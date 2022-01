Sebastián Driussi se quejó de una actitud de los hinchas de River: “Me pegan a mí”

River Plate está de fiesta por la reincorporación de uno de los jugadores que le dio grandes alegrías en el último tiempo. La llegada de Juan Fernando Quintero desde el Shenzhen de China hizo sonreír a los hinchas millonarios y, en las redes sociales, muchos celebraron la noticia. Sin embargo, mientras festejaban el arribo del colombiano, algunos apuntaron contra Sebastián Driussi por no regresar al club.

El delantero de 25 años se inició en las inferiores riverplatenses y vistió la camiseta de la banda roja hasta 2017, que se fue al Zenit de San Petersburgo. El caso es que a principios de 2021 se habló de la posibilidad de su vuelta a River, pero finalmente no se concretó y partió a Estados Unidos, donde se unió al Austin FC, de la Major League Soccer (MLS).

Sebastián Driussi posando con la camiseta del Austin, de la MLS Prensa Austin FC

Desde entonces, varios hinchas quedaron con la ilusión de su regreso, por lo que la novedad sobre Quintero les recordó a la situación de Driussi. Por eso, al leer tales comentarios, el ex Zenit expresó en Twitter: “Llega uno y me pegan a mí”. Esta primera frase la acompañó de un emoticón de risas, como para alivianar su reclamo, y siguió: “Disfruten de los jugadores y siempre aguante River”.

El mensaje de Driussi para los hinchas de River Twitter

De esta forma, el exjugador del plantel de Marcelo Gallardo les sugirió a los fanáticos que valoren a los futbolistas que tiene actualmente el club, sobre todo con incorporaciones como la que acaba de suceder, con Juanfer o con otros nombres como Tomás Pochettino, Emanuel Mammana y Leandro González Pírez.

Mientras tanto, River publicó en sus redes sociales un video con Quintero como protagonista bajándose del avión y escribió: “Nada mejor que casa. El retorno del rey”.

Locura en River por la llegada de Juanfer Quintero Captura de pantalla

Driussi, por su parte, todavía tiene tres años de contrato por delante con el Austin. En febrero del año pasado, cuando el Millonario manifestó su deseo de tenerlo de nuevo, explicó por qué no se concretó finalmente la operación. “El jugador que iba a venir al Zenit, Pepe, se fue para el Porto, no quiso venir a Rusia”, expresó entonces y agregó: “Pepe me arruinaste la vida. Pepe era el de Cruzeiro. Ya te vamos a encontrar, Pepe”.

A su vez, hace exactamente un año reflexionó en sus redes que “todo pasa por algo” y dejó una frase que ilusionó a los hinchas de River: “Si no es en junio, será el año que viene y, si no es el año que viene, espero pronto estaremos juntos de nuevo”.