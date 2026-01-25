Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

En la novena jornada de actividad en Melbourne Park se disputan partidos correspondientes a los octavos de final de los torneos masculino y femenino
El Australian Open 2026, el primer Grand Slam de la temporada, continúa con la novena jornada, en la que se disputan los últimos partidos de los octavos de final de los torneos masculino y femenino. Por la diferencia horaria (+13), en la Argentina la actividad inicia esta noche y se extiende en la madrugada del lunes. Los encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en streaming a través de la plataforma Disney+ Premium.
En el certamen de varones hay tres juegos porque Jakub Mensik (16°) se bajó del certamen por lesión y Novak Djokovic (4°), máximo ganador de la historia con 10 títulos, avanzó a cuartos sin jugar. El serbio espera en esa instancia por Lorenzo Musetti (5°) o Taylor Fritz (9°), que chocan desde las 00.00 (hora argentina) de este 26 de enero en el Rod Laver Arena. En el último turno de ese mismo escenario, es decir a las 6.10, Ben Shelton (8°) choca con Casper Ruud (12°). El otro duelo de la jornada es el de los italianos Luciano Darderi (22°) y Jannik Sinner (2°), previsto desde no antes de las 4 del 26 de enero en la Margaret Court Arena.
Cuatro tenistas ya están en cuartos de final. Uno de ello es Carlos Alcaraz (1°), quien venció a Tommy Paul (19°) por 7-6 (6), 6-4 y 7-5 y chocará ante el local Alex De Miñaur (6°). El australiano doblegó en la cuarta ronda a Alexander Bublik (10°) por 6-4, 6-1 y 6-1.
El otro cruce será entre Alexander Zverev (3°) y Learner Tien (25°). El alemán se impuso al argentino Francisco Cerúndolo (18°) por 6-2, 6-4 y 6-4 mientras que el estadounidense hizo lo propio frente al ruso Daniil Medvedev (11°) por 6-4, 6-0 y 6-3.
El cuadro del Australian Open masculino
En el certamen de mujeres se desarrollan cuatro encuentros. La jornada en el Rod Laver Arena la abren, a las 21.30 (hora argentina) de este 25 de enero, las estadounidenses Jessica Pegula (6ª) y Madison Keys (9ª), campeona defensora del torneo. En el mismo estadio, pero a las 5 del lunes, la polaca Iga Swiatek (2ª) juega con la sorprendente australiana Maddison Inglis (Q).
Otro de los juegos es en la Margaret Court Arena y lo protagonizan, desde las 2, la kazaja Elena Rybakina (5ª) y la belga Elise Mertens (21ª). En el John Cain Arena, en tanto, la china Xinyu Wang se mide con la estadounindese Amanda Anisimova (4ª) desde las 23.30.
En cuartos de final ya hay dos duelos previstos. En uno de ellos Aryna Sabalenka (1ª) jugará vs. Iva Jovic (29ª). La número 1 del ranking de la WTA superó a Victoria Mboko (17ª) por 6-1 y 7-6 (1) mientras que la estadounidense hizo lo propio ante la kazaja Yulia Putintseva por 6-0 y 6-1. En el otro cruce quedaron Coco Gauff (3ª), verduga de Karolina Muchova (19ª) por 6-1, 3-6 y 6-3, y Elina Svitolina (12ª), vencedora de Mirra Andreeva (8ª) por 6-2 y 6-4.
El cuadro del Australian Open femenino
Los máximos ganadores de Australian Open
Masculino
- Novak Djokovic (Serbia) - 10
- Roger Federer (Suiza) / Roy Emerson (Australia) - 6
- Jack Crawford (Australia) / Ken Rosewall (Australia) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 4
- Adrian Quist (Australia) / Rod Laver (Australia) / Mats Wilander (Suecia) / James Anderson (Australia): - 3
Femenino
- Margaret Court (Australia) - 11
- Serena Williams (USA) - 7
- Nancye Wynne Bolton (Australia) - 6
- Daphne Akhurst (Australia) - 5
- Evonne Goolagong Cawley (Australia) / Steffi Graff (Alemania) / Monica Seles (Estados Unidos) - 4
