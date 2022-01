El tenso contrapunto entre Luciana Rubinska y Juan Simón: “Pienso distinto, disculpame”

Los futbolistas de River Plate, Benjamín Rollheiser y Fabrizio Angileri, están apartados del plantel porque no llegaron a un acuerdo con la dirigencia para renovar su contrato que vence próximamente. En ese marco, la animadora de F12 (ESPN), Luciana Rubinska, le consultó a su compañero Juan Simón, quien ofició de mánager en Boca Juniors entre 2014 y 2016, qué le aconsejaría a dichos jugadores si fueran representado suyos.

Desde el lugar de “espectador”, Leo Paradizo acotó: “Pregunta incómoda”. “Muy incómoda de verdad”, lo respaldó Simón, quien de todas formas no esquivó el bulto y le contestó a la conductora: “Cada uno tiene que defender sus derechos. Si los jugadores consideran que la oferta no es suficiente, deben mantenerse en su postura”.

En desacuerdo con su colega, Rubinska replicó: “Yo creo que (los futbolistas) pierden más sin renovar que de la otra manera, pero bueno, es otra mirada sin tener los números en la mesa”. A lo que Simón dijo: “Pero vos tenés que defender lo que vos pensás, lo tuyo”. Acto seguido, Luciana contestó casi con culpa: “Está bien, yo te digo mi mirada, mi lectura. Perdón, pienso distinto, disculpame”.

Después, Simón se explayó en su postura: “Pero si vos no estás conforme con la oferta que te hacen, no estás obligado a renovar. Rollheiser viene con un contrato muy desfasado con respecto a lo que cobraba cuando jugó, y la oferta no es satisfactoria”.

Insatisfecha con la argumentación de su compañero, Rubinska le repreguntó al exjugador. “Si vos tuvieses que decirles algo, ¿les dirías que no renueven y se queden seis meses colgados? ¿Que después vas a valer mucho menos de lo que valías cuando estabas en actividad?”. Tajante, Juan concluyó: “Yo prefiero jugar, pero si la oferta no es satisfactoria, tengo que defender mis derechos”.

El caso Pavón

Un rato antes, ambos periodistas habían discutido acerca de la situación de Cristian Pavón en Boca Juniors. A punto de vencerse su contrato y sin perspectivas de renovación, el futbolista no fue convocado para el partido de este viernes ante Universidad de Chile.

Rubinska reparó en este tema, al recordar las palabras de Jorge Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, quien había dicho que Kichan no iba a ser “colgado”. “Llama la atención que no esté convocado, salvo que tenga alguna molestia”, confesó la periodista. Inmediatamente, Juan le retrucó: “No me llama la atención”. Después, la cronista dijo: “¿Cómo que no? Si Bermúdez dijo que no iban a colgar a los jugadores que no firmen...”.

Sin embargo, Simón estimó que Pavón no fue apartado, si no que se trató de una decisión táctica de Sebastián Battaglia. “¿Por qué pensás que está colgado? Teniendo en cuenta que en el plantel tiene a Sebastián Villa, al ‘Changuito’ Zeballos...”. Acto seguido, Rubinska le recordó al “Flaco” que en los últimos partidos del torneo, Pavón jugó como titular. Además, la periodista se respaldó en el conflicto entre Agustín Almendra y el entrenador para reforzar su opinión: “Cuando no estuvo convocado en el último partido, era porque había tenido un roce. Con Pavón, algo pasó”, reitereó segura Luciana.

Cristian Pavón, titular indiscutido en el Xeneize Fernando Massobrio - LA NACION

Augusto Cesar, cronista que cubre la actualidad del club xeneize, explicó que no fueron convocados ninguno de los deportistas a lo que se les está buscando una salida para el próximo compromiso amistoso. Al mismo tiempo, consideró que el técnico tiene muchas variantes en la delantera, por lo que el apartamiento del ex atacante de la selección argentina podría estar vinculado con esa situación.