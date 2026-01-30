Cuántos Grand Slams tiene Novak Djokovic: así está la lista de máximos campeones, antes de una nueva final

La final del Australian Open masculino 2026 será un choque generacional para alquilar balcones. Carlos Alcaraz, de 22 años, y Novak Djokovic, de 38, superaron sus respectivos cruces de semifinales ante Alexander Zverev y Jannik Sinner, respectivamente, y se verán las caras este domingo a las 5.30 (horario argentino) en Melbourne Park. El serbio persigue su 25° Grand Slam para convertirse así en el máximo ganador de la historia en solitario, ya que superaría a la australiana Margaret Court con quien está igualado si se consideran ambas ramas.

El palmarés de ‘Nole’ se completa con: 10 Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023); tres Roland Garros (2016, 2021 y 2023); siete Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022); y cuatro US Open (2011, 2015, 2018 y 2023). La última final que disputó fue la de Wimbledon 2024, cuando cayó ante Alcaraz por 6-2, 6-2 y 7-6 (4). En 2025 no alcanzó definiciones en los majors: perdió en semifinales en los cuatro Grand Slams: vs. Zverev en Australian Open, vs. Sinner en Roland Garros y Wimbledon, y vs. Alcaraz en US Open.

El último Grand Slam que ganó el serbio Novak Djokovic fue el US Open de 2023 Mary Altaffer� - AP�

Margaret Court, quien brilló en una época ya muy lejana del tenis, celebró en el Australian Open 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971 y 1973; Roland Garros 1962, 1964, 1969, 1970 y 1973; Wimbledon 1963, 1965 y 1970; y el US Open 1962, 1965, 1969, 1970 y 1973. A diferencia de Djokovic, conquistó títulos tanto en el amateurismo (13 en total) como en la Era Abierta (11).

En la definición de este domingo, Novak se cruzará con uno de los mejores tenistas del mundo desde hace varios años, llamado a ser uno de los sucesores del ‘Big 3′ conformado por Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal. ‘Carlitos’ se convirtió en el más joven de la historia en clasificarse a la final de los cuatro Grand Slams. Y ya dejó en claro que dejará todo para completar el Career Grand Slam, es decir, ganar los cuatro majors en el circuito profesional (ya tiene dos Roland Garros, dos Wimbledon y dos US Open).

La tabla de máximos ganadores la completan jugadores que marcaron época en el tenis. La estadounidense Serena Williams tiene 23 Grand Slams, uno más que el español Rafael Nadal y la alemana Steffi Graf. Roger Federer, por su parte, ganó 20 veces; mientras que la estadounidense Helen Wills Moody (era amateur) se consagró 19 veces. Chris Evert y Martina Navratilova conquistaron 18 cada una; Pete Sampras 14; Billie Jean King y Roy Emerson 12; Björn Borg y Rod Laver 11; y Bill Tilden 10.

De los jugadores que están en actividad, la tercera de la lista con más Grand Slams después de Djokovic y Alcaraz es Iga Swiatek, con cinco, seguida de Jannik Sinner y Aryna Sabalenka con cuatro. La polaca perdió este año en el Australian Open en cuartos de final ante Elena Rybakina; el italiano cayó ante Djokovic en semifinales y la bielorrusa jugará la final ante Rybakina.