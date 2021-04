Sebastián Vignolo sostuvo que si Marcelo Gallardo” dirige “un mes” a Boca “lo hace jugar mejor” y sus compañeros lo cruzaron

El conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, se preguntó este jueves en una nueva emisión del programa qué pasaría si el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, se hiciera cargo de la dirección técnica de Boca Juniors.

“Si le doy a Gallardo Boca un mes, te lo hace jugar mejor. No tengas dudas. Y no puedo decir lo mismo del técnico de Boca (por Miguel Ángel Russo) si dirigiera River”, agregó Vignolo.

Su compañero, Federico Bulos, lo cruzó al animador y le dijo: “Lo quiero ver a Gallardo en Boca, que es una olla a presión todos los días”. “Ah no, River es una pavada”, replicó el “Pollo”. Por su parte, el periodista Diego “Chavo” Fucks sentenció que la hipótesis de Vignolo es “incomprobable” y que “no va a pasar”.

#ESPNF90 📺 | ESPN



"PONÉ A GALLARDO A DIRIGIR A BOCA UN MES"



¿Qué pasaría si el Muñeco se cruza de vereda? ¿Podría mejorar al Xeneize con el plantel que tiene? pic.twitter.com/A29DmDLGLu — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 8, 2021

Luego, Vignolo destacó que en el partido que River disputó ante Atlético Tucumán y que ganó por 2 a 1, el técnico metió “mano” y puso en cancha al juvenil delantero Federico Girotti: “No es casualidad. Es un tanque. River ya sacó un goleador que va a valer 50 palos”, lo definió el animador televisivo al atacante millonario.

Además, el “Pollo” utilizó como ejemplo el encuentro de ayer por Copa Argentina en comparación con lo que hace Boca en los partidos clave: “De 9 juega (Franco) Soldano para correr y no (Luis) Vázquez para meterla. River pone a Girotti para que la meta”.

#ESPNF90 📺 | ESPN



"RIVER YA SACÓ UN PIBE QUE VA A VALER 50 PALOS"



Tremendo elogio de @pollovignolo al pibe Girotti, que ayer metió un doblete ante Atlético Tucumán. pic.twitter.com/90rqLbOQ0l — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 8, 2021

En cuanto a la actualidad de Boca Juniors, el periodista de El Trece se animó a anticipar que Boca “va a cerrar un 9 de jerarquía”, en referencia al uruguayo Edinson Cavani. La información del “Pollo” fue refrendada por el panelista Damián Manusovich, quien dijo que de 1 a 10, las chances de la llegada del jugador charrúa son 8,5. Por su parte, Diego Monroig, a cargo de cubrir la vida de Boca, puso un 5 en la misma evaluación.

Edinson Cavani, aquí con la camiseta de Paris Saint-Germain, cuyo malentendido lingüístico provocó un revuelo inusitado y una de las más absurdas reacciones de corrección política Franck Fife - AFP

Ya sobre el final del programa, Vignolo le preguntó a sus compañeros a qué equipo consideraban favorito del próximo superclásico que se disputará por Copa Argentina, tras la confirmación del duelo luego de la victoria de River en 16avos de final de la competencia nacional.

Y opinó: “Es River favorito, muchachos. Yo creo que te lo quiere jugar la semana que viene. A mí, alguien me dijo que Boca lo quiere tirar para adelante. Que no está mal si no se siente seguro ahora, porque pueden llegar algunos jugadores, porque puede aparecer algunos futbolista, Lucas Torreira, si puede traer refuerzos. A mí, no me gusta el tipo que se hace el guapo y después se viene con toda la cara hinchada”.

#ESPNF90 📺 | ESPN



"BOCA VA A CERRAR UN 9 DE JERARQUÍA"



¡Atención a la información de @pollovignolo! ¿El Xeneize está próximo a asegurarse a un centrodelantero para el próximo mercado de pases? pic.twitter.com/iw5cMwmVnp — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 8, 2021

Finalmente, el conductor se mostró en contra de que se postergue el partido entre los dos equipos más grandes de la Argentina, ante los rumores que indican que podría jugarse más adelante de lo previsto: “Sería fabuloso que se juegue la semana que viene”, concluyó.

