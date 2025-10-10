Así quedó el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Shanghái

Concluyeron este jueves los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái que se lleva a cabo en el Qizhong Forest Sports City Arena de China en los que prevalecieron Novak Djokovic (4°) y Valentin Vacherot (Q) y se enfrentarán en una de las semifinales este sábado; y Daniil Medvedev (16°) , quienes lo harán en la próxima Arthur Rinderknech.

El serbio derrotó al belga Zizou Bergs por 6-3 y 7-5 y es el mejor preclasificado de los que quedan en competencia y, en consiguiente, el máximo favorito al título que conquistó cuatro veces (máximo ganador de la historia), pero que se le negó la temporada pasada porque perdió la definición ante Jannik Sinner.

El monegasco, que ingresó al cuadro principal desde la clasificación, dio otro golpe y eliminó al danés Holger Rune (10°) por 2-6, 7-6 (4) y 6-4.

En el otro lado de la llave Daniil Medvedev (16°) se impuso al australiano Alex De Miñaur (7°) por doble 6-4 y Arthur Rinderknech hizo lo propio con el canadiense Felix Auger-Aliassime (12°), por 6-3 y 6-4.

Cronograma y resultados de los cuartos de final del M1000 de Shanghái

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Semifinales del Masters 1000 de Shanghái

Valentin Vacherot (Q) vs. Novak Djokovic (4°) - Sábado 11 de octubre a las 5.30 (horario argentino).

Daniil Medvedev (16°) vs. Arthur Rinderknech - Sábado 11 de octubre a las 8 (horario argentino).

El cuadro del Masters 1000 de Shanghái, ya en su recta final en busca del campeón

Todos los campeones del Masters 1000 de Shanghái

2009 : Nikolay Davydenko (Rusia).

: Nikolay Davydenko (Rusia). 2010 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2011 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2012 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2013 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2014 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2015 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2016 : Andy Murray (Gran Bretaña).

: Andy Murray (Gran Bretaña). 2017 : Roger Federer (Suiza).

: Roger Federer (Suiza). 2018 : Novak Djokovic (Serbia).

: Novak Djokovic (Serbia). 2019 : Daniil Medvedev (Rusia).

: Daniil Medvedev (Rusia). 2020 : Cancelado por la pandemia de Covid-19.

: Cancelado por la pandemia de Covid-19. 2021 : Cancelado por la pandemia de Covid-19.

: Cancelado por la pandemia de Covid-19. 2022 : Cancelado por la pandemia de Covid-19.

: Cancelado por la pandemia de Covid-19. 2023 : Hubert Hurkacz (Polonia).

: Hubert Hurkacz (Polonia). 2024: Jannik Sinner (Italia).

Tabla de campeones del Masters 1000 de Shanghái