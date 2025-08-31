Alexander Bublik venció a Tommy Paul en el US Open: grandes puntos y show en la madrugada
El kazajo y el estadounidense disputaron un fenomenal espectáculo ganado por el primero, en cinco sets; Sinner, el número 1 y campeón defensor, será el próximo rival de Bublik
- 4 minutos de lectura'
El tenista Alexander Bublik, tantas veces atrapado en el autoboicot a partir de sus actitudes poco profesionales que colisionaban con un enorme talento técnico, viene modificando piezas de su maquinaria interna y disfruta de la temporada más destacada de su carrera. Actual 24° del ranking mundial, pero 17° en las posiciones en vivo (y con chances de seguir escalando), el kazajo continúa superando exámenes que, hasta no hace mucho, reprobaba. Y lo hace con brillantez. La noche neoyorquina (la madrugada, en realidad) lo tuvo como figura.
Alcanzó los octavos de final del US Open por primera vez. Lo consiguió tras un partidazo, al vencer al local y 14° preclasificado, Tommy Paul, en cinco sets: 7-6 (7-5), 6-7 (4-7), 6-3, 6-7 (5-7) y 6-1, en tres horas y 38 minutos (el partido terminó luego de la una de la madrugada). Ahora, el frío registro indica que Bublik se medirá en la próxima ronda con el número 1 del mundo y campeón defensor, Jannik Sinner. Si bien el historial entre ambos lo lidera Sinner por 4-2, el dato alentador para Bublik es que se impuso en dos de los últimos tres encuentros, uno de ellos este año, en los octavos de final de Halle, sobre césped.
¡UN PUNTO MEJOR QUE EL OTRO! 🔥🙌— ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 31, 2025
📺 Mirá nuestros partidos del #USOpen en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/A15eplMIrS
Más allá del próximo desafío, vale la pena detenerse en lo que pasó entre Bublik y Paul en el Arthur Ashe. El estadio de tenis más grande del mundo, con capacidad para unas 23.700 personas, es, además, uno de los escenarios más bulliciosos del tour. El público no sólo asiste para ver tenis, sino también para disfrutar del show y de las luces mientras come/bebe o consume todo tipo de merchandising. Y anoche los protagonistas, especialmente Bublik, estuvieron a la altura. Disputaron puntos cinematográficos sobre el cemento neoyorquino, de esos que dejan boquiabierto y que despiertan admiración.
¡UNA LOCURA EL PUNTO DE TOMMY PAUL! 🤯— ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 31, 2025
📺 Mirá nuestros partidos del #USOpen en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/BpjL4Z9eq5
Nacido en Gatchina, Rusia, pero nacionalizado kazajo, Bublik (de 28 años, 1,92m) cimentó su victoria en el saque. Conectó 22 aces (también cometió 12 dobles faltas), logró el 61% de primeros servicios, ganando el 83% de puntos con el primer saque. Paul generó seis chances de quiere, pero no pudo concretar ninguna. Además, Bublik terminó con 70 tiros ganadores; una bestialidad.
“Tengo mi próximo partido contra Jannik, así que probablemente ese sea el partido en el que pierda un par de saques”, sonrió Bublik, quitándole dramatismo al próximo encuentro en Flushing Meadows. Y añadió: “Es difícil el partido, muy difícil. En formato de cinco sets aún no lo he logrado. Pero intentaré aprovechar mis oportunidades”.
Lo más destacado de este domingo
Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Aryna Sabalenka serán los protagonistas más rutilantes en el US Open este domingo. El español, número 2 del mundo, se medirá en el segundo turno del estadio central (aproximadamente a las 14; ESPN y Disney+) ante el francés Arthur Rinderknech (82°), por los octavos de final.
Desde las 20 de nuestro país, también en el Arthur Ashe y por la cuarta ronda, la leyenda serbia jugará contra el alemán Jan-Lennard Struff (144°).
La bielorrusa Sabalenka, líder del ranking WTA, actuará en el último turno del estadio Louis Armstrong, ante la española Cristina Bucsa, por los 8vos de final.
También habrá presencia argentina, pero en dobles y juniors. Desde las 12, por la segunda ronda, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli frente a los 13° preclasificados: Sander Arends (Países Bajos) y Luke Johnson (Gran Bretaña).
El junior Dante Pagani, de 17 años y 32° del ranking ITF, debutará ante el brasileño Joao Pedro Didoni Bonini (20°). Mientras que Luna Cinalli (12° cabeza de serie) se enfrentará con la australiana Tahlia Kokkinis (46°).
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de US Open
TV y streaming. Una final de Messi con Inter Miami, Boca, River, Racing, fútbol de alto nivel en Europa y Argentina define en básquetbol
"El público me ayuda..." Sinner sufre un rato, bate récords, se apoya en el afecto y sigue adelante
Repudio. Quién es el CEO de una importante empresa que le robó la gorra autografiada a un niño en el U.S. Open
- 1
Un hombre le robó la gorra a un niño en el US Open y el gesto del tenista cambió la historia
- 2
Novak Djokovic sigue adelante y hace levantar al público, con la magia de siempre
- 3
US Open: Carlos Alcaraz avanzó a octavos de final tras la atención médica y Emma Raducanu fue eliminada
- 4
Sinner reacciona a tiempo ante Shapovalov y se instala en los octavos de final del US Open