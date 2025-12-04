Sorteo del Mundial 2026: cuándo es, cómo se definen los grupos y los posibles rivales de Argentina
La ceremonia se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., Estados Unidos; cómo estarán conformados los grupos y dónde se jugarán los 104 partidos de la contienda deportiva más importante a nivel selecciones
Bombo 2: las restricciones geográficas de la Selección
De los integrantes de este grupo, el conjunto albiceleste no podrá cruzarse con Colombia, Uruguay y Ecuador, debido a las restricciones geográficas. Esto deja a Croacia, finalista en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022, y a Marruecos, semifinalista en la última edición, como las principales amenazas. Completan este bombo Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia.
Bombo 1: los cabezas de serie
Lo integran la Argentina, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica, Alemania y los tres anfitriones: México -que ya se sabe estará en la zona A-, Canadá -que integrará la B- y Estados Unidos -que formará parte de la D-. El resto se ubicará al azar en los nueve grupos restantes.
Cómo será el sorteo del Mundial 2026
El procedimiento será diferente al que se volvió habitual en los últimos 30 años porque la Copa del Mundo tendrá 48 participantes contra los 32 que compitieron en las últimas siete ediciones, hasta Qatar 2022.
Los equipos se dividieron en cuatro bombos de 12 integrantes cada uno de acuerdo a su ubicación en el ranking de la FIFA.
En el primero están los tres anfitriones más los nueve mejores clasificados del escalafón internacional (España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica).
Todos serán cabeza de serie de cada una de las zonas de cuatro integrantes con México en la A, Canadá en la B y Estados Unidos en la D. El resto se ubicarán en los otros grupos por azar.
A qué hora comienza la ceremonia
Transmitido en vivo y en directo para todo el planeta, el sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes desde las 14 (hora argentina) en el Kennedy Center de Washington con la conducción de Heidi Klum, Kevin Hart y Danny Ramírez, personalidades destacadas de diferentes rubros.
🍿🏆— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 3, 2025
Todo comienza este viernes en el Sorteo Final.
Visita https://t.co/dyjI60DRMl para conocer dónde puedes ver el Sorteo en tu territorio. pic.twitter.com/PWCqPrAJvZ
El sorteo del Mundial 2026: dónde verlo
Por televisión, el evento se podrá seguir en vivo a través de:
- ESPN
- Telefé
- DSports
- TV Pública
- TyC Sports
Por streaming, en las siguientes plataformas:
- FIFA+
- Disney+
- 1
Cuándo se juegan las semifinales del torneo Clausura: días y horarios de los partidos
- 2
El sorteo del Mundial de rugby: los Pumas respiran tras ser bendecidos con un grupo favorable
- 3
Alpine confirmó que el auto que manejará Franco Colapinto en 2026 se presentará en enero
- 4
Sorteo del Mundial 2026: día, horario, invitados y todo lo que se sabe de la ceremonia, este miércoles 3