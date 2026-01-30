Horario del partido entre Aryna Sabalenka y Elena Rybakina por la final del Australian Open 2026

La bielorrusa Aryna Sabalenka, N° 1 del mundo y primera preclasificada, y Elena Rybakina, 5ta, se verán las caras este sábado en la gran final del Australian Open 2026 para dirimir a la nueva campeona del primer Grand Slam del año. El encuentro inicia a las 5.30 de la Argentina y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2 y por la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Sin la norteamericana Madison Keys, quien llegó como campeona en ejercicio pero no pudo avanzar más allá de los octavos de final, la otra finalista de 2025, Sabalenka, buscará revancha. Aunque la bielorrusa sabe muy bien lo que es ganar en Melbourne (lo consiguió en 2023 y 2024, además de imponerse en el US Open 2024 y 2025), enfrente tendrá a otra campeona de Grand Slam, Rybakina, quien festejó en Wimbledon 2022 y a la que venció justamente en la final del Australian Open 2023.

Para llegar a la final, Sabalenka venció con comodidad a la ucraniana Elina Svitolina (12ª) por 6-2 y 6-3, mientras que Rybakina hizo lo propio frente a la estadounidense Jessica Pegula (6ª) por 6-3 y 7-6 (7).

Un dato que comparten ambas finalistas es que ganaron sus seis encuentros previos sin ceder sets, lo que evidencia la supremacía que mostraron sobre sus rivales.

El historial entre sí tiene 14 antecedentes con ocho triunfos de Sabalenka y seis de Rybakina. La última vez que se cruzaron fue en el WTA Finals de Riyadh con triunfo para la tenista oriunda de Kazajistán por 6-3 y 7-6 (0). En 2025 también se vieron las caras en otros tres campeonatos y el saldo fue de dos victorias por lado, incluida la de Elena Rybakina en Arabia Saudita.

Aryna Sabalenka es la N° 1 del mundo y máxima favorita: va por su quinto título de Grand Slam PAUL CROCK� - AFP�

Resultados de las semifinales del Australian Open

Aryna Sabalenka (1ª) a Elina Svitolina (12ª) por 6-2 y 6-3.

a Elina Svitolina (12ª) por 6-2 y 6-3. Elena Rybakina (5ª) a Jessica Pegula (6ª) por 6-3 y 7-6 (7).

Final del Australian Open

Aryna Sabalenka (1ª) vs. Elena Rybakina (5ª) - Sábado 31 de enero a las 5.30 en el Rod Laver Arena.

*Hora argentina.

Por la diferencia horaria (+13), en la Argentina la actividad en el Australian Open inicia por la noche y se extiende a la madrugada de día siguiente. Los encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en streaming a través de la plataforma Disney+ Premium.

Elena Rybakina superó duros problemas personales y está nuevamente plena para pelear por los títulos de Grand Slam Fatima Shbair - AP

Tabla de campeonas del Australian Open