Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina, en vivo: cómo ver online la final femenina del Australian Open 2026

Este sábado, desde las 5.30 (hora argentina), Aryna Sabalenka y Elena Rybakina se enfrentan en la final del Australian Open femenino 2026. El encuentro, que se disputa en el Rod Laver Arena, el court central de Melbourne Park, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Quien se quede con el triunfo, se subirá al trono del Grand Slam australiano como sucesora de la estadounidense Madison Keys, ganadora de la última edición.

En la instancia de semifinales, Sabalenka (N° 1 del ranking WTA) derrotó a la ucraniana Elena Svitolina (12°) por 6-2 y 6-3, mientras que Rybakina (5°) venció a la norteamericana Jessica Pegula (6°) por 6-3 y 7-6 (7). La bielorrusa busca saldar la cuenta pendiente que le quedó de la última edición, cuando cayó en la definición ante Keys. La kazaja, en tanto, sueña con su segundo major tras la obtención de Wimbledon 2022 y, a su vez, con su primer Abierto de Australia.

Ambas se vieron las caras 14 veces, con ventaja de Sabalenka por ocho victorias contra seis. Incluso ya protagonizaron una definición de Australian Open, en 2023, con triunfo de la bielorrusa por 4-6, 6-3 y 6-4. El antecedente más reciente es del 8 de noviembre del año pasado, por la final del WTA Finals: Rybakina se quedó con la victoria y, en consecuencia, con el título, tras ganar por 6-3 y 7-6 (0).

Elena Rybakina celebra después de derrotar a Aryna Sabalenka en la final del WTA Finals 2025 Fatima Shbair - AP

Cómo ver online la final del Australian Open femenino 2026

El encuentro definitorio del primer Grand Slam de la temporada está programado para este sábado a las 5.30 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play tienen la posibilidad de sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Máximas ganadoras del Australian Open femenino

La máxima ganadora de la historia del Abierto de Australia es Margaret Court con 11 títulos. La australiana es, además, quien posee más Grand Slams junto a Novak Djokovic, con 24, si se tienen en cuenta ambas ramas. En Melbourne, Court gritó campeona en 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971 y 1973, el año de su última coronación.

Aryna Sabalenka ganó el Abierto de Australia dos veces, en 2023 y 2024; también fue finalista en 2025 JAMES ROSS - AAP