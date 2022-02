Super Bowl. Los Ángeles Rams apuesta a su “Triángulo de las Bermudas” para hacer naufragar el sueño de los Cincinnati Bengals

Matthew Stafford, Cooper Kupp y Odell Beckham Jr. son tres jugadores talentosos en algún momento subestimados que encontraron en Los Ángeles Rams su lugar en el mundo (del fútbol americano) y este domingo, en el Super Bowl, buscarán unir sus superpoderes ante los Cincinnati Bengals, comandados por Joe Burrow, en el juego que deparará el campeón de la NFL y paraliza al ambiente deportivo norteamericano. Son el cerebro, el influyente y el individualista de un equipo que será local en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en lo que se vive, además, como el regreso de la gran cita a sus raíces luego de 29 años.

Se denominaba AFL-NFL World Championship Game las siete veces anteriores que se disputó la final en alguna de las canchas de Los Ángeles, incluyendo la edición inaugural, el 15 de enero de 1967, donde al estadio Memorial Coliseum le sobraban asientos vacíos. Hoy, incluso en medio de la pandemia, una butaca sin dueño resulta una utopía. Ya lo era también el último día de enero de 1993, cuando casi 100.000 aficionados estuvieron en el Rose Bowl la tarde en la que Michael Jackson fue amo y señor del show del entretiempo. Desde entonces, los angelinos no volvieron a ser la sede de la definición.

Matt Stafford, quarterback de los Rams de Los Ángeles, lanzando en la primera mitad del partido en el que vencieron el mes pasado a los 49ers de San Francisco

De hecho, ni Stafford ni Kupp ni Beckham Jr. tienen registros íntimos de aquellos tiempos. El primero creció en Tampa, en la otra costa, y tenía apenas cinco años la última vez que Los Ángeles fue el anfitrión. Los otros dos, siquiera habían nacido. Hoy, la química entre ellos que construyeron a toda velocidad en los Rams los convierte en el “Triángulo de las Bermudas” al que apuesta la única franquicia que logró el campeonato representando a tres ciudades distintas, ya que fue fundada en Cleveland y tuvo una mudanza a St Louis en parte de los ‘90.

Stafford es el cerebro, el mariscal de campo que, a los 34 años, aterrizó esta temporada en Los Ángeles después de jugar toda su carrera para los Lions de Detroit, que invirtieron por él la primera elección del Draft de 2009. En su primera temporada logró el récord de pases de touchdown de un novato en un partido, con cinco. No obstante, sus lanzamientos no alcanzaron más que para llevar al equipo a los playoffs en tres ocasiones y eso lo llevó a ser transferible en 2021 porque los Lions adujeron que “no es capaz de llevar a un grupo al título”. En menos de un año, recuerda la agencia AFP, Matthew demostró lo contrario con el uniforme de los Rams, un plantel que mantiene la base que lo llevó al Super Bowl de 2019, donde cayeron ante los New England Patriots. El quarterback se destacó desde el principio. Hasta nueve touchdowns de pase lanzó en los tres primeros partidos, igualando el récord de la franquicia establecido por Kurt Warner en 1999.

En las manos de Matthew Stafford está buena parte de la suerte de los Rams en el Super Bowl KEVORK DJANSEZIAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hace tres años, su vida tuvo un cimbronazo: su mujer y madre de sus hijos, Kelly Hall, debió ser operada durante 12 horas al detectársele un tumor cerebral. Eso atravesó parte de su ciclo en Detroit hasta que la relación deportiva se resquebrajó. Ellos, en cambio, siguen juntos desde que Stafford estaba en el fútbol universitario y ella era porrista de la Universidad de Georgia. El mariscal de campo se apoya mucho en ella fuera el campo como lo hace dentro en sus principales receptores, Kupp y Beckham Jr.

Nacido hace 28 años en Yakima, Washington, Kupp también pisará por primera vez el gran escenario de la NFL luego de que una grave lesión en una rodilla lo dejara afuera de aquel Super Bowl perdido ante los Patriots. El habilidoso barbado se convirtió en esta campaña en el cuarto receptor en la historia en ganar la llamada “Triple Corona” de ese deporte al ser el líder en recepciones (145), yardas (1947) y anotaciones (16). Tiene una enorme facilidad para salir del radar de sus marcadores. Para el entrenador, Sean McVay, el número 10 “es un jugador muy influyente, que posee grandeza competitiva; sin él no tendríamos posibilidades de estar en la final”.

Cooper Kupp, el candidato a MVP de la temporada de la NFL que busca su revancha RONALD MARTINEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cooper firmó contrato en 2017 con los Rams y un lustro más tarde aparece en su mejor versión. “Con perseverancia, puedes superarte a ti mismo para alcanzar la excelencia. Yo no me voy a perder esta vez el Super Bowl”, avisó quien es el candidato a MVP y tiene una conexión telepática con Stafford que se considera una de las claves para llegar hasta aquí. “En ningún momento mi mente tuvo duda de que iba a volver y ser mejor que antes. Sentí que se me dio la oportunidad de reconstruirme exactamente como quería”, sostiene hoy, cuando ya es parte del pasado lejano aquella rotura de ligamentos cruzados que le provocó un dolor mayor por no poder estar en esa final. Lo suyo es, además, una revancha personal.

Beckham, de 29 años, pasó por una lesión idéntica en 2020 -en un partido ante los Bengals- y es considerado uno de los mejores receptores de los últimos años en la NFL, pero blanco de críticas permanentes por su perfil de jugador individualista y con un flojo currículum en playoffs. Nació en Baton Rouge, Luisiana, y se probó en el atletismo y el básquetbol antes de definirse por el fútbol americano, donde su velocidad lo puso en la mira de los New York Giants, la franquicia que lo llevó a la liga en 2014. Rompió algunos récords, pero la desilusión lo hizo transferible en 2019 a los Cleveland Browns, donde tampoco le tuvieron paciencia y lo descartaron en noviembre pasado.

La concentración de Odell Beckham Jr., el receptor que fue desahuciado en noviembre por los Browns de Cleveland Mark J. Terrill - AP

“En un momento de mi vida quería demostrar que la gente estaba equivocada más que ser yo mismo. Me quite ese peso de encima y ahora ya no siento una satisfacción por callar a los que me critican. De joven, sin dudas lo hubiera hecho, pera ya está... sólo yo sé lo que pasé”, sostiene Odell, que lleva la camiseta número 3 y en estos dos meses en la franquicia mejoró notablemente sus registros. En seis juegos con los Browns sumó 17 recepciones, 232 yardas y no registró anotaciones, mientras que con los Rams ya lleva 27 atrapadas, 305 yardas y cinco touchdowns.

En la buena conexión en ese triángulo que conforman Stafford, Kupp y Beckham Jr. se juegan las esperanzas los Rams ante los Bengals, que después de superar la racha más adversa de la historia de la NFL no quieren en naufragar en el Super Bowl.