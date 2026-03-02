Así está el ranking WTA 2026 actualizado: la clasificación mundial del tenis femenino al 2 de marzo

El tenis femenino tiene disponible un nuevo ranking WTA 2026 actualizado esta semana y los nombres más fuertes del circuito siguen firmes en lo más alto. Aryna Sabalenka, Iga Swiatek y Elena Rybakina ocupan los tres primeros puestos, mientras que entre las argentinas la mejor ubicada es Solana Sierra, en el puesto 65. La clasificación resulta clave tanto para la Carrera de las WTA Finals (el torneo que cierra la temporada con las mejores ocho jugadoras). A continuación, el top 10 completo del ranking mundial y el listado de las argentinas que se mantienen entre las cien mejores en el circuito.

Top 10 del ranking WTA

Aryna Sabalenka (Bielorrusia) – 10675 puntos

Iga Swiatek (Polonia) – 7588 puntos

Elena Rybakina (Kazajistán) – 7253 puntos

Coco Gauff (Estados Unidos) – 6803 puntos

Jessica Pegula (Estados Unidos) – 6583 puntos

Amanda Anisimova (Estados Unidos) – 6070 puntos

Jasmine Paolini (Italia) – 4232 puntos

Mirra Andreeva (Rusia) – 4001 puntos

Elina Svitolina (Ucrania) – 3845 puntos

Victoria Mboko (Canadá) – 3211 puntos

Las tenistas argentinas mejor ubicadas

65 - Solana Sierra - 980 puntos

161 - Maria Lourdes Carle - 457 puntos

192 - Julia Riera - 382 puntos

Cómo se calcula el ranking WTA y qué torneos son los más importantes

El ranking WTA 2026 se basa en un sistema acumulativo de 52 semanas. Este sistema de clasificación se introdujo el 3 de noviembre de 1975 y sigue utilizándose para determinar la participación en todos los torneos de singles y dobles. ¿Qué factores se utilizan para determinar la fórmula de clasificación? La clasificación de una jugadora se determina según los resultados en un máximo de 18 torneos.

Solo 29 mujeres llegaron en la historia a la cima en individuales, alcanzando el puesto número 1 del ranking mundial, y solo 15 ostentaron el título de número 1 mundial de la WTA al cierre del año.

Para las jugadoras individuales mejor clasificadas, el desglose de puntos de clasificación incluye lo siguiente:

Los cuatro torneos del Grand Slam (Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open).

(Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open). Los seis mejores torneos WTA 1000 combinados: Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, Toronto/Montreal, Cincinnati, Pekín

Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, Toronto/Montreal, Cincinnati, Pekín Mejor WTA 1000 no combinado: Doha, Dubái, Wuhan

Doha, Dubái, Wuhan Los siguientes siete mejores resultados de los torneos WTA 1000, WTA 500, WTA 250, WTA 125 e ITF

WTA 1000, WTA 500, WTA 250, WTA 125 e ITF Los puntos obtenidos en las Finales WTA contarán como un 19º torneo adicional (para las clasificadas).

¿Qué necesita una jugadora para aparecer en el Ranking WTA? Una jugadora debe ganar puntos de clasificación en al menos tres torneos o ganar un mínimo de 10 puntos de clasificación individuales en un torneo para poder entrar.