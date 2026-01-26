Así quedó el cuadro femenino de cuartos de final del Australian Open 2026

Finalizaron este lunes los octavos de final del torneo individual femenino del Australian Open 2026 y se definieron las ocho tenistas que avanzaron a cuartos y siguen en carrera por el título del primer Grand Slam de la temporada que se realiza en Melbourne Park.

En la parte alta del cuadro Aryna Sabalenka (1ª) jugará vs. Iva Jovic (29ª). La número 1 del ranking de la WTA superó en la cuarta ronda a Victoria Mboko (17ª) por 6-1 y 7-6 (1) mientras que la estadounidense hizo lo propio ante la kazaja Yulia Putintseva por 6-0 y 6-1. En el otro cruce quedaron Coco Gauff (3ª), verduga de Karolina Muchova (19ª) por 6-1, 3-6 y 6-3, y Elina Svitolina (12ª), vencedora de Mirra Andreeva (8ª) por 6-2 y 6-4.

En la parte baja, la estadounidense Jessica Pegula (6ª) sacó del campeonato a la campeona defensora, su compatriota Madison Keys (9ª), con una victoria por 6-3 y 6-4 y en cuartos su rival será otra tenista norteamericana, Amanda Anisimova (4ª). Esta última doblegó a la china Xinyu Wang 7-6 (4) y 6-4.

Por último, uno de los choque más atractivos será el de Elena Rybakina (5ª) vs. Iga Swiatek (2ª). La kazaja vapuleó a Elise Mertens (21ª) por 6-1 y 6-3 mientras que la polaca hizo lo propio ante Maddison Inglis (Q) por 6-0 y 6-3.

Jessica Pegula eliminó a la campeona defensora del Australian Open, Madison Keys Mark Baker - AP

Resultados de octavos de final

Aryna Sabalenka (1ª) a Victoria Mboko (17ª) por 6-1 y 7-6 (1).

a Victoria Mboko (17ª) por 6-1 y 7-6 (1). Iva Jovic (29ª) a Yulia Putintseva por 6-0 y 6-1.

a Yulia Putintseva por 6-0 y 6-1. Coco Gauff (3ª) a Karolina Muchova (19ª) por 6-1, 3-6 y 6-3.

a Karolina Muchova (19ª) por 6-1, 3-6 y 6-3. Elina Svitolina (12ª) a Mirra Andreeva (8ª) por 6-2 y 6-4.

a Mirra Andreeva (8ª) por 6-2 y 6-4. Jessica Pegula (6ª) a Madison Keys (9ª) por 6-3 y 6-4.

a Madison Keys (9ª) por 6-3 y 6-4. Amanda Anisimova (4ª) a Xinyu Wang 7-6 (4) y 6-4.

a Xinyu Wang 7-6 (4) y 6-4. Elena Rybakina (5ª) a Elise Mertens (21ª) por 6-1 y 6-3.

a Elise Mertens (21ª) por 6-1 y 6-3. Iga Swiatek (2ª) a Maddison Inglis (Q) por 6-0 y 6-3.

Cronograma de cuartos de final

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Aryna Sabalenka (1ª) vs. Iva Jovic (29ª) - Lunes a las 21.30 en el Rod Laver Arena.

Coco Gauff (3ª) vs. Elina Svitolina (12ª) - Martes a las 5 en el Rod Laver Arena.

Jessica Pegula (6ª) vs. Amanda Anisimova (4ª) - Día y hora a confirmar.

Elena Rybakina (5ª) vs. Iga Swiatek (2ª) - Día y hora a confirmar.

El cuadro del torneo individual femenino de Australian Open, con las ocho mejores

Por la diferencia horaria (+13), en la Argentina la actividad inicia por la noche y se extiende a la madrugada de día siguiente. Los encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en streaming a través de la plataforma Disney+ Premium.

Tabla de campeonas del Australian Open