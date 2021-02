La cantante y el futbolista comparten fecha de nacimiento, aunque con diez años de diferencia Crédito: Instagram

2 de febrero de 2021 • 15:27

Shakira y Gérard Piqué cumplen años hoy 2 de febrero y probablemente su festejo sea tan discreto como el resto de su vida privada. La cantante celebra su aniversario número 44 y el futbolista del Barcelona les da la bienvenida a sus 34, aunque no se espera que publiquen demasiado, dado que ambos tienden a ser muy reservados en lo que respecta a su familia y todo lo que sucede por fuera de sus vidas profesionales.

Según consigna la prensa española, la pareja soplará las velitas junto a sus hijos Milan (8) y Sasha (6) en su residencia de Barcelona. Es que ambos desarrollan su carrera desde la cuidad catalana, donde el futbolista catalán se desempeña desde 2008 en el club azulgrana y desde donde la artista barranquillera viaja cada tanto por trabajo.

Fueron el Mundial de Sudáfrica 2010 y el Waka Waka los que unieron a estas dos personalidades con un alto nivel de popularidad a nivel global, que, desde entonces, permanecieron juntos hasta formar la gran familia que tienen hoy.

Shakira y Piqué en sus comienzos de la relación Fuente: Archivo

Si bien los rumores de separación circularon más de una vez, Shakira y Piqué demostraron todo lo contrario con alguna publicación en las redes sociales y con apariciones públicas que derribaron por completo tales teorías.

Y a aquellos que quieren establecer quién de los dos tiene más éxito en su ámbito, se les vuelve una tarea casi imposible no solo por la lejanía que existe entre una profesión y otra, sino también porque son ambos grandes íconos en sus disciplinas.

El último año no fue para Shakira uno de los ideales a nivel contexto, dado que la pandemia suspendió todo tipo de evento multitudiario, lo que afectó directamente a uno de los contactos más estrechos de la colombiana con su público: los shows. Sin embargo, sus lanzamientos no cesaron y su última canción, "Girl like me", en colaboración con Black Eyed Peas, superó las 228 millones de visualizaciones en YouTube y su paso de baile se volvió viral en las redes sociales.

Piqué también tuvo que despedirse de su instancia más cercana a los hinchas, puesto que los estadios con público son postales que no se ven en España -y en muchos otros lugares del mundo- desde principios de 2020. De todas formas, su lugar como defensor en el Barça se mantiene firme a pesar de que está lesionado y de la crisis que está atravesando el club.

Piqué se mantiene firme como defensor en el club catalán

Por todo esto, será también un cumpleaños distinto para la cantante y el futbolista, que no podrán hacer un festejo multitudinario y tendrán que reservarlo a los más cercanos. Mientras tanto, los fanáticos de la pareja se quedarán con las ganas de saber las intimidades de la celebración, que seguramente quedarán reservadas para su círculo.