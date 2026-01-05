LA NACION

Ver Rally Dakar 2026 online: cómo seguir minuto a minuto desde Arabia Saudita

El certamen más exigente del planeta se lleva a cabo en el país asiático con cientos de competidores de 96 nacionalidades diferentes

El argentino David Zille lidera en la categoría Challenger
La edición número 48 del Rally Dakar se desarrolla este año en Arabia Saudita, país anfitrión desde 2020, con la participación de cientos de pilotos de 96 nacionalidades diferentes que compiten en las categorías motos, autos, challengers, SSV, camiones, Dakar Classic, Misión 1000 y Stock.

Por la diferencia en el uso horario con el país árabe (+6), la actividad de cada jornada arranca en la madrugada de la Argentina, siempre dependiendo del cronograma del día, y se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En el sitio web oficial del evento están disponibles los tiempos de cada piloto y las posiciones por etapa y en vivo.

La competencia comenzó y terminará en Yanbu, en el oeste del territorio árabe y a orillas del Mar Rojo. El trayecto que se diagramó para la prueba consta de casi 8000 kilómetros divididos en 13 etapas. También hubo un prólogo y habrá una jornada de descanso en Riyadh entre la sexta y séptima fase.

Todas las etapas del Dakar 2026

  • 3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-
  • 4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-
  • 5/1 - Etapa 2: Yanbu a Alula.
  • 6/1 - Etapa 3: Alula.
  • 7/1 - Etapa 4: Alula (Marathon).
  • 8/1 - Etapa 5: Alula (Marathon) a Hail.
  • 9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh.
  • 10/1 - Descanso en Riyadh.
  • 11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir.
  • 12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir.
  • 13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).
  • 14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon).
  • 15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.
  • 16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.
  • 17/1 - Etapa 13: Yanbu.
El mapa del recorrido del Dakar 2025, en Arabia Saudita
Tabla de posiciones del Dakar 2026, hasta la etapa 1

Motos

  • Edgar Canet (España) - 3 horas 27 minutos 42 segundos
  • Daniel Sanders (Australia) - +1 minuto 5 segundos
  • Ricky Brabec (Estados Unidos) - +1 minuto 37 segundos
  • Tosha Schareina (España) - +2 minutos 12 segundos
  • Luciano Benavides (Argentina) - +3 minutos 58 segundos

Autos

  • Guillaume De Mévius (Bélgica) - 3 horas 7 minutos 49 segundos
  • Nasser Al-Attiyah (Qatar) - +40 segundos
  • Martín Prokop (República Checa) - +1 minuto 27 segundos

Challenger

  • David Zille (Argentina) - 3 horas 32 minutos 50 segundos
  • Paul Spierings (Países Bajos) - +42 segundos
  • Nicolás Cavigliasso (Argentina) - +2 minutos 3 segundos

Camiones

  • Ales Loprais (República Checa) - 3 horas 42 minutos 15 segundos
  • Mitchel Van Den Brink (Países Bajos) - +1 minuto 47 segundos
  • Martín Macik - +7 minutos 19 segundos

SSV

  • Xavier De Soultrait (Francia) - 3 horas 38 minutos 45 segundos
  • Alexander Pinto (Portugal) - +3 minutos 34 segundos
  • Brock Heger (Estados Unidos) - 3 minutos 48 segundos

Dakar Classic

  • Marco Leva (Italia) - 71 puntos
  • Shammie Baridwan - 76 puntos
  • Karolis Raisys - 77 puntos

Missión 1000

  • Benjamín Pascual (Argentina) / Yi Guanghui (China) - 25 puntos
  • Jie Yang (China) - 22 puntos
  • Miguel Puertas (España) / Jordi Juvanteny (España) - 20 puntos

Stock

  • Rokas Baciuska (Lituania) - 4 horas 4 minutos 59 segundos
  • Ronald Basso (Francia) - +6 minutos 49 segundos
  • Akira Miura (Japón) - +8 minutos 18 segundos
El español Edgar Canet llegó a la segunda etapa como líder en motos
El español Edgar Canet llegó a la segunda etapa como líder en motosGIUSEPPE CACACE - AFP
