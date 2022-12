Sebastián Vignolo eligió el mejor gol de la selección argentina en Qatar 2022: “De futsal”

escuchar

El conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, escogió este jueves, tras observarlos a todos nuevamente, el mejor gol de los 13 que marcó la selección argentina en el Mundial Qatar 2022. “A mí me gusto mucho, como jugada, el de (Ángel) Di María frente a Francia, porque la saca de un lado, la toca Leo...”, analizó el periodista en relación al segundo tanto de la final del mundo.

Entusiasmado, Vignolo agregó: “Para mí, es el mejor, el que más me gustó. La jugada es de futstal. Todos pases de primera. Di María tiene que definir ante un arquero que se estira; no se te tiene que ir por arriba, no le tiene que pegar en el cuerpo...”, precisó. Por su lado, Cai Aimar acotó: “La fueron llevando de atrás para adelante, y después terminó definiendo de una manera...”. A la vez, Renato Della Paolera y Damián Manusovich también se quedaron con el gol de Di María.

Mientras tanto, en la compulsa, el relator Federico Bulos eligió gol que le marcó Enzo Fernández a la selección de México, en el segundo partido de la fase de grupos. Fue el tanto que le dio cierre al resultado. Asimismo, Cai Aimar se inclinó por el gol de Nahuel Molina frente a Países Bajos, que contó con un pase inolvidable de Messi.

El golazo de Di María a Francia

Tras el gran Mundial de Enzo Fernández, quien juega en el Benfica, Vignolo se preguntó: “¿A dónde ira a jugar?”. El gol que anotó el volante ante México integra el ranking de los 10 mejores de la Copa según la FIFA. Manusovich definió la jugada del futbolista de 21 años como una “gambeta sudamericana”. Entre los goles más “importantes”, Vignolo eligió el de Messi contra México, porque “es el que destraba todo”. “No sé si es el más lindo”, lo diferenció.

Ángel Di María celebra el segundo gol de Argentina Hassan Ammar - AP

Luego, el animador desmenuzó el resto de los goles que anotó la selección en el Mundial. Con respecto al tanto de Julián Álvarez contra Polonia, dijo: “Es muy lindo cómo la empieza a amasar Enzo. Recorta Alvarez. Se la da levantándola un poquito; la controla con zurda, (la) saca con derecha, infla la red. Es un golazo”.

En relación al gol de Messi contra Australia, por los octavos de final del Mundial, Manusovich se maravilló al observar que “sólo Messi” ve el espacio entre las piernas de los rivales para hacer ingresar el balón. En cuanto al segundo gol de ese partido, que marcó Julián Álvarez tras quitarle el balón al arquero, Vignolo explicó que el “autor intelectual” de la conquista fue Rodrigo De Paul, quien presionó a la defensa junto a La Araña.

Sobre el gol de Molina ante Países Bajos, el Pollo destacó la decisión del entrenador Lionel Scaloni de ubicar a Nahuel Molina como volante y respaldado por una línea de tres zagueros centrales. Acerca del gol de Messi contra Croacia, que fue de penal, aseguró que La Pulga “tenía mucha información” sobre los arqueros rivales. Seguidamente, vio el memorable gol de Álvarez, en la jugada individual que arrancó desde la mitad de la cancha, y destacó su “prepotencia, fe y entusiasmo”. “Entró con pelota y todo”, la graficó.

El gol de Enzo Fernández DeFodi Images - DeFodi Images

Por último, se refirió a “la apilada” de Messi contra Croacia, que derivó en el gol de Álvarez, y el tercer gol de Argentina contra Francia, en la final. “Se ensucia un poco”, dijo sobre la resolución, pero resaltó la gran conexión colectiva previa.

