Alexander Bublik venció a Tommy Paul en el US Open: grandes puntos y show en la madrugada

El tenista Alexander Bublik, tantas veces atrapado en el autoboicot a partir de sus actitudes poco profesionales que colisionaban con un enorme talento técnico, viene modificando piezas de su maquinaria interna y disfruta de la temporada más destacada de su carrera. Actual 24° del ranking mundial, pero 17° en las posiciones en vivo (y con chances de seguir escalando), el kazajo continúa superando exámenes que, hasta no hace mucho, reprobaba. Y lo hace con brillantez. La noche neoyorquina (la madrugada, en realidad) lo tuvo como figura.

Alexander Bublik venció a Tommy Paul, en un partidazo que terminó en la madrugada de Nueva York Adam Hunger� - FR110666 AP�

Alcanzó los octavos de final del US Open por primera vez. Lo consiguió tras un partidazo, al vencer al local y 14° preclasificado, Tommy Paul, en cinco sets: 7-6 (7-5), 6-7 (4-7), 6-3, 6-7 (5-7) y 6-1, en tres horas y 38 minutos (el partido terminó luego de la una de la madrugada). Ahora, el frío registro indica que Bublik se medirá en la próxima ronda con el número 1 del mundo y campeón defensor, Jannik Sinner. Si bien el historial entre ambos lo lidera Sinner por 4-2, el dato alentador para Bublik es que se impuso en dos de los últimos tres encuentros, uno de ellos este año, en los octavos de final de Halle, sobre césped.

¡UN PUNTO MEJOR QUE EL OTRO! 🔥🙌



📺 Mirá nuestros partidos del #USOpen en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/A15eplMIrS — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 31, 2025

Más allá del próximo desafío, vale la pena detenerse en lo que pasó entre Bublik y Paul en el Arthur Ashe. El estadio de tenis más grande del mundo, con capacidad para unas 23.700 personas, es, además, uno de los escenarios más bulliciosos del tour. El público no sólo asiste para ver tenis, sino también para disfrutar del show y de las luces mientras come/bebe o consume todo tipo de merchandising. Y anoche los protagonistas, especialmente Bublik, estuvieron a la altura. Disputaron puntos cinematográficos sobre el cemento neoyorquino, de esos que dejan boquiabierto y que despiertan admiración.

¡UNA LOCURA EL PUNTO DE TOMMY PAUL! 🤯



📺 Mirá nuestros partidos del #USOpen en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/BpjL4Z9eq5 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 31, 2025

Nacido en Gatchina, Rusia, pero nacionalizado kazajo, Bublik (de 28 años, 1,92m) cimentó su victoria en el saque. Conectó 22 aces (también cometió 12 dobles faltas), logró el 61% de primeros servicios, ganando el 83% de puntos con el primer saque. Paul generó seis chances de quiere, pero no pudo concretar ninguna. Además, Bublik terminó con 70 tiros ganadores; una bestialidad.

“Tengo mi próximo partido contra Jannik, así que probablemente ese sea el partido en el que pierda un par de saques”, sonrió Bublik, quitándole dramatismo al próximo encuentro en Flushing Meadows. Y añadió: “Es difícil el partido, muy difícil. En formato de cinco sets aún no lo he logrado. Pero intentaré aprovechar mis oportunidades”.

El esfuerzo de Tommy Paul durante el gran partido contra Alexander Bublik CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

Lo más destacado de este domingo

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Aryna Sabalenka serán los protagonistas más rutilantes en el US Open este domingo. El español, número 2 del mundo, se medirá en el segundo turno del estadio central (aproximadamente a las 14; ESPN y Disney+) ante el francés Arthur Rinderknech (82°), por los octavos de final.

Desde las 20 de nuestro país, también en el Arthur Ashe y por la cuarta ronda, la leyenda serbia jugará contra el alemán Jan-Lennard Struff (144°).

La bielorrusa Sabalenka, líder del ranking WTA, actuará en el último turno del estadio Louis Armstrong, ante la española Cristina Bucsa, por los 8vos de final.

Novak Djokovic, uno de los grandes protagonistas del US Open MIKE STOBE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

También habrá presencia argentina, pero en dobles y juniors. Desde las 12, por la segunda ronda, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli frente a los 13° preclasificados: Sander Arends (Países Bajos) y Luke Johnson (Gran Bretaña).

El junior Dante Pagani, de 17 años y 32° del ranking ITF, debutará ante el brasileño Joao Pedro Didoni Bonini (20°). Mientras que Luna Cinalli (12° cabeza de serie) se enfrentará con la australiana Tahlia Kokkinis (46°).