La dura advertencia de Cai Aimar sobre los jugadores de Boca: “Después no es fácil manejarlo”

Con la incorporación de Darío Benedetto, la casi segura llegada de Nicolás Figal y el inminente arribo de Pol Fernández a Boca Juniors, el entrenador Sebastián Battaglia tendrá la siempre difícil tarea de administrar abundancia. De acuerdo con un informe realizado por los periodistas del programa F90 (ESPN), el director técnico tendrá a disposición hasta tres jugadores por puesto.

Experimentado profesional, el devenido columnista Cai Aimar no dudó en detener el entusiasmo de sus compañeros de programa en cuanto a los beneficios de contar con un abultado plantel. Con mesura y sabiduría, el campeón de la Supercopa Sudamericana 89 anticipó: “Teniendo todo esto, no es fácil manejarlo después”.

Por supuesto, el comentario de Aimar despertó contraataques por doquier. “Es mejor tenerlo, Cai”, opinó el periodista Daniel Arcucci, al igual que el animador Diego “Chavo” Fucks. En el mismo sentido que sus colegas, Federico Bulos se quejó: “Ustedes los técnicos quieren que les traigan jugadores, cuando tienen dicen: ‘No sé a quien poner porque son muchos’. Dale”.

Con el tono de voz un poco más elevado, Aimar les respondió a los periodistas: “Yo te digo lo siguiente: acá tenés tres por puesto. ¿Cómo cara... haces para dejar tranquilos a todos?”. A lo que Bulos contestó: “Muy fácil. Para algo sos el técnico de Boca”. Con la intención de matizar su mirada, el exayudante de campo de Timoteo Griguol le concedió al cronista: “Yo digo que es problemático”.

Irónicamente, el “Chavo” Fucks “llamó” a Iván Delfino, técnico de Patronato, sugiriendo que los entrenadores de los equipos “chicos” tienen problemas “en serio”, y que en el peor de los casos, la tarea del técnico es tomar decisiones. Enojado, el “Cai” le replicó al animador: “Yo no digo que no tiene que tomar decisiones, lo que tienen que entender esos señores cuando no les toca jugar, es que no pongan cara de cu... que después te generan un qui.. bárbaro”. Envalentonado, explicó: “Cuando manejas este tipo de jugadores, es un qui.... No te creas, eh. ¿O te crees que es tan sencillo y fácil para manejarlo?”.

Más avanzado el debate, Bulos le preguntó a Aimar porque a Marcelo Gallardo, el DT de River Plate, sus jugadores no le expresan gestualmente su descontento cuando están en desacuerdo con alguna decisión. “¿Por que no le ponen cara de traste?”, le consultó el “Negro” a su colega de manera incisiva. Sin dudarlo, Aimar replicó: “Porque hoy Gallardo maneja todo, y le importa un c..., y vos tenés que estar afuera; te llames como te llames, te vas afuera”.

Consultado por Bulos sobre cómo el “Muñeco” logró eso en River, Carlos contestó: “Ganando”. A su vez, Federico le retrucó: “Battaglia tiene que hacer lo mismo”. En tanto, el Cai recordó que “Napoleón” dirige el club millonario desde hace ocho años, mientras que “Seba” desde “hace media hora”.

Cuando el relator le citó a Aimar el conflicto entre Battaglia y Agustín Almendra como una presunta muestra de personalidad del técnico, el exentrenador desestimó que la credibilidad y el respaldo se obtengan de esa manera, y concluyó con una cruda sentencia: “Tenés que ganar el domingo, y el otro domingo, mas allá de la personalidad...”.