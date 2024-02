escuchar

Llegó el día que todos estaban esperando en la edición 2024 del Argentina Open: el del debut de Carlos Alcaraz, el tenista de la nueva generación que más encandila al mundo de su deporte. El español, de 20 años, ex N° 1 del mundo y actual 2, es la gran atracción del abierto de Buenos Aires que se lleva a cabo hasta el próximo domingo. ‘Carlitos’, o ‘El Niño Maravilla’, como más guste llamarlo debutará este jueves, no antes de las 18.30 ante el argentino Camilo Ugo Carabelli, quien llegó al cuadro principal desde la qualy. El encuentro, cuyo escenario es la cancha central del renovado Buenos Aires Lawn Tennis Club se puede ver en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play.

Alcaraz llegó a la capital porteña como máximo favorito, por lo cual su estreno se hace directamente en octavos de final. Ganó el título el año pasado, dejando la estela de su tenis lujoso, y pretende defender el trofeo tras disputar el primer Grand Slam del año sin las mejores sensaciones. Cayó en el abierto de Australia en cuartos de final ante el alemán Alexander Zverev. Camilo Ugo Carabelli, de 24 años y 134°, sorteó la qualy con éxito y en la primera ronda del torneo venció al peruano Juan Pablo Varillas (85°) por 7-6 (5) y 6-4, razón por la que se ganó el derecho a jugar con Alcaraz.

Carlos Alcaraz camina por el Buenos Aires Aires Lawn Tennis recibiendo afecto a cada paso Sergio Llamera

Carlos Alcaraz vs. Camilo Ugo Carabelli: lo que hay que saber

Octavos de final del Argentina Open 2024.

Día: Jueves 15 de febrero.

Hora: No antes de las 18.30.

Court: Buenos Aires Lawn Tennis Club.

TV: TyC Sports.

Streaming: TyC Sports Play.

Camilo Ugo Carabelli vive un sueño. Tendrá el desafío y el privilegio de jugar ante uno de los mejores jugadores del mundo, cuatro años menor que él pero ganador de dos Grand Slams y decenas de torneos ATP. En el último Australian Open se entrenó, entre otros, con Daniil Medvedev, Frances Tiafoe y Jannik Sinner, finalmente campeón. En Melbourne, cayó en la tercera ronda de la qualy ante el neerlandés Jesper De Jong: “Me sorprendió lo fuerte que le pega a la pelota Sinner. Él jugaba en la segunda ronda con De Jong y me preguntaba qué hacía bien y mal. Por dentro yo decía: ‘No hay forma de que pierda’. Se mostró muy humilde”, aseguró luego en conferencia de prensa. Este jueves se verá las caras ante el otro líder de la nueva generación, frente a unas seis mil personas y en la Catedral del tenis nacional: “Voy a tratar de no ponerme a llorar”, afirmó.

‘Carlitos’, por su parte, también el torneo de una manera especial. El nacido en El Palmar es el jugador mimado por todos: organización, periodistas, sponsors y fanáticos que no se quieren perder la oportunidad de atestiguar la jerarquía del ganador de US Open 2023 y Wimbledon 2023. El, en contrapartida, recoge el afecto: “Es verdad que el año pasado vine porque no tenía partidos, porque no jugué en Australia y llevaba tiempo sin competir. Pero me encantó. Llevaba tiempo queriendo venir a Buenos Aires, Juan Carlos (Ferrero, su entrenador) ganó aquí, muchos españoles habían ganado y me habían dicho que era un torneo muy bonito. Lo pude experimentar, la gente es maravillosa, fue increíble y quise volver este año. Las vibraciones que se viven aquí son especiales, la energía es especial”, dijo en la antesala de su debut.

Camilo Ugo Carabelli es el "elegido" para enfrentar a Alcaraz en el Buenos Aires Lawn Tennis Archivo