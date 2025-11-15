Copa Billie Jean King: Argentina venció a Eslovaquia y quedó a un paso de los Qualifiers

El equipo argentino de tenis femenino derrotó este viernes a Eslovaquia por 3 a 0 en el inicio de los playoffs de la Copa Billie Jean King en las canchas de polvo de ladrillo de Córdoba Lawn Tenis Club y en una jornada calurosa. Este domingo procurará el ansiado ascenso.

Julia Riera venció a Viktoria Hrunkacova por 6-2 y 6-1, Solana Sierra derrotó a Rebecca Sramkova por 6-2 y 6-4 y en dobles Riera y Jazmín Ortenzi superaron a Katarina Kuzmova y Nina Vargova por 6-4, 3-6 y 6-4.

Todas juntas: triunfo de las chicas en la jornada inicial del triangular en Córdoba; el domingo definirán frente a Suiza. Prensa AAT

Este sábado Argentina tendrá descanso. A las 11, Suiza debutará ante Eslovaquia. El domingo, las Guerreras –así se conoce a las tenistas albicelestes– cerrarán su participación ante las helvéticas en pos de un lugar en los Qualifiers, la etapa que tendrá lugar en abril de 2026.

Este viernes, el punto inicial llegó de la mano de una sólida Riera. Después de tres games de estudio, la joven de Pergamino empezó a variarle los tiros a Hrunkacova, jugó con ángulos, sacó de su zona de confort a la rival y se encaminó a una victoria sin mayores sobresaltos.

“Saqué muy bien; ella juega muy metida en el segundo servicio. Creo que el resultado fue mucho más amplio que lo que se vio en la cancha. Jugué distendida. El apoyo que recibí desde fuera fue fundamental”, señaló la segunda singlista de las Guerreras.

En tanto, Sierra exhibió solidez, especialmente en el parcial inicial, y aseguró la victoria del equipo local. “Cuando jugamos por Argentina siempre hay presión, pero es una presión linda. No me cambió por abrir la serie”, explicó la 170ª del ranking de WTA. El primer set fue relativamente sencillo para la marplatense gracias a la potencia de sus disparos, pero en el segundo Sramkova mejoró en sus games de saque. El juego se hizo más cerrado y más entretenido.

“Fue importante para mí haber remontar en el segundo set de 0-2 a 4-2. Entonces sentí definitivamente mucha confianza. Es muy lindo jugar con familiares y amigos en la tribuna. Estamos bien como equipo y siempre es bueno jugar en casa. Cayó perfecto que la Billie se disputara en la Argentina“, se complació Sierra.

Por su parte, Sramkova advirtió: “Jugué al 20% de lo que realmente puedo hacerlo”. El capitán eslovaco, en tanto, lamentó el contexto. “Las condiciones de la cancha claramente eran favorables a las argentinas, que las aprovecharon”, sostuvo.

Mercedes Paz, la capitana local, había reflejado en notas recientes el clima de convivencia en el equipo. “Creo que Flor Labat [subcapitana] y yo transmitimos algo muy importante: que una puede haber sido tenista pero la amistad y el compañerismo trascienden con el tiempo. Siempre tratamos de remarcar que en las competencias por equipo lo esencial es construir el equipo. Muchas veces las individualidades no suman, sino que restan”.

La tucumana fue más allá en sus apreciaciones: “Se percibe en la buena energía que hay, incluso con las jugadoras que no están en esta convocatoria. Hoy hay una gran profundidad en el tenis femenino argentino. La semana pasada, once jugadoras estuvieron en Tucumán y todas nos desearon buenas vibras cuando viajábamos a Córdoba. Esa unión y ese deseo compartido de que Argentina logre el objetivo de clasificarse me emocionan y hablan del presente que estamos viviendo”.

El programa

Día 2, sábado 15: Eslovaquia vs. Suiza (TyC Sports Play)

Día 3, domingo 16: Argentina vs. Suiza (TyC Sports)

Cada serie consta de tres puntos: dos partidos de singles y uno de dobles.