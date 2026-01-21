Abierto de Australia: Tomás Etcheverry venció al británico Arthur Fery y pasó a tercera ronda

El argentino Tomás Etcheverry, 62 en el ranking, venció esta madrugada a Arthur Fery (186°) y pasó a la tercera ronda del Australian Open 2026. Fue una victoria por 7-6 (4), 6-1 y 6-3. Ahora, en la próxima instancia, deberá enfrentarse a Alexander Bublik o Marton Fucsovics.

Luego de un primer set extenso -79 minutos- y muy parejo, Etcheverry se fue apoderando del desarrollo del partido y logró imponer condiciones ante Fery, que había dado la sorpresa en el debut al eliminar al italiano Flavio Cobolli (22°), vigésimo preclasificado, por 7-6 (1), 6-4 y 6-1.

Fueron 2 horas y 44 minutos en las que el tenista argentino ejecutó un total de 38 golpes ganadores, mantuvo una efectividad del 68% con primeros servicios y presionó desde la devolución logrando 5 quiebres de las 11 oportunidades que se le presentaron.

Tras el partido, Etcheverry comentó: “El año pasado fue duro para mí, pero ahora estoy volviendo a sonreír con mi tenis. Es un privilegio poder estar acá, jugar al tenis con mi gente y estar viviendo de lo que me gusta. Es un recuerdo que me voy a llevar toda la vida“.