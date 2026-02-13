Así está el cuadro de semifinales del Argentina Open 2026

Se disputaron los primeros dos partidos de los cuartos de final del Argentina Open 2026 y, de esta manera, se definieron los dos primeros semifinalistas: Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo. Ambos se cruzarán en semifinales y, por este motivo, habrá al menos un argentino en la final de esta edición, algo que se repite por tercer año consecutivo (’Fran’ Cerúndolo fue subcampeón en 2025 y Facundo Díaz Acosta ganó en 2024). En la continuidad de este viernes se jugarán los dos encuentros restantes de cuartos: Camilo Ugo Carabelli vs. Sebastián Báez y Luciano Darderi vs. Pedro Martínez.

El primero en meterse entre los cuatro mejores del ATP 250 de Buenos Aires fue Etcheverry, quien eliminó al chileno Alejandro Tabilo por 1-6, 6-3 y 6-4. Se clasificó a esta instancia por primera vez en su carrera tras dos intentos fallidos en 2023 (cayó ante el británico Cameron Norrie) y 2024 (perdió con el italiano Nicolás Jarry). “La tercera fue la vencida. Al final se me terminó dando y estoy feliz de estar en semifinales en casa. Ojalá seamos todos argentinos el domingo (en la final) y la copa se quede en casa”, remarcó el platense.

El festejo de Tomás Etcheverry en un partido de alto voltaje, en el que se repuso a tiempo tras comenzar con el pie izquierdo Oscar Roberto Castro

El mayor de los Cerúndolo, por su parte, dejó en el camino al checo Vit Kopriva, verdugo del italiano Matteo Berrettini en octavos de final, tras vencerlo por 6-4 y 6-3. Mantiene viva la ilusión de ganar el torneo por primera vez luego de dos subcampeonatos: en 2021 cayó ante su compatriota Diego Schwartzman y en 2025 perdió con el brasileño João Fonseca. Sin embargo, pase lo que pase, sabe que no se moverá del 19° lugar del ranking ATP.

De esta manera y a la espera del cruce entre Báez y Ugo Carabelli, el Argentina Open vuelve a contar con tres argentinos en semifinales, lo que no sucedía desde la época de la Legión. La última vez había sido en la temporada 2009, con José Acasuso, David Nalbandian y Juan Mónaco, quien cayó ante el español Tommy Robredo en el duelo decisivo. También hubo tres locales en la ronda de los cuatro mejores en 2008 –fue campeón Nalbandian- y en 2005, cuando se impuso Gastón Gaudio.

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo, grandes amigos, se cruzarán en la semifinal del Argentina Open Instagram Tomas Etcheverry

Tabla de campeones del Argentina Open