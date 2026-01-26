LA NACION

Así quedó el cuadro de cuartos de final del Australian Open 2026

Los ocho tenistas que se impusieron en la cuarta ronda avanzaron a la siguiente instancia, entre ellos el campeón defensor Jannik Sinner

Carlos Alcaraz quiere ganar su primer Australian Open, donde nunca superó los cuartos de final
Dita Alangkara - AP

Concluyeron este lunes los octavos de final del torneo individual masculino del Australian Open 2026 y se definieron los ocho tenistas que avanzaron a cuartos y siguen en carrera por el título del primer Grand Slam de la temporada que se realiza en Melbourne Park.

En la parte alta del cuadro Carlos Alcaraz (1°) venció a Tommy Paul (19°) por 7-6 (6), 6-4 y 7-5 y chocará ante el local Alex De Miñaur (6°), quien doblegó a Alexander Bublik (10°) por 6-4, 6-1 y 6-1. El otro cruce será entre Alexander Zverev (3°) y Learner Tien (25°). El alemán se impuso al argentino Francisco Cerúndolo (18°) por 6-2, 6-4 y 6-4 mientras que el estadounidense hizo lo propio frente al ruso Daniil Medvedev (11°) por 6-4, 6-0 y 6-3.

En la parte baja del cuadro Lorenzo Musetti (5°) eliminó a Taylor Fritz (9°) por 6-2, 7-5 y 6-4 y chocará contra Novak Djokovic (4°), quien avanzó sin jugar porque Jakub Mensik (16°) se bajó del certamen por lesión.

Por último, el campeón defensor, Jannik Sinner (2°), venció a su compatriota Luciano Darderi (22°) por 6-1, 6-3 y 7-6 (1) y jugará en la siguiente instancia ante Ben Shelton (8°). El estadounidense se impuso al noruego Casper Ruud (12°) por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4.

Jannik Sinner va por su tercer Australian Open
IZHAR KHAN - AFP

Resultados de octavos de final

  • Carlos Alcaraz (1°) a Tommy Paul (19°) por 7-6 (6), 6-4 y 7-5.
  • Alex De Miñaur (6°) a Alexander Bublik (10°) por 6-4, 6-1 y 6-1.
  • Alexander Zverev (3°) a Francisco Cerúndolo (18°) por 6-2, 6-4 y 6-4,
  • Learner Tien (25°) a Daniil Medvedev (11°) por 6-4, 6-0 y 6-3.
  • Lorenzo Musetti (5°) a Taylor Fritz (9°) por 6-2, 7-5 y 6-4.
  • Novak Djokovic (4°) a Jakub Mensik (16°) por no presentación.
  • Ben Shelton (8°) a Casper Ruud (12°) por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4.
  • Jannik Sinner (2°) a Luciano Darderi (22°) por 6-1, 6-3 y 7-6 (1).

Cronograma de cuartos de final

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • Carlos Alcaraz (1°) vs. Alex De Miñaur (6°) - Martes a las 6.10 en el Rod Laver Arena.
  • Alexander Zverev (3°) vs. Learner Tien (25°) - Lunes a las 23.30 en el Rod Laver Arena.
  • Lorenzo Musetti (5°) vs. Novak Djokovic (4°) - Día y hora a confirmar.
  • Ben Shelton (8°) vs. Jannik Sinner (2°) - Día y hora a confirmar.
El cuadro del torneo masculino de Australian Open 2026, con los ocho mejores
Australian Open

Por la diferencia horaria (+13), en la Argentina la actividad inicia por la noche y se extiende a la madrugada de día siguiente. Los encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en streaming a través de la plataforma Disney+ Premium.

Tabla de campeones del Australian Open

  • Novak Djokovic (Serbia) - 10 títulos.
  • Roger Federer (Suiza) / Roy Emerson (Australia) - 6.
  • Jack Crawford (Australia) / Ken Rosewall (Australia) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 4
  • Adrian Quist (Australia) / Rod Laver (Australia) / Mats Wilander (Suecia) / James Anderson (Australia) - 3.
  • John Bromwich (Australia) / Rafael Nadal (España) / Stefan Edberg (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) / Frank Sedgman (Australia) / John Newcombe (Australia) / Guillermo Vilas (Argentina) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Rodney Heath (Australia) / Anthony Wilding (Australia) / Pat O’Hara Wood (Australia) Ashley Cooper (Australia) / Johan Kriek (Sudáfrica) / Boris Becker (Alemania) / Jim Courier (Estados Unidos) / Jannik Sinner (Italia) - 2.
  • Horace Rice (Australia) / Gerald Patterson (Australia) / Arthur Ashe (Estados Unidos) / Marat Safin (Rusia) / Ernie Parker (Australia) Fred Perry (Gran Bretaña) / Dinny Pails (Australia) / Ken McGregor (Australia) / Mervyn Rose (Australia) / Lew Hoad (Australia) / Jimmy Connors (Estados Unidos) / Yevgeny Kafelnikov (Rusia) / Fred Alexander (Estados Unidos) / Norman Brookes (Australia) / James Parke (Gran Bretaña) / Arthur O’Hara Wood (Australia) / Gordon Lowe (Gran Bretaña) / Algernon Kingscote (Gran Bretaña) / Rhys Gemmell (Australia) / John Hawkes (Australia) / Jean Borotra (Francia) / Colin Gregory (Gran Bretaña) / Gar Moon (Australia) / Viv McGrath (Australia) / Don Budge (Estados Unidos) / Dick Savitt (Estados Unidos) / Alex Olmedo (Estados Unidos) / William Bowrey (Australia) / Mark Edmondson (Australia) / Roscoe Tanner (Estados Unidos) / Vitas Gerulaitis (Estados Unidos) / Brian Teacher (Estados Unidos) / Petr Korda (República Checa) / Thomas Johansson (Suecia) / Stanislas Wawrinka (Suiza) - 1
