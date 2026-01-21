LA NACION

Abierto de Australia: Tomás Etcheverry venció al británico Arthur Fery y pasó a tercera ronda

El argentino ahora deberá esperar hasta conocer el nombre de su nuevo rival

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
El tenista argentino Tomás Etcheverry se impuso en la segunda ronda del Australian Open ante el británico Arthur Fery
El tenista argentino Tomás Etcheverry se impuso en la segunda ronda del Australian Open ante el británico Arthur FeryDar Yasin - AP

El argentino Tomás Etcheverry, 62 en el ranking, venció esta madrugada a Arthur Fery (186°) y pasó a la tercera ronda del Australian Open 2026. Fue una victoria por 7-6 (4), 6-1 y 6-3. Ahora, en la próxima instancia, deberá enfrentarse a Alexander Bublik o Marton Fucsovics.

Luego de un primer set extenso -79 minutos- y muy parejo, Etcheverry se fue apoderando del desarrollo del partido y logró imponer condiciones ante Fery, que había dado la sorpresa en el debut al eliminar al italiano Flavio Cobolli (22°), vigésimo preclasificado, por 7-6 (1), 6-4 y 6-1.

Fueron 2 horas y 44 minutos en las que el tenista argentino ejecutó un total de 38 golpes ganadores, mantuvo una efectividad del 68% con primeros servicios y presionó desde la devolución logrando 5 quiebres de las 11 oportunidades que se le presentaron.

Tras el partido, Etcheverry comentó: “El año pasado fue duro para mí, pero ahora estoy volviendo a sonreír con mi tenis. Es un privilegio poder estar acá, jugar al tenis con mi gente y estar viviendo de lo que me gusta. Es un recuerdo que me voy a llevar toda la vida“.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Tenis
  1. El tenis le sonríe a Tirante: tras la convocatoria para la Copa Davis tuvo un debut triunfal en Australia
    1

    Thiago Tirante fue el único ganador en una jornada con mayoría de malas noticias para los argentinos en el Australian Open

  2. Djokovic escribió otra página histórica: estableció otro récord en Australia y se ilusiona a los 38 años
    2

    Novak Djokovic escribió otra página histórica: llegó a los 100 triunfos en el Abierto de Australia y estableció un nuevo récord

  3. Sebastián Báez batalló cinco sets y con apoyo de los hinchas fue "local" en un debut complejo
    3

    Australian Open: Sebastián Báez sufrió, pero ganó una batalla valiosa en la primera ronda

  4. La llamativa escena que protagonizó el ítaloargentino Darderi tras su debut exitoso en Australia
    4

    La llamativa escena que protagonizó Luciano Darderi luego de ganar su partido en el Australian Open