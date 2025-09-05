Así quedó conformada la final femenina del US Open 2025

Este jueves se disputaron las semifinales femeninas del US Open 2025 y, de esta manera, ya se conoce a las dos finalistas: Aryna Sabalenka (N° 1 del ranking WTA) y Amanda Anisimova (9°). El partido definitorio se disputa este sábado a las 17 (horario argentino) en el Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming a través del plan Premium de la plataforma Disney+.

La primera en meterse en la definición fue la bielorrusa Sabalenka, quien cumplió con su condición de favorita y dejó en el camino a la norteamericana Jessica Pegula (4°) por 4-6, 6-3 y 6-4. Así, la campeona defensora persigue el cuarto Grand Slam de su carrera tras la obtención del Australian Open 2023 y 2024, y del US Open 2024. En lo que va del 2025 se consagró en el Masters 1000 de Madrid y Miami, y en el WTA 500 de Brisbane y Stuttgart, además de ser finalista del Masters 1000 de Indian Wells y de dos de los tres majors restantes: Australian Open y Roland Garros.

Aryna Sabalenka disputará la final del US Open 2025 con la ilusión de defender el título obtenido en 2024 Frank Franklin II� - AP�

Luego llegó el turno de la estadounidense Anisimova que, con resiliencia y superación, aprendió a “creer en ella misma” para volver a una final de Grand Slam apenas dos meses después de sufrir la peor derrota de la historia en una definición de los cuatro torneos más importantes del mundo (doble 6-0 vs. Iga Swiatek en Wimbledon). A la polaca, justamente, la derrotó en cuartos de final del certamen en curso; mientras que para meterse entre las dos mejores venció a la japonesa Naomi Osaka (ex N° 1 y actual 24° del ranking WTA) por 6-7 (4), 7-6 (3) y 6-3.

El camino de Sabalenka hacia la final

Primera ronda : 7-5 y 6-1 a la suiza Rebeka Masarova (108°).

: 7-5 y 6-1 a la suiza Rebeka Masarova (108°). Segunda ronda : 7-6 (4) y 6-2 a la rusa Polina Kudermetova (67°).

: 7-6 (4) y 6-2 a la rusa Polina Kudermetova (67°). Tercera ronda : 6-3 y 7-6 (2) a la canadiense Leylah Fernández (30°).

: 6-3 y 7-6 (2) a la canadiense Leylah Fernández (30°). Octavos de final : 6-1 y 6-4 a la española Cristina Bucsa (95°).

: 6-1 y 6-4 a la española Cristina Bucsa (95°). Cuartos de final : Pasó por abandono ante la checa Marketa Vondrousova .(60°).

: Pasó por abandono ante la checa Marketa Vondrousova .(60°). Semifinal: 4-6, 6-3 y 6-4 a la norteamericana Jessica Pegula (4°).

El camino de Anisimova hacia la final

Primera ronda : 6-3 y 6-2 a la australiana Kimberly Birrell (83°).

: 6-3 y 6-2 a la australiana Kimberly Birrell (83°). Segunda ronda : 7-6 (2) y 6-2 a la australiana Maya Joint (43°).

: 7-6 (2) y 6-2 a la australiana Maya Joint (43°). Tercera ronda : 6-4, 4-6 y 6-2 a la rumana Jaqueline Cristian (50°).

: 6-4, 4-6 y 6-2 a la rumana Jaqueline Cristian (50°). Octavos de final : 6-0 y 6-3 a la brasileña Beatriz Haddad Maia (22°).

: 6-0 y 6-3 a la brasileña Beatriz Haddad Maia (22°). Cuartos de final : 6-4 y 6-3 a la polaca Iga Swiatek (2°).

: 6-4 y 6-3 a la polaca Iga Swiatek (2°). Semifinal: 6-7 (4), 7-6 (3) y 6-3 a la japonesa Naomi Osaka (24°).

Máximas ganadoras del US Open

La máxima ganadora es la estadounidense Chris Evert, con siete coronas conseguidas en 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 y 1986. Muy cerca de ella quedaron la francesa Suzanne Lenglen y la alemana Steffi Graf, con seis cada una; mientras que la francesa Adine Masson y la australiana Margaret Court completan el podio con cinco cada una.