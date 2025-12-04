LA NACION
en vivo

Sorteo del Mundial 2026: cuándo es, cómo se definen los grupos y los posibles rivales de Argentina

La ceremonia se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., Estados Unidos; cómo estarán conformados los grupos y dónde se jugarán los 104 partidos de la contienda deportiva más importante a nivel selecciones

El plantel comandado por Messi, expectante de conocer a sus adversarios
El plantel comandado por Messi, expectante de conocer a sus adversarios

Bombo 2: las restricciones geográficas de la Selección

De los integrantes de este grupo, el conjunto albiceleste no podrá cruzarse con Colombia, Uruguay y Ecuador, debido a las restricciones geográficas. Esto deja a Croacia, finalista en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022, y a Marruecos, semifinalista en la última edición, como las principales amenazas. Completan este bombo Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia.

Bombo 1: los cabezas de serie

Lo integran la Argentina, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica, Alemania y los tres anfitriones: México -que ya se sabe estará en la zona A-, Canadá -que integrará la B- y Estados Unidos -que formará parte de la D-. El resto se ubicará al azar en los nueve grupos restantes.

Cómo será el sorteo del Mundial 2026

El procedimiento será diferente al que se volvió habitual en los últimos 30 años porque la Copa del Mundo tendrá 48 participantes contra los 32 que compitieron en las últimas siete ediciones, hasta Qatar 2022.

Los equipos se dividieron en cuatro bombos de 12 integrantes cada uno de acuerdo a su ubicación en el ranking de la FIFA.

A qué hora comienza la ceremonia

Transmitido en vivo y en directo para todo el planeta, el sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes desde las 14 (hora argentina) en el Kennedy Center de Washington con la conducción de Heidi Klum, Kevin Hart y Danny Ramírez, personalidades destacadas de diferentes rubros.

El sorteo del Mundial 2026: dónde verlo

Por televisión, el evento se podrá seguir en vivo a través de:

  • ESPN
  • Telefé
  • DSports
  • TV Pública
  • TyC Sports
El mundo entero estará expectante del sorteo del Mundial 2026
El mundo entero estará expectante del sorteo del Mundial 2026Shutterstock - Shutterstock

Por streaming, en las siguientes plataformas:

  • FIFA+
  • Disney+
LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. Cuándo se juegan las semifinales: días y horarios de los partidos que definen a los finalistas
    1

    Cuándo se juegan las semifinales del torneo Clausura: días y horarios de los partidos

  2. Los Pumas respiran tras evitar a "los cucos" y ser bendecidos con un sorteo favorable
    2

    El sorteo del Mundial de rugby: los Pumas respiran tras ser bendecidos con un grupo favorable

  3. Alpine confirmó cuándo y dónde se presentará el auto que manejará Colapinto en 2026
    3

    Alpine confirmó que el auto que manejará Franco Colapinto en 2026 se presentará en enero

  4. Sorteo del Mundial 2026: día, horario, invitados y todo lo que se sabe de la ceremonia, este miércoles 3
    4

    Sorteo del Mundial 2026: día, horario, invitados y todo lo que se sabe de la ceremonia, este miércoles 3

Cargando banners ...