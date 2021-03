Sebastián Domínguez estalló contra F90 por los temas que se tratan y el “Pollo” Vignolo lo defendió

El panelista de ESPN F90, Sebastián Domínguez, estalló este lunes por los contenidos tratados en el programa, en el marco un debate sobre el superclásico y la incidencia que tuvo Juan Román Riquelme en el rendimiento de Boca Juniors.

“Desde que está Riquelme, River no le ganó más a Boca”, sentenció el periodista Federico Bulos, y recordó que desde el comienzo del “ciclo Gallardo” en River, el equipo del “Muñeco” “siempre le ganó” al conjunto xeneize. Inmediatamente, su colega Marcelo Sottile aclaró que todos los partidos terminaron en “empate”. Mientras tanto, Domínguez se agarraba la cabeza, lo cual fue advertido por el conductor Sebastián Vignolo, quien empatizó con su compañero y dijo que el también deseaba hacer lo mismo ante la afirmación de Bulos.

Luego, el analista rebatió el dato de Bulos y consideró que lo que dijo “no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó en la cancha”, y añadió que le gusta “chuparle las medias” a Riquelme. Mirando a cámara, e irónicamente, indicó: “Román, mandale una camiseta”. Acto seguido, Bulos le pidió a Sebastián que no lo descalificara, y pidió analizar la gestión de Riquelme en la victoria.

Un rato después, Vignolo se dirigió a Domínguez y le dijo que lo veía “muy pensativo”. Sin poder disimular su enojo, el exjugador contestó con una manifestación de principios: “Yo se los dije el primer día, muchachos. A mí me gusta hablar de fútbol. Las pavadas no me gustan”. Y acusó al “Pollo” de estar “buscándolo”. “No, no te estoy buscando”, replicó el relator.

Con ese mar de fondo, al día siguiente, Vignolo comenzó su programa preguntándole a Domínguez si se encontraba bien. Entre risas, el exdeportista le contestó con una pregunta: “¿Estamos peleados?”. “¿Dijeron eso? No, ¿cómo nos vamos a pelear? Jamás”, respondió el narrador de fútbol. Y se animó a elogiar a su analista: “Hoy pedí pochoclos para el táctico. Más allá de las chanzas, de las chicanas, Sebastián enriquece ese programa. A mí me gusta escucharlo”, añadió. El comentarista se avergonzó ante la alabanza del periodista, pero la recibió de buen modo.

Finalmente, a lo largo del programa, Domínguez admitió que ayer subestimó la incidencia y el peso de la figura de Riquelme en Boca, y aprovechó para enviarle mensajes conciliadores a Bulos durante el envío del martes.

LA NACION