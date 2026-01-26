Así quedó el cuadro de cuartos de final del Australian Open 2026

Concluyeron este lunes los octavos de final del torneo individual masculino del Australian Open 2026 y se definieron los ocho tenistas que avanzaron a cuartos y siguen en carrera por el título del primer Grand Slam de la temporada que se realiza en Melbourne Park.

En la parte alta del cuadro Carlos Alcaraz (1°) venció a Tommy Paul (19°) por 7-6 (6), 6-4 y 7-5 y chocará ante el local Alex De Miñaur (6°), quien doblegó a Alexander Bublik (10°) por 6-4, 6-1 y 6-1. El otro cruce será entre Alexander Zverev (3°) y Learner Tien (25°). El alemán se impuso al argentino Francisco Cerúndolo (18°) por 6-2, 6-4 y 6-4 mientras que el estadounidense hizo lo propio frente al ruso Daniil Medvedev (11°) por 6-4, 6-0 y 6-3.

En la parte baja del cuadro Lorenzo Musetti (5°) eliminó a Taylor Fritz (9°) por 6-2, 7-5 y 6-4 y chocará contra Novak Djokovic (4°), quien avanzó sin jugar porque Jakub Mensik (16°) se bajó del certamen por lesión.

Por último, el campeón defensor, Jannik Sinner (2°), venció a su compatriota Luciano Darderi (22°) por 6-1, 6-3 y 7-6 (1) y jugará en la siguiente instancia ante Ben Shelton (8°). El estadounidense se impuso al noruego Casper Ruud (12°) por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4.

Jannik Sinner va por su tercer Australian Open IZHAR KHAN� - AFP�

Resultados de octavos de final

Cronograma de cuartos de final

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Carlos Alcaraz (1°) vs. Alex De Miñaur (6°) - Martes a las 6.10 en el Rod Laver Arena.

Alexander Zverev (3°) vs. Learner Tien (25°) - Lunes a las 23.30 en el Rod Laver Arena.

Lorenzo Musetti (5°) vs. Novak Djokovic (4°) - Día y hora a confirmar.

Ben Shelton (8°) vs. Jannik Sinner (2°) - Día y hora a confirmar.

El cuadro del torneo masculino de Australian Open 2026, con los ocho mejores Australian Open

Tabla de campeones del Australian Open