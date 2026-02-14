Argentina Open: Cerúndolo, Etcheverry y Báez, ante la oportunidad de celebrar en casa

El Argentina Open 2026 goza por estas horas de un marcado protagonismo local. A tal punto, que al menos tres de los cuatro semifinalistas del torneo serán jugadores surgidos en nuestro país. Francisco Cerúndolo, 19º del mundo y máximo favorito, Sebastián Báez (34º) y Tomás Martín Etcheverry (54º) están en la etapa de los cuatro mejores del certamen que abre la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo; la instancia se completa con el ganador del duelo que sostenían en el cierre el español Pedro Martínez (94º) y el italiano -nacido en Villa Gesell- Luciano Darderi (22º).

El torneo que se juega en nuestro país desde 2001 vuelve a contar con tres argentinos en el fin de semana, lo que no sucedía desde la época de la exitosa Legión. La última vez había sido en la temporada 2009, con José Acasuso, David Nalbandian y Juan Mónaco, que cayó ante el español Tommy Robredo en el duelo decisivo. También hubo tres argentinos en la ronda de los cuatro mejores en 2008 –fue campeón Nalbandian- y en 2005, cuando se impuso Gastón Gaudio. Es un remanso que llega después de varios meses de pocas alegrías –la final de Sebastián Báez en Auckland, en enero, fue lo más destacado en varios meses- y el sinsabor cercano de la derrota en Busan por la Copa Davis ante Corea del Sur, con un equipo alternativo, después de que una decena de jugadores le dijeron “no” al capitán Javier Frana.

Francisco Cerúndolo al servicio en su duelo contra el checo Kopriva, que lo exigió en varios tramos Sergio Llamera

Es, también, una oportunidad aprovechada. Las bajas de figuras como Lorenzo Musetti, el número 5 del mundo, y otros europeos como Alexandre Muller y Gaël Monfils, abrieron una rendija al pelotón local. Con 12 argentinos en el main draw, acaso no sorprenda que tres lleguen a esta instancia, aunque hacía 17 años que no se lograba algo semejante en casa, en un certamen donde no hay demasiados puntos en juego, pero sí las ganas de lucirse frente a los afectos y al público local; en el resto de la temporada suelen ser visitantes casi en todos lados. Jugar y llegar lejos en casa es un plus para disfrutar. Y, en cierto modo, con una pizca de presión, porque todos los jugadores que desistieron de viajar a Corea del Sur lo hicieron con la premisa de priorizar esta gira sudamericana de canchas lentas, y en cierto modo, los que llegaron hasta aquí demostraron por qué tomaron una decisión incómoda y difícil.

Cada uno de los tres protagonistas argentinos tiene metas distintas, aunque coincidan en las ganas de festejar en casa. Ninguno de los tres fue campeón aún en este ATP porteño. Cerúndolo es el que estuvo más cerca, con dos finales, la que perdió con Diego Schwartzman en 2021, en días de barbijos por la pandemia, y mucho más cerca, la caída hace doce meses contra el brasileño Joao Fonseca. Báez y Etcheverry llegan por primera vez a las semifinales aquí. Es una ocasión también para cortar una sequía que lleva casi un año: el último trofeo ATP lo obtuvo Báez, en febrero del año pasado, en el 500 de Río de Janeiro. Desde entonces, el mismo jugador nacido en Billinghurst, en el partido de San Martín, tropezó en tres finales (Santiago, Bucarest y Auckland), mientras que Juan Manuel Cerúndolo cayó en Bastad ante Alexander Bublik.

Etcheverry se repuso ante Tabilo y ya está en semifinales Sergio Llamera

Dentro de este panorama, Cerúndolo carga con otra chapa: la de ser el máximo favorito del torneo, ante la baja de Musetti. “Es un poco un premio, pero no cambia nada. El ranking es un número, y él (Etcheverry) viene jugando un gran tenis y por algo está en semifinales. Por ahí hay una responsabilidad, algo más de presión por el ranking, pero los que estamos a esta altura del torneo jugamos muy bien y ya nos conocemos”, explicó el jugador porteño. Cerúndolo fue de menos a más en su partido contra el checo Vit Kopriva, al que superó por 6-4 y 6-3. Se vio sorprendido por el europeo (“arrancó muy bien, poniéndome mucha presión, jugando muy plano y agresivo”), y de a poco inició la remontada, con paciencia. “Había que bancársela y buscar soluciones”, destacó el 19º del mundo, que tomó una buena ventaja en el segundo set (3-0). Lo emparejó Kopriva (3-3), un “tapado” de los que suele aparecer en cualquier torneo y aquí venía de eliminar a Matteo Berrettini, pero Cerúndolo capturó un break decisivo en el octavo game para sentenciar el partido.

El resumen del partido entre Francisco Cerúndolo y Vit Kopriva

A primera hora, Etcheverry se dio el gusto de meterse por primera vez en las semifinales del ATP porteño, jugando de menor a mayor para vencer al siempre peligroso Alejandro Tabilo por 1-6, 6-3 y 6-4. El de La Plata no pisaba una semifinal en el circuito desde mayo del año pasado, en Hamburgo, y lo hecho en esta semana puede reimpulsar su confianza, sobre todo después de superar un cruce durísimo con Román Burruchaga, de casi cuatro horas de combate, y de esta remontada ante Tabilo. Todavía sin títulos en el nivel ATP, el Retu, como se lo conoce a Etcheverry, intentará este sábado alcanzar la cuarta final de su carrera, luego de sus pasos por Santiago y Houston, en 2023, y Lyon en 2024. Cerúndolo y Etcheverry chocarán hoy, desde las 16 (TyC Sports).

Sebastián Báez sostuvo un gran duelo contra Ugo Carabelli Sergio Llamera

Por la noche, Báez y Ugo Carabelli compusieron un muy buen partido, acorde con los buenos resultados que traían ambos: Sebita llegaba con récord de 9-2 en lo que va del año, y el Brujo venía con una serie de siete victorias en fila, luego de conquistar el Challenger de Rosario la semana pasada. Juego intenso, varios puntos destacados, talento y sudor de ambos lados. Es posible que a Ugo Carabelli le cueste digerir los dos set-points que le escaparon de bolsillo en el 5-4 y su saque para quedarse con el primer parcial. Báez remontó, jugó mejor el desempate y luego dominó el resto del encuentro para imponerse por 7-6 (7-5) y 6-2; este sábado, no antes de las 18 y en la segunda semifinal, irá contra Darderi o Martínez. De los tres argentinos en acción, es el que más experiencia tiene en cruces decisivos: 7 títulos y otras 5 finales. Se verá si eso influye ahora, ya en las últimas horas del torneo que se juega en casa, donde todos quieren lucirse… y ganar, por supuesto.