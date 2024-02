escuchar

Este domingo, como todos los años en los Estados Unidos, se definió al nuevo campeón del Super Bowl. Este deporte, que es el más reconocido en Norteamérica y reúne a todas las celebridades, coronó a Kansas City Chiefs quienes ganaron por 25-22 contra San Francisco 49ers.

Con la figura indiscutida de Patrick Mahones, los Kansas City Chiefs lograron sobrepasar un momento complicado del partido donde el rival lo superó en el juego y se impuso en el resultado. Como sucede en todos los deportes de equipo, la tensión empieza a aumentar en el ambiente y una prueba de ello fue el empujón que le propinó Travis Kelce a su entrenador Andy Reid.

La situación se originó cuando el equipo vestido de rojo perdió la pelota a pocos metros del ingoal rival (área delimitada por la línea de goal y la línea de pelota muerta). En ese momento, Travis, quien contó con el apoyo incondicional de su novia Taylor Swift, reaccionó de manera desmedida contra su entrenador, a quien le gritó y lo prepoteó de manera desmedida. Este acto, que incluyó hasta violencia física de agarrar de brazo a Reid, provocó que las cámaras de la transmisión se queden con este hecho que mostró la tensión que había en el ambiente.

Una vez terminado el encuentro, el entrenador dialogó con la prensa y se encargó de minimizar esta cuestión. “Me agarró desbalanceado, no lo estaba viendo”, aclaró, entre risas. Y agregó para disipar cualquier foco de conflicto: “Me vino a decir ‘por favor meteme a la cancha y anotaré'. Eso fue lo que me dijo”, cerró.

Noticia en desarrollo.