Su hijo tenía la misma condición que Lionel Messi y reveló el inesperado gesto que el astro tuvo con ellos

En Instagram, una usuaria contó una conmovedora historia que involucra a Lionel Messi. A pesar de que según los médicos su hijo estaba en buenas condiciones de salud, la mujer descubrió una afección gracias al caso de rosarino.

Luego de que comenzaron los tratamientos, el pequeño pudo conocer al capitán de la selección argentina, quien le dio unas motivadoras palabras para seguir adelante.

La historia de Messi es conocida dentro del mundo del fútbol y explica por qué el astro se mudó a Barcelona y nunca pudo debutar en el fútbol argentino. Cuando todavía era un niño y necesitaba un tratamiento con somatotropina para suplir una falla en la hormona de crecimiento, la familia de Leo no consiguió cobertura en el país y viajó a España, donde el club catalán prometió hacerse cargo de su tratamiento.

Esta situación fue recordada por Bárbara Esses, allá por el año 2008. En aquel entonces, su hijo tenía cuatro años y ella presentía que algo en su salud no estaba bien, a pesar de que los médicos le decían que no existía ningún problema. “Como mamá yo sabía que algo le pasaba y si los médicos no querían investigar, lo iba a investigar yo”, expresó la mujer en el relato.

Un pequeño Lionel Messi posa para la cámara junto a compañeros suyos de Newell's Foto: Twitter @messismo10

Después de informarse y comparar análisis, Bárbara no dudó en plantearle al pediatra de su hijo lo que había descubierto: “Me senté con todos los papeles y le dije: ‘Tommy tiene lo mismo que Messi’”. “Se lo dije como había que decirlo para que me entendiera”, agregó. Aunque primero el profesional de la salud se mostró reacio a tomar este diagnóstico, finalmente comenzaron los estudios y efectivamente la mujer estaba en lo cierto, el pequeño tenía la misma condición que el futbolista que en aquel entonces ya brillaba en el fútbol español.

Con la información del tratamiento y el diagnóstico ya presente, se enfrentó a la siguiente dificultad: ¿Cómo comunicarle a un chico de cuatro años que se tendrá que someter durante mucho tiempo a miles de inyecciones? Ante ese difícil escenario, la respuesta fue apoyarse en Messi y en su caso para afrontar el desafío de la mejor manera posible.

“Que pudiera ver que su ídolo pasó por lo mismo, que no fue un impedimento para Lionel para cumplir sus sueños y que ahora además de tenerlo como ejemplo por el fútbol lo tenía de ejemplo de aguante” explicó Bárbara. Lejos de quedarse ahí, después de que Tommy aceptó lo que tenía que hacer, la mujer le propuso conocer al rosarino para hablar de esto.

Algunos de los fragmentos del texto sobre el encuentro entre el nene y Lionel Messi Instagram @barbyesses

Bárbara logró conseguir el teléfono de Jorge Messi, padre de Leo, y coordinó un encuentro en el hotel InterContinental, donde concentró la selección argentina en aquel entonces. El encuentro se produjo el 3 de septiembre de 2010, en la previa al amistoso que la albiceleste disputó ante España post Mundial de Sudáfrica.

Messi recibió al nene con un abrazo y los tres se sentaron en el lobby del hotel para charlar. Allí, Tommy habló con su ídolo cara a cara, quien le contó que se daba las inyecciones en las piernas, a diferencia del niño, que lo hacía en sus brazos. En esa charla, el astro lo motivó a seguir adelante y le dijo que le veía “el mismo cuerpo que tenía” él a su edad. Después del tiempo que duró la conversación, fue el propio Leo quien le propuso al niño sacarse una foto de recuerdo.

Por último en su relato, Bárbara reveló y mostró que el tratamiento dio resultado para su hijo, que hoy tiene 18 años y agradeció al capitán de la selección argentina: “Gracias Messi, sos gigante”.

