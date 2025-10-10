Así quedó el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Shanghái

Con Novak Djokovic como máximo favorito en la recta final, el torneo entró en su instancia determinante: solo quedan cuatro tenistas en carrera
Concluyeron este jueves los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái que se lleva a cabo en el Qizhong Forest Sports City Arena de China en los que prevalecieron Novak Djokovic (4°) y Valentin Vacherot (Q) y se enfrentarán en una de las semifinales este sábado; y Daniil Medvedev (16°) , quienes lo harán en la próxima Arthur Rinderknech.
El serbio derrotó al belga Zizou Bergs por 6-3 y 7-5 y es el mejor preclasificado de los que quedan en competencia y, en consiguiente, el máximo favorito al título que conquistó cuatro veces (máximo ganador de la historia), pero que se le negó la temporada pasada porque perdió la definición ante Jannik Sinner.
El monegasco, que ingresó al cuadro principal desde la clasificación, dio otro golpe y eliminó al danés Holger Rune (10°) por 2-6, 7-6 (4) y 6-4.
En el otro lado de la llave Daniil Medvedev (16°) se impuso al australiano Alex De Miñaur (7°) por doble 6-4 y Arthur Rinderknech hizo lo propio con el canadiense Felix Auger-Aliassime (12°), por 6-3 y 6-4.
Cronograma y resultados de los cuartos de final del M1000 de Shanghái
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Valentin Vacherot (Q) a Holger Rune (10°) por 2-6, 7-6 (4) y 6-4.
- Novak Djokovic (4°) a Zizou Bergs por 6-3 y 7-5.
- Daniil Medvedev (16°) a Alex De Miñaur (7°) por doble 6-4.
- Arthur Rinderknech vs. Felix Auger-Aliassime (12°) por 6-3 y 6-4.
Semifinales del Masters 1000 de Shanghái
- Valentin Vacherot (Q) vs. Novak Djokovic (4°) - Sábado 11 de octubre a las 5.30 (horario argentino).
- Daniil Medvedev (16°) vs. Arthur Rinderknech - Sábado 11 de octubre a las 8 (horario argentino).
Todos los campeones del Masters 1000 de Shanghái
- 2009: Nikolay Davydenko (Rusia).
- 2010: Andy Murray (Gran Bretaña).
- 2011: Andy Murray (Gran Bretaña).
- 2012: Novak Djokovic (Serbia).
- 2013: Novak Djokovic (Serbia).
- 2014: Roger Federer (Suiza).
- 2015: Novak Djokovic (Serbia).
- 2016: Andy Murray (Gran Bretaña).
- 2017: Roger Federer (Suiza).
- 2018: Novak Djokovic (Serbia).
- 2019: Daniil Medvedev (Rusia).
- 2020: Cancelado por la pandemia de Covid-19.
- 2021: Cancelado por la pandemia de Covid-19.
- 2022: Cancelado por la pandemia de Covid-19.
- 2023: Hubert Hurkacz (Polonia).
- 2024: Jannik Sinner (Italia).
Tabla de campeones del Masters 1000 de Shanghái
- Novak Djokovic (Serbia) - 4 (2012, 2013, 2015 y 2018)
- Andy Murray (Gran Bretaña) - 3 (2010, 2011 y 2016).
- Roger Federer (Suiza) - 2 (2014 y 2017).
- Jannik Sinner (Italia) / Hubert Hurkacz (Polonia) / Daniil Medvedev (Rusia) / Nikolay Davydenko (Rusia) - 1
