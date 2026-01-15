Tablas generales del Rally Dakar 2026: así están las posiciones hoy

Se desarrolló este jueves la undécima etapa del Rally Dakar 2026 que tiene lugar en Arabia Saudita con la participación de pilotos de 96 nacionalidades. Tras el tramo que unió Bisha con Al Henakiyah, con un recorrido de 882 kilómetros, hubo movimientos en las tablas de posiciones de varias categorías, mientras que otras no sufrieron grandes modificaciones en los primeros puestos.

Entre los argentinos, el más destacado sigue siendo Luciano Benavides, quien quedó cuarto en esta etapa y se mantiene en lo más alto de la clasificación general de la categoría motos, con apenas 23 segundos de diferencia sobre el estadounidense Ricky Brabec. En Challenger, la pareja conformada por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini se ubica en el tercer lugar, misma posición que Benjamín Pascual en Mission 1000.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini están en el tercer lugar de la tabla de posiciones de Challenger A.S.O./A.Vincent/DPPI

Tabla de posiciones del Dakar 2026

Motos

Luciano Benavides (Argentina) - 44 horas, 48 minutos y 48 segundos

Ricky Brabec (Estados Unidos) - +23 segundos

Tosha Schareina (España) - +15 minutos y 16 segundos

Autos

Nasser Al-Attiyah (Qatar) - 44 horas, 39 minutos y 59 segundos

Nani Roma (España) - +8 minutos y 40 segundos

Sébastien Loeb (Francia) - +18 minutos y 37 segundos

Challenger

Pau Navarro (España) - 49 horas, 52 minutos y 46 segundos

Yasir Seaidan (Sudáfrica) - +25 minutos y 8 segundos

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (Argentina)- +44 minutos y 4 segundos

Camiones

Vaidotas Zala (Lituania) - 51 horas, 55 minutos y 41 segundos

Ales Loprais (República Checa) - +16 minutos y 24 segundos

Mitchel van den Brink (Países Bajos) - +37 minutos y 18 segundos

SSV

Brock Heger (Estados Unidos) - 50 horas, 10 minutos y 28 segundos

Kyle Chaney (Estados Unidos) - +1 hora, 6 minutos y 6 segundos

Xavier De Soultrait (Francia) - +1 hora, 27 minutos y 54 segundos

Dakar Classic

Karolis Raisys (Lituania) - 387 puntos

Marco Leva (Italia) - 484

Juan Morera (España) - 518

Mission 1000

Jordi Juvanteny (España) - 202 puntos

Fran Gómez Pallas (España) - 191

Benjamín Pascual (Argentina) - 180

Cuando transitaba las dunas, el piloto cordobés perdió la estabilidad con su moto eléctrica que, si bien no sufrió inconvenientes, consumió más energía de la habitual. https://t.co/fynO54tkbQ — NuevaRioja (@NuevaRioja) January 15, 2026

Stock

Rokas Baciuska (Lituania) - 52 horas, 54 minutos y 9 segundos

Sara Price (Estados Unidos) - +3 horas, 59 minutos y 9 segundos

Ronald Basso (Francia) - +6 horas y 57 segundos

El Rally Dakar 2026 continuará este viernes, desde la madrugada de la Argentina, con la penúltima etapa: será de Al Henakiyah a Yanbu y constará de 882 kilómetros. La actividad se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.

Todas las etapas del Dakar 2026

3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-

4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-

5/1 - Etapa 2: Yanbu a Al-Ula -completada-

6/1 - Etapa 3: Al-Ula -completada-

7/1 - Etapa 4: Al-Ula -completada-

8/1 - Etapa 5: Al-Ula (Marathon) a Hail -completada-

9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh -completada-

10/1 - Descanso en Riyadh -completada-

11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir -completada-

12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir -completada-

13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon) -completada-

14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon) -completada-

15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah -completada-

16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.

17/1 - Etapa 13: Yanbu.