Federico Bulos dijo que Gallardo “vive como un millonario” y el Pollo Vignolo lo cruzó

El panelista de ESPN F90, Federico Bulos, realizó este miércoles una analogía para describir al entrenador de River Plate Marcelo Gallardo con la que el conductor del programa, Sebastián Vignolo, se mostró en desacuerdo.

Tras reproducir un fragmento de la conferencia de prensa que brindó el “Muñeco”, Vignolo dijo que el director técnico tiene “categoría”. En el mismo sentido opinó el “Negro”, pero se permitió “discutir” una de las apreciaciones de Gallardo: “Cuando va al planteo de los rivales, que habla de que River tiene que solucionarlo de alguna manera, yo digo que el entrenador que está más holgado. Gallardo vive como un millonario, está en el mejor equipo de la Argentina, es el mejor entrenador, está suelto. Le sobra la guita”.

El animador lo interrumpió y le aclaró que “vive como un millonario pero labura como un principiante”. En el momento en que su compañero quería desarrollar su concepto, el “Pollo” le pidió que no le quite “mérito” al DT de River. Y agregó: “No me gustó lo que dijiste. Se la ganó siendo mejor que todos. No me gustó la definición”.

Para que se entendiera su punto, Bulos le preguntó al conductor si alguna vez había relatado un partido de reserva, o si comenzó su carrera narrando encuentros de “Boca y River”. “¿Qué tiene que ver? Volvería a relatar la reserva. ¿Cuál es el problema?”, le preguntó el “Pollo”. “Cuando me toca a mí un partido medio pelo, tenés que tener empatía, porque vos estuviste ahí”, contestó Bulos, siguiendo con la analogía entre el periodismo y el fútbol.

Gallardo habló en conferencia de prensa y se refirió, entre otros temas, al futuro de Rafael Santos Borré en River Diego Haliasz / Prensa River

Sin terminar de dejarse convencer por los argumentos del panelista, Vignolo le consultó si acaso sabe “cómo se rompe” el exjugador para lograr el dinero que supuestamente tiene. Por su parte, Oscar Ruggeri le aclaró que Gallardo no está relajado en su cargo porque trabaja mucho.

Finalmente, el periodista que conduce el programa recordó que cuando a Gallardo le tocó tomar el lugar que en ese momento dejaba Ramón Díaz, y después de haber sido campeón del torneo local. “¿Qué tiene que ver eso? Éste los pasó por arriba a todos. Me están haciendo quedar mal con el ‘Muñeco’. Es una metáfora”, concluyó el “Negro”.

