Así quedó el cuadro femenino de cuartos de final del Australian Open 2026

Las ocho tenistas que ganaron sus respectivos partidos de la cuarta ronda siguen en carrera por el título del primer Grand Slam de la temporada, entre ellas Aryna Sabalenka
- 3 minutos de lectura'
Finalizaron este lunes los octavos de final del torneo individual femenino del Australian Open 2026 y se definieron las ocho tenistas que avanzaron a cuartos y siguen en carrera por el título del primer Grand Slam de la temporada que se realiza en Melbourne Park.
En la parte alta del cuadro Aryna Sabalenka (1ª) jugará vs. Iva Jovic (29ª). La número 1 del ranking de la WTA superó en la cuarta ronda a Victoria Mboko (17ª) por 6-1 y 7-6 (1) mientras que la estadounidense hizo lo propio ante la kazaja Yulia Putintseva por 6-0 y 6-1. En el otro cruce quedaron Coco Gauff (3ª), verduga de Karolina Muchova (19ª) por 6-1, 3-6 y 6-3, y Elina Svitolina (12ª), vencedora de Mirra Andreeva (8ª) por 6-2 y 6-4.
En la parte baja, la estadounidense Jessica Pegula (6ª) sacó del campeonato a la campeona defensora, su compatriota Madison Keys (9ª), con una victoria por 6-3 y 6-4 y en cuartos su rival será otra tenista norteamericana, Amanda Anisimova (4ª). Esta última doblegó a la china Xinyu Wang 7-6 (4) y 6-4.
Por último, uno de los choque más atractivos será el de Elena Rybakina (5ª) vs. Iga Swiatek (2ª). La kazaja vapuleó a Elise Mertens (21ª) por 6-1 y 6-3 mientras que la polaca hizo lo propio ante Maddison Inglis (Q) por 6-0 y 6-3.
Resultados de octavos de final
- Aryna Sabalenka (1ª) a Victoria Mboko (17ª) por 6-1 y 7-6 (1).
- Iva Jovic (29ª) a Yulia Putintseva por 6-0 y 6-1.
- Coco Gauff (3ª) a Karolina Muchova (19ª) por 6-1, 3-6 y 6-3.
- Elina Svitolina (12ª) a Mirra Andreeva (8ª) por 6-2 y 6-4.
- Jessica Pegula (6ª) a Madison Keys (9ª) por 6-3 y 6-4.
- Amanda Anisimova (4ª) a Xinyu Wang 7-6 (4) y 6-4.
- Elena Rybakina (5ª) a Elise Mertens (21ª) por 6-1 y 6-3.
- Iga Swiatek (2ª) a Maddison Inglis (Q) por 6-0 y 6-3.
Cronograma de cuartos de final
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Aryna Sabalenka (1ª) vs. Iva Jovic (29ª) - Lunes a las 21.30 en el Rod Laver Arena.
- Coco Gauff (3ª) vs. Elina Svitolina (12ª) - Martes a las 5 en el Rod Laver Arena.
- Jessica Pegula (6ª) vs. Amanda Anisimova (4ª) - Día y hora a confirmar.
- Elena Rybakina (5ª) vs. Iga Swiatek (2ª) - Día y hora a confirmar.
Por la diferencia horaria (+13), en la Argentina la actividad inicia por la noche y se extiende a la madrugada de día siguiente. Los encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en streaming a través de la plataforma Disney+ Premium.
Tabla de campeonas del Australian Open
- Margaret Court (Australia) - 11
- Serena Williams (USA) - 7
- Nancye Wynne Bolton (Australia) - 6
- Daphne Akhurst (Australia) - 5
- Evonne Goolagong Cawley (Australia) / Steffi Graff (Alemania) / Monica Seles (Estados Unidos) - 4
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
- 1
Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro
- 2
Australian Open: Putintseva repitió gestos provocadores a los aficionados, fue abucheada y se defiende
- 3
Jamás visto en la historia del tenis: el insólito efecto que tomó la pelota impactada por Vacherot en el Australian Open
- 4
La mirada de Francisco Cerúndolo tras ser eliminado en los octavos de final del Abierto de Australia