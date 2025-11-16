Argentina perdió con Suiza y sigue sin poder ascender a la elite de la Billie Jean King Cup

La localía, en el Córdoba Lawn Tenis Club. La elección de la superficie (el polvo de ladrillo). Y la ausencia de varias rivales importantes en Suiza y Eslovaquia. El equipo argentino de la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) tenía mucha razones para ilusionarse con ganar los playoffs, ascender en la competencia y, en 2026, jugar en la elite por primera vez desde 2015. Sin embargo, la capitana Mercedes Paz y sus dirigidas no alcanzaron el objetivo y la frustración es grande.

El lamento de Solana Sierra, que cayó ante Simona Waltert en el segundo punto frente a Suiza, el que pudo haber concretado el ascenso Prensa AAT

Tras el contundente 3-0 argentino del último viernes frente a Eslovaquia y el 2-1 de Suiza -el sábado- frente al mismo país europeo, todo se definió este domingo en el duelo entre albicelestes y helvéticas. El triunfo de Julia Riera (170°) por 6-2 y 6-0, con mucha autoridad, ante Susan Bandecchi (240°), en la apertura de la jornada, envalentonó a las locales y las colocó cerca del ascenso. La pergaminense Riera quedó como la tercera singlista argentina con más victorias en la competencia (17), superando a Gisela Dulko (Paula Ormaechea y Florencia Labat sumaron 20 y 19, respectivamente).

¡TENDREMOS UN PARTIDO MÁS!

Waltert venció a Sierra por 6-3/7-6 (10-8) y puso la serie 1-1 entre Argentina 🇦🇷 y Suiza🇨🇭en la Billie Jean King Cup. Todo se definirá en el dobles. pic.twitter.com/1ezaazethd — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) November 16, 2025

Pero en el segundo punto, Suiza dio la sorpresa e igualó 1-1 la serie, con la victoria de Simona Waltert (86ª, la figura del fin de semana) ante Solana Sierra (66ª) por 6-3 y 7-6 (10-8). La marplatense, la mejor argentina del ranking WTA, se mostró muy nerviosa y errática, cometiendo numerosos errores no forzados.

“Simona Waltert es claramente la carta fuerte que tienen. Es la número uno de su selección y sabemos que será un partido duro. Pero le tengo fe a Solana (Sierra), va a llegar sólida. Será un partido distinto al de Eslovaquia, con puntos más largos, seguramente”, había analizado Paz antes del partido.

Solana Sierra, que recibe las palabras de Mercedes Paz, estuvo muy por debajo de su nivel Prensa AAT

El boleto para los Qualifiers 2026, entonces, se resolvió en el punto de dobles, durante la soleada pero ventosa tarde de la capital cordobesa. Riera y Jazmín Ortenzi (216ª) fueron las elegidas por la capitana Paz (ni Sierra ni tampoco María Lourdes Carlé, que estuvo en el grupo, entraron al court). Pero las argentinas fueron superadas por 6-4 y 6-1 por Waltert y Celine Naef (266ª). Así, Suiza se ganó un lugar en los Qualifiers 2026 y, la Argentina volverá a jugar en la zona americana.

El festejo de las suizas Celine Naef y Simona Waltert en el punto de dobles que les dio el 2-1 a las europeas, el ascenso y provocó la frustración de las argentinas Prensa AAT

“Jugaron mejor que nosotras. Me parece que estuvimos cerca. Supieron domar bien el viento, hoy estaba muy difícil para actuar. Y, bueno, fueron mejores. El balance del año es bueno porque no hay duda que estamos cerca del nivel. Hace cuatro años que venimos pasando la Zona Americana y nos falta un empujoncito más para poder lograrlo, pero estoy muy conforme porque veo que hay equipo y ya se nos va a dar”, dijo Mecha Paz.

¡NO PUDO SER PARA ARGENTINA! 🇦🇷

Naef y Waltert derrotaron a Ortenzi y Riera por 6-4/6-1.

De esta manera, Suiza🇨🇭ganó la serie por 2-1 y sacó pasaje para la primera ronda de la Billie Jean King Cup del año que viene. pic.twitter.com/CpXNHMqilz — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) November 16, 2025

Habrá que ver qué ocurre con el futuro de Paz, que fue designada en la capitanía en noviembre de 2018. Bajo su conducción, la Argentina disputó cinco playoffs, pero el equipo no pudo ascender. Además de este fin de semana, se destacan las caídas ante 3-2 ante Brasil, en San Pablo, en noviembre del año pasado; en noviembre de 2023 contra Eslovaquia, en Bratislava (3-1); en noviembre de 2022 frente a Brasil, en Tucumán (3-1). y en abril de 2021 ante Kazajistán, en Córdoba (3-2). La Argentina actuó en la elite de la Billie Jean King Cup por última vez en febrero de 2015, ante Estados Unidos, en Pilará.

El año que viene, la Argentina jugará el Grupo Américas I, en abril, con sede a confirmar. Este estará compuesto también por las otras dos selecciones del continente que tampoco lograron avanzar en su grupo: Brasil y Colombia.

Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis, fue uno de los presentes en el Córdoba Lawn Tenis. Este lunes viajará a Bolonia para acompañar al equipo de Copa Davis que este jueves se medirá con Alemania, por los cuartos de final, en el marco del Final 8.