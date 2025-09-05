LA NACION

Así quedó conformada la final femenina del US Open 2025

La bielorrusa Aryna Sabalenka (N° 1 del ranking WTA) y la estadounidense Amanda Anisimova (9°) superaron sus compromisos de semifinales y se enfrentarán en la definición

Aryna Sabalenka y Amanda Anisimova se verán las caras en la final del US Open 2025; la bielorrusa es la campeona defensora
Este jueves se disputaron las semifinales femeninas del US Open 2025 y, de esta manera, ya se conoce a las dos finalistas: Aryna Sabalenka (N° 1 del ranking WTA) y Amanda Anisimova (9°). El partido definitorio se disputa este sábado a las 17 (horario argentino) en el Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming a través del plan Premium de la plataforma Disney+.

La primera en meterse en la definición fue la bielorrusa Sabalenka, quien cumplió con su condición de favorita y dejó en el camino a la norteamericana Jessica Pegula (4°) por 4-6, 6-3 y 6-4. Así, la campeona defensora persigue el cuarto Grand Slam de su carrera tras la obtención del Australian Open 2023 y 2024, y del US Open 2024. En lo que va del 2025 se consagró en el Masters 1000 de Madrid y Miami, y en el WTA 500 de Brisbane y Stuttgart, además de ser finalista del Masters 1000 de Indian Wells y de dos de los tres majors restantes: Australian Open y Roland Garros.

Aryna Sabalenka disputará la final del US Open 2025 con la ilusión de defender el título obtenido en 2024
Luego llegó el turno de la estadounidense Anisimova que, con resiliencia y superación, aprendió a “creer en ella misma” para volver a una final de Grand Slam apenas dos meses después de sufrir la peor derrota de la historia en una definición de los cuatro torneos más importantes del mundo (doble 6-0 vs. Iga Swiatek en Wimbledon). A la polaca, justamente, la derrotó en cuartos de final del certamen en curso; mientras que para meterse entre las dos mejores venció a la japonesa Naomi Osaka (ex N° 1 y actual 24° del ranking WTA) por 6-7 (4), 7-6 (3) y 6-3.

El camino de Sabalenka hacia la final

  • Primera ronda: 7-5 y 6-1 a la suiza Rebeka Masarova (108°).
  • Segunda ronda: 7-6 (4) y 6-2 a la rusa Polina Kudermetova (67°).
  • Tercera ronda: 6-3 y 7-6 (2) a la canadiense Leylah Fernández (30°).
  • Octavos de final: 6-1 y 6-4 a la española Cristina Bucsa (95°).
  • Cuartos de final: Pasó por abandono ante la checa Marketa Vondrousova .(60°).
  • Semifinal: 4-6, 6-3 y 6-4 a la norteamericana Jessica Pegula (4°).

El camino de Anisimova hacia la final

  • Primera ronda: 6-3 y 6-2 a la australiana Kimberly Birrell (83°).
  • Segunda ronda: 7-6 (2) y 6-2 a la australiana Maya Joint (43°).
  • Tercera ronda: 6-4, 4-6 y 6-2 a la rumana Jaqueline Cristian (50°).
  • Octavos de final: 6-0 y 6-3 a la brasileña Beatriz Haddad Maia (22°).
  • Cuartos de final: 6-4 y 6-3 a la polaca Iga Swiatek (2°).
  • Semifinal: 6-7 (4), 7-6 (3) y 6-3 a la japonesa Naomi Osaka (24°).

Máximas ganadoras del US Open

La máxima ganadora es la estadounidense Chris Evert, con siete coronas conseguidas en 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 y 1986. Muy cerca de ella quedaron la francesa Suzanne Lenglen y la alemana Steffi Graf, con seis cada una; mientras que la francesa Adine Masson y la australiana Margaret Court completan el podio con cinco cada una.

  • Chris Evert (Estados Unidos) - Siete trofeos.
  • Suzanne Lenglen (Francia) y Steffi Graf (Alemania) - Seis.
  • Adine Masson (Francia) y Margaret Court (Australia) - Cinco.
  • Helen Wills-Moody (Estados Unidos), Iga Swiatek (Polonia) y Justine Henin (Bélgica) - Cuatro.
  • Hilde Sperling (Alemania), Arantxa Sánchez (España), Monica Seles (Yugoslavia) y Serena Williams (Estados Unidos) - Tres.
