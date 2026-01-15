Tablas generales del Rally Dakar 2026: así están las posiciones hoy

Los argentinos Luciano Benavides, Nicolás Cavigliasso y Benjamín Pascual están en el podio en motos, challenger y Mission 1000
Se desarrolló este jueves la undécima etapa del Rally Dakar 2026 que tiene lugar en Arabia Saudita con la participación de pilotos de 96 nacionalidades. Tras el tramo que unió Bisha con Al Henakiyah, con un recorrido de 882 kilómetros, hubo movimientos en las tablas de posiciones de varias categorías, mientras que otras no sufrieron grandes modificaciones en los primeros puestos.
Entre los argentinos, el más destacado sigue siendo Luciano Benavides, quien quedó cuarto en esta etapa y se mantiene en lo más alto de la clasificación general de la categoría motos, con apenas 23 segundos de diferencia sobre el estadounidense Ricky Brabec. En Challenger, la pareja conformada por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini se ubica en el tercer lugar, misma posición que Benjamín Pascual en Mission 1000.
Tabla de posiciones del Dakar 2026
Motos
- Luciano Benavides (Argentina) - 44 horas, 48 minutos y 48 segundos
- Ricky Brabec (Estados Unidos) - +23 segundos
- Tosha Schareina (España) - +15 minutos y 16 segundos
Autos
- Nasser Al-Attiyah (Qatar) - 44 horas, 39 minutos y 59 segundos
- Nani Roma (España) - +8 minutos y 40 segundos
- Sébastien Loeb (Francia) - +18 minutos y 37 segundos
Challenger
- Pau Navarro (España) - 49 horas, 52 minutos y 46 segundos
- Yasir Seaidan (Sudáfrica) - +25 minutos y 8 segundos
- Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (Argentina)- +44 minutos y 4 segundos
Camiones
- Vaidotas Zala (Lituania) - 51 horas, 55 minutos y 41 segundos
- Ales Loprais (República Checa) - +16 minutos y 24 segundos
- Mitchel van den Brink (Países Bajos) - +37 minutos y 18 segundos
SSV
- Brock Heger (Estados Unidos) - 50 horas, 10 minutos y 28 segundos
- Kyle Chaney (Estados Unidos) - +1 hora, 6 minutos y 6 segundos
- Xavier De Soultrait (Francia) - +1 hora, 27 minutos y 54 segundos
Dakar Classic
- Karolis Raisys (Lituania) - 387 puntos
- Marco Leva (Italia) - 484
- Juan Morera (España) - 518
Mission 1000
- Jordi Juvanteny (España) - 202 puntos
- Fran Gómez Pallas (España) - 191
- Benjamín Pascual (Argentina) - 180
Stock
- Rokas Baciuska (Lituania) - 52 horas, 54 minutos y 9 segundos
- Sara Price (Estados Unidos) - +3 horas, 59 minutos y 9 segundos
- Ronald Basso (Francia) - +6 horas y 57 segundos
El Rally Dakar 2026 continuará este viernes, desde la madrugada de la Argentina, con la penúltima etapa: será de Al Henakiyah a Yanbu y constará de 882 kilómetros. La actividad se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.
Todas las etapas del Dakar 2026
- 3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-
- 4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-
- 5/1 - Etapa 2: Yanbu a Al-Ula -completada-
- 6/1 - Etapa 3: Al-Ula -completada-
- 7/1 - Etapa 4: Al-Ula -completada-
- 8/1 - Etapa 5: Al-Ula (Marathon) a Hail -completada-
- 9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh -completada-
- 10/1 - Descanso en Riyadh -completada-
- 11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir -completada-
- 12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir -completada-
- 13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon) -completada-
- 14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon) -completada-
- 15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah -completada-
- 16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.
- 17/1 - Etapa 13: Yanbu.
