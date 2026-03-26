Arthur Fils, de estar ocho meses inactivo por una fractura a ganar en Miami tras levantar cuatro match points

Arthur Fils llegó a su ranking más destacado en abril del año pasado: 14° del mundo. Con 20 años, ya se había despojado rápido de uno de los primeros objetivos que se plantean los tenistas profesionales: ser campeón de un ATP. Lo había concretado por tres: en Lyon 2023, Hamburgo y Tokio 2024. Por entonces, encaraba la gira europea sobre polvo de ladrillo con certezas e ilusiones. Sin embargo, una ingrata situación periférica al juego lo frustró. Acarreaba molestias en la zona lumbar, pero el dolor se profundizó y el diagnóstico médico fue contundente: fractura por estrés en la zona baja de la espalda.

Arthur Fils se lució en la noche del Miami Open venciendo a Tommy Paul, tras levantar cuatro match points RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El francés, nacido en Bondoufle (una comuna con 9500 habitantes), pasó de encumbrarse como la mayor esperanza del tenis galo a quedar atrapado por la incertidumbre. El año pasado, tras derrotar al español Jaume Munar en cinco sets en la segunda ronda de Roland Garros y no poder presentarse en el match siguiente por la lesión, regresó brevemente al tour a comienzos de agosto en Toronto: jugó dos partidos, pero su vuelta fue prematura. Siguió buscando una rehabilitación confiable y recién volvió a competir en febrero pasado, en el ATP de Montpellier. “Ha sido mucho tiempo, unos ocho meses, así que estoy contento de volver. Fue un período muy mental, sinceramente. Era más estar apartado que el dolor en sí. Dejé de ver tenis completamente porque quería estar ahí. Cuando no podés y ves partidos, es más doloroso. Sentís que te estás perdiendo algo cada semana. Eso fue muy difícil y, a veces, me sentí un poco solo”, expresó.

Desde entonces, actuó en Rotterdam, llegó a la final de Doha (perdió con Carlos Alcaraz) y alcanzó los cuartos de final de Indian Wells. Pero anoche, en el Miami Open, vivió un momento casi glorioso, de desahogo emocional.

Tommy Paul había vencido 6-1 y 6-3 a Tomás Etcheverry en los 8vos de final de Miami, pero cayó con Arthur Fils (Francia) RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por los cuartos de final del Masters 1000 de la Florida estadounidense, en un partido sumamente intenso y peleado, el local Tommy Paul (actual 23°, 8° en junio del año pasado; había vencido al platense Tomás Etcheverry en los 8vos de final) contó con cuatro match points, en el tie-break del tercer set: se adelantó 6-2. Fils, realmente, caminó por la cornisa. Pero con el mismo empeño que le dedicó a su recuperación, se repuso en el partido para terminar ganando por 6-7 (3-7), 7-6 (7-4) y 7-6 (8-6), en 2h47m. Su festejo, acompañado por el rugido del público, fue brutal. “Fue una pelea muy dura y nunca me acobardo ante una pelea”, sacó pecho el europeo, al clasificarse por primera vez para las semifinales en un Masters 1000. Este viernes, su rival será el checo Jiri Lehecka (22°), que superó a Martín Landaluce (España) por 7-6 (7-1) y 7-5.

La placa, contundente: Fils tuvo cuatro puntos para perder

ARTHUR FILS WON THIS MATCH @ArthurFils



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“Este es el mejor resultado que he obtenido en mi vida”, sentenció Fils, el semifinalista francés más joven de un Masters 1000 desde Richard Gasquet, de 21 años, en París 2007. Además, es el primer jugador galo entre los mejores cuatro del Miami Open desde el propio Gasquet en 2013.

Total ecstasy 💫



Fils and his team let out all their emotions after a thrilling win over Paul!#MiamiOpen pic.twitter.com/4MZw5Im4bD — Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2026

Diestro, de 1.83m, revés de dos manos y de movimientos atléticos, Fils es la mayor esperanza de un tenis rico en historia y presupuesto económico como el francés que, sin embargo, no disfruta de un campeón local en Roland Garros desde 1983 (el carismático Yannick Noah). Entre sus compatriotas, sólo superado en el ranking por Arthur Rinderknech (27°, 30 años), Fils volvió al tour para sacudir la modorra.

Hoy, Fran Cerúndolo vs. Zverev

Hoy se jugarán los cuartos de final masculinos del Miami Open, los desafíos restantes de la zona inferior del cuadro. Primero, desde las 14 de nuestro país (por ESPN y Disney+), el italiano Jannik Sinner (2°) ante el estadounidense Frances Tiafoe (19°). Por la noche, no antes de las 20, el porteño Francisco Cerúndolo (18°) contra el alemán Alxander Zverev (3°).