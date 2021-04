Leo Farinella, en la previa del superclásico por la Copa Argentina: “Boca no puede digerir la final de Madrid”

El panelista de Superfútbol, Leo Farinella, habló este jueves sobre histórica final de Madrid entre Boca y River, tras conocerse que el conjunto millonario volverá a encontrarse con los de Miguel Ángel Russo en una instancia de playoff, en este caso, en los octavos de final de la Copa Argentina.

“Cuando (Marcelo Gallardo) en el medio del (Estadio Santiago) Bernabéu dice: no hay nada más, todos pensamos un poco eso. Yo te digo la verdad: mi vida, después de ese día, yo siento que, futbolísticamente, no hay nada más para ver. Para mí, se terminó todo. Fue el final de todos los mundos”, sentenció Farinella.

Luego, el periodista contó qué le hubiera sucedido “si River perdía ese partido”: “Mi tristeza iba a ser inigualable por el resto de mi vida. Y el haber ganado, mi felicidad es para toda la vida. Yo soy padre de familia, tengo hijos, tengo amigos, tengo mujer, tengo gente a la que quiero, tengo a mi mamá. (...) No comparo con la salud de ningún familiar, un hijo. Pero en lo futbolístico, para nosotros que laburamos de esto, que vivimos de esto, que de chiquitos jugamos a la pelota, aunque no pudimos ser profesionales. Claro que nos cambió la vida”.

Además, Farinella consideró que “el problema que tiene Boca hoy es que no lo puede digerir. Por eso se hizo esta grieta tan grande. Y por eso, la sociedad no está preparada para nuevos enfrentamientos. Es muy grande la alegría y muy grande el dolor. Es injusto hasta que yo lo diga. No puedo ni siquiera ponerme en el lugar del hincha de Boca. Con todo respeto lo digo”.

Después, el cronista de TyC Sports admitió que, ahora, para River “es un problema” la posibilidad de volver a enfrentarse a Boca en una nueva final de Libertadores, y recordó lo sucedido en la última edición del torneo continental, donde ambos equipos disputaron las semifinales, aunque luego perdieron: “La tensión con la que se vivieron los partidos fue muy grande. Ahora, la realidad, es que claramente Boca va a perseguir una nueva oportunidad porque quedó dañado por lo que pasó”.

Sin embargo, Farinella dijo que, en el fondo, los hinchas de River piensan que “ninguna” eventual final “va a ser revancha” por los condimentos que tuvo aquella definición, y que el periodista enumeró: “Es cierto que pasaron un montón de cosas en esos partidos, que River ni siquiera pudo jugar en su campo, jugó en la cancha de Boca un partido, el otro se jugó en Madrid, fue la primera vez, estuvo tres veces abajo, hizo un gol sacando del medio en la cancha de Boca, un tiro en el palo con 9 faltando un minuto, un gol en la última jugada del partido de corner sin arquero, un montón de cosas que vos decís: esto no ocurrió, no puede ser verdad. La verdad, es una película que ni a un cineasta se le ocurre”.

Gonzalo Martínez sella el 3 a 1 de River sobre Boca, en la histórica final de la Copa Libertadores 2018, en Madrid

Al mismo tiempo, Farinella hipotetizó qué hubiera sucedido si River era el perdedor: “Este ciclo de Gallardo es tan virtuoso que el temor era: y mirá si no puede ganar. Porque en el fútbol para eso también. Que la de (Leonardo) Jara pega en el palo y entra, y tenemos que hablar de la ‘gallineada’, de que por los huevos de Boca ganó por penales, con 9 jugadores, la historia”.

Finalmente, el ex Estudio Fútbol dijo que cualquier partido Boca - River, incluido el que se jugará por la competencia nacional y aún no tiene fecha, “es muy difícil” de analizar porque “se lo emparenta” con dicho épico encuentro, por lo cual, sobre este dilema, concluyó: “No hay solución”.

