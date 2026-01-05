Ver Rally Dakar 2026 online: cómo seguir minuto a minuto desde Arabia Saudita

La edición número 48 del Rally Dakar se desarrolla este año en Arabia Saudita, país anfitrión desde 2020, con la participación de cientos de pilotos de 96 nacionalidades diferentes que compiten en las categorías motos, autos, challengers, SSV, camiones, Dakar Classic, Misión 1000 y Stock.

Por la diferencia en el uso horario con el país árabe (+6), la actividad de cada jornada arranca en la madrugada de la Argentina, siempre dependiendo del cronograma del día, y se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En el sitio web oficial del evento están disponibles los tiempos de cada piloto y las posiciones por etapa y en vivo.

La competencia comenzó y terminará en Yanbu, en el oeste del territorio árabe y a orillas del Mar Rojo. El trayecto que se diagramó para la prueba consta de casi 8000 kilómetros divididos en 13 etapas. También hubo un prólogo y habrá una jornada de descanso en Riyadh entre la sexta y séptima fase.

Todas las etapas del Dakar 2026

3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-

4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-

5/1 - Etapa 2: Yanbu a Alula.

6/1 - Etapa 3: Alula.

7/1 - Etapa 4: Alula (Marathon).

8/1 - Etapa 5: Alula (Marathon) a Hail.

9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh.

10/1 - Descanso en Riyadh.

11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir.

12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir.

13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).

14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon).

15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.

16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.

17/1 - Etapa 13: Yanbu.

El mapa del recorrido del Dakar 2025, en Arabia Saudita Dakar

Tabla de posiciones del Dakar 2026, hasta la etapa 1

Motos

Edgar Canet (España) - 3 horas 27 minutos 42 segundos

Daniel Sanders (Australia) - +1 minuto 5 segundos

Ricky Brabec (Estados Unidos) - +1 minuto 37 segundos

Tosha Schareina (España) - +2 minutos 12 segundos

Luciano Benavides (Argentina) - +3 minutos 58 segundos

Autos

Guillaume De Mévius (Bélgica) - 3 horas 7 minutos 49 segundos

Nasser Al-Attiyah (Qatar) - +40 segundos

Martín Prokop (República Checa) - +1 minuto 27 segundos

Challenger

David Zille (Argentina) - 3 horas 32 minutos 50 segundos

Paul Spierings (Países Bajos) - +42 segundos

Nicolás Cavigliasso (Argentina) - +2 minutos 3 segundos

Camiones

Ales Loprais (República Checa) - 3 horas 42 minutos 15 segundos

Mitchel Van Den Brink (Países Bajos) - +1 minuto 47 segundos

Martín Macik - +7 minutos 19 segundos

SSV

Xavier De Soultrait (Francia) - 3 horas 38 minutos 45 segundos

Alexander Pinto (Portugal) - +3 minutos 34 segundos

Brock Heger (Estados Unidos) - 3 minutos 48 segundos

Dakar Classic

Marco Leva (Italia) - 71 puntos

Shammie Baridwan - 76 puntos

Karolis Raisys - 77 puntos

Missión 1000

Benjamín Pascual (Argentina) / Yi Guanghui (China) - 25 puntos

Jie Yang (China) - 22 puntos

Miguel Puertas (España) / Jordi Juvanteny (España) - 20 puntos

Stock

Rokas Baciuska (Lituania) - 4 horas 4 minutos 59 segundos

Ronald Basso (Francia) - +6 minutos 49 segundos

Akira Miura (Japón) - +8 minutos 18 segundos