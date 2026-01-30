Historial entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic: todos los números y resultados

El serbio tiene ventaja en los mano a mano, pero el español celebró en las únicas dos definiciones de Grand Slams en las que estuvieron frente a frente
Carlos Alcaraz (1° del ranking ATP) y Novak Djokovic (4°) protagonizarán una nueva final de Grand Slam este domingo: la del Australian Open 2026. Será la tercera definición de este calibre entre ambos y quedará marcada para siempre, entre otras cosas, por el choque generacional, ya que el serbio es ¡16 años! más grande que el español. El partido está programado para las 5.30 (horario argentino) en Melbourne Park.
Los dos antecedentes en finales de Grand Slams son Wimbledon 2023 y 2024. En el primero, ‘Carlitos’ se quedó con el triunfo en un compromiso memorable que finalizó 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 y 6-4, mientras que en el segundo, la victoria -y la consagración- también fue para Alcaraz, aunque mucho más holgada y sin tanta paridad: 6-2, 6-2 y 7-6 (4).
El historial entre ambos, sin embargo, tiene a Djokovic como dominador por una mínima diferencia, con cinco triunfos contra cuatro de Alcaraz. ‘Nole’ celebró en las semifinales de Roland Garros 2023 y ATP Finals 2023; la final del Masters 1000 de Cincinnati 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024; y los cuartos de final de Australian Open 2025. ‘Carlitos’, por su parte, lo hizo -además de en las dos finales de Wimbledon- en las semifinales del Masters 1000 de Madrid 2022 y de US Open 2025, en el último enfrentamiento entre ambos.
Djokovic persigue su 25° Grand Slam para convertirse así en el máximo ganador de la historia en solitario, ya que superaría a la australiana Margaret Court, con quien está igualado si se consideran ambas ramas. En contrapartida, Alcaraz se convirtió en el más joven de la historia en clasificarse a la final de los cuatro Grand Slams. Y ya dejó en claro que dejará todo para completar el Career Grand Slam, es decir, ganar los cuatro majors en el circuito profesional (ya tiene dos Roland Garros, dos Wimbledon y dos US Open).
Todos los partidos entre Alcaraz y Djokovic
- 2025: US Open – Semifinal – Triunfo de Alcaraz por 6-4, 7-6 (4) y 6-2
- 2025: Australian Open – Cuartos de final – Triunfo de Djokovic por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4
- 2024: Juegos Olímpicos de París – Final – Triunfo de Djokovic por 7-6 (3) y 7-6 (2)
- 2024: Wimbledon – Final – Triunfo de Alcaraz por 6-2, 6-2 y 7-6 (4)
- 2023: ATP Finals – Semifinal – Triunfo de Djokovic por 6-3 y 6-2
- 2023: Masters 1000 Cincinnati – Final – Triunfo de Djokovic por 5-7, 7-6 (7) y 7-6 (4)
- 2023: Wimbledon – Final – Triunfo de Alcaraz por 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 y 6-4
- 2023: Roland Garros – Semifinal – Triunfo de Djokovic por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1
- 2022: Masters 1000 Madrid – Semifinal – Triunfo de Alcaraz por 6-7 (5), 7-5 y 7-6 (5)
