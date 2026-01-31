Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina, en vivo: cómo ver online la final femenina del Australian Open 2026

La bielorrusa, N° 1 del ranking WTA, se enfrenta a la kazaja, ubicada en el 5° lugar de la clasificación general; ya protagonizaron la definición de este certamen en 2023
- 3 minutos de lectura'
Este sábado, desde las 5.30 (hora argentina), Aryna Sabalenka y Elena Rybakina se enfrentan en la final del Australian Open femenino 2026. El encuentro, que se disputa en el Rod Laver Arena, el court central de Melbourne Park, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Quien se quede con el triunfo, se subirá al trono del Grand Slam australiano como sucesora de la estadounidense Madison Keys, ganadora de la última edición.
En la instancia de semifinales, Sabalenka (N° 1 del ranking WTA) derrotó a la ucraniana Elena Svitolina (12°) por 6-2 y 6-3, mientras que Rybakina (5°) venció a la norteamericana Jessica Pegula (6°) por 6-3 y 7-6 (7). La bielorrusa busca saldar la cuenta pendiente que le quedó de la última edición, cuando cayó en la definición ante Keys. La kazaja, en tanto, sueña con su segundo major tras la obtención de Wimbledon 2022 y, a su vez, con su primer Abierto de Australia.
Ambas se vieron las caras 14 veces, con ventaja de Sabalenka por ocho victorias contra seis. Incluso ya protagonizaron una definición de Australian Open, en 2023, con triunfo de la bielorrusa por 4-6, 6-3 y 6-4. El antecedente más reciente es del 8 de noviembre del año pasado, por la final del WTA Finals: Rybakina se quedó con la victoria y, en consecuencia, con el título, tras ganar por 6-3 y 7-6 (0).
Cómo ver online la final del Australian Open femenino 2026
El encuentro definitorio del primer Grand Slam de la temporada está programado para este sábado a las 5.30 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play tienen la posibilidad de sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- ESPN 2.
- Disney+.
- Flow - ESPN 2.
- Telecentro Play - ESPN 2.
- DGO - ESPN 2.
Máximas ganadoras del Australian Open femenino
La máxima ganadora de la historia del Abierto de Australia es Margaret Court con 11 títulos. La australiana es, además, quien posee más Grand Slams junto a Novak Djokovic, con 24, si se tienen en cuenta ambas ramas. En Melbourne, Court gritó campeona en 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971 y 1973, el año de su última coronación.
- Margaret Court (Australia): 11 títulos.
- Serena Williams (USA): Siete.
- Nancye Wynne Bolton (Australia): Seis.
- Daphne Akhurst (Australia): Cinco.
- Evonne Goolagong Cawley (Australia), Steffi Graff (Alemania) y Monica Seles (Estados Unidos) - Cuatro.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Australian Open
TV y streaming. Argentinos en el fútbol de Europa, cuatro partidos en el Torneo Apertura y el mejor rugby
“Te amo, amigo”. El conmovedor reencuentro virtual entre Djokovic y Del Potro tras el impactante triunfo del serbio ante Sinner
Sueña en grande. Cuántos Grand Slams tiene Novak Djokovic: así está la lista de máximos campeones, antes de una nueva final
- 1
Sabalenka venció a Svitolina y jugará la final del Australian Open por cuarta edición consecutiva
- 2
Whoop, la pulsera que fue prohibida en el Australian Open: para qué sirve y cuánto cuesta
- 3
Así quedó conformada la final del Australian Open 2026
- 4
Djokovic batalló más de cuatro horas, venció a Sinner y jugará la final del Australian Open