia hizo retratos de músicos que pasaron por el ciclo. Entre muchos otros, destacó los nombres de Chayanne y Enrique Iglesias. Más allá de ese trabajo, luego de casarse dejó la pintura y no siguió con la exploración de su faceta de artista. Después de su divorcio, retornó a Avellaneda y volvió a tomar el arte y los retratos como una parte de su vida.

En esa nueva etapa, dejó el retrato en lápiz e incursionó en la pintura al óleo. El trabajo que la catapultó a un mayor nivel de reconocimiento fue el de un caballo árabe. Claudia buscó una foto y comenzó a pintar con los dedos, porque en ese entonces no tenía pinceles a disposición. Mientras hacía el trabajo, estaba contenta con lo que veía y decidió contactar al dueño por Facebook para enviarle una foto. El resultado no pudo ser mejor: el dueño del caballo quedó fascinado y le encargó tres retratos.

“Fue la primera pintura vendida y ese fue el primer contacto, que me recomendó a sus amigos criadores. Así se me abrieron las puertas al mundo del caballo árabe”, manifestó sobre la obra que vendió a Bahréin.

La artista plástica se ganaba la vida con los retratos de caballos Instagram @claudiaperezart

Ya metida en ese mundo, el siguiente gran hito fue en Egipto. Allí, llevó un retrato de la madre de un juez de caballos y se lo mostró a él, que quedó impactado. El sueño de Claudia era poder presenciar un show de arte en el lugar, que tenía un elevado costo. El problema, en ese caso, no solo era la entrada sino también el gasto que implicaba poner un stand. Sin embargo, el juez de caballos se comunicó con el organizador y solucionó este problema: la artista tuvo la posibilidad de presentar su trabajo sin costo. “Esa fue la primera exposición que logro y ahí me empezó a surgir mucha gente porque el show era internacional. Me abrió puertas para otros países”, explicó.

Su vida continuó de forma exitosa en el aspecto profesional y siempre bajo la premisa de pintar caballos árabes. Aunque tenía buen nivel de reconocimiento, los costos de pagar alojamiento y transporte en cada ciudad que visitaba no le permitían hacer una diferencia económica. Así siguió hasta que comenzó la pandemia en 2020, donde su último viaje había fue a los Emiratos Árabes en una experiencia que calificó como “increíble”, pero que no le fue muy beneficiosa en términos monetarios.

“Durante la pandemia, me quedé sin ahorros ni trabajo y sin poder viajar ni enviar pinturas afuera”, relató. A partir de allí, tuvo que reinventarse y hubo un hecho clave que cambió todo: la muerte de Diego Armando Maradona. “Cuando muere Diego, me conmueve y me pega mal”, reflexionó y por eso se planteó que tenía que hacer un retrato del ídolo.

Para realizarlo, eligió la mítica imagen que lo muestra al astro con la pelota en su cabeza: “Diego sin la pelota no era Diego, así que por eso elegí esa foto que me encantó”.

Claudia Pérez junto al retrato de Diego Armando Maradona Instagram @claudiaperezart

Envalentonada por el buen recibimiento que tuvo su trabajo, fue por más y se enfocó en la pintura de Lionel Messi: “Ahí ya nace el sueño de viajar al Mundial con pinturas de futbolistas y obviamente no me podía faltar Messi”. Claudia explicó que tardó mucho con este trabajo porque no se decidía sobre qué foto usar para el retrato. Finalmente, eligió una imagen que lo muestra al rosarino mientras acomoda su cinta de capitán en la semifinal de la Copa América 2021 entre Argentina y Colombia: “Me atrapó su actitud”.

Lo cierto es que el trabajo se viralizó y le valió un nivel de popularidad que la artista nunca había alcanzado. Primero, a través de las redes y luego también en medios, Claudia consiguió mucha exposición. En ese contexto, recibió la invitación para participar en el Qatar International Art Festival, que se llevará a cabo entre el 25 y 30 de octubre. Allí presentará no solo los trabajos de Maradona y Messi, sino también de otros futbolistas: “Será un sueño representar a Córdoba y Argentina”.

El video sobre el retrato de Messi que compartió en sus redes

En su cuenta de Instagram, también exhibe retratos de Paulo Dybala y Mohamed Salah. A pesar de su intención de viajar, Claudia busca apoyo económico, al menos para cubrir una parte del pasaje, del Ministerio de Cultura o de Turismo y Deportes de la Nación. “Ojalá le llegue a algún ente del Gobierno”, pidió.