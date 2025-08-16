Así quedó el cuadro femenino de semifinales del Masters 1000 de Cincinnati 2025

Iga Swiatek, Elena Rybakina, Veronika Kudermétova y Jasmine Paolini superaron sus respectivos partidos de cuartos de final y se metieron en la ronda de las cuatro mejores
Este martes se disputaron los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025, el octavo torneo femenino de esta categoría en lo que va de la temporada. De esta manera, quedaron definidas las cuatro semifinalistas del certamen con grandes sorpresas: no estarán la N°1, Aryna Sabalenka, y la N°2, Coco Gauff, del ranking WTA. Los cruces serán así: Iga Swiatek vs. Elena Rybakina y Veronika Kudermétova vs. Jasmine Paolini. Ambos se llevarán a cabo este domingo.
La primera en acceder a la instancia de las cuatro mejores fue la polaca Swiatek (3°), quien dejó en el camino a la rusa Anna Kalinskaya (34°) por 6-3 y 6-4. Intentará acceder a la definición de este certamen por primera vez en su carrera tras perder en semifinales en las últimas dos ediciones. A sus 24 años ya ganó 10 Masters 1000: tres en Roma, dos en Qatar e Indian Wells, y uno en Madrid, Miami y Pekín.
Luego llegó el turno de la kazaja Rybakina (10°), que viene de ser semifinalista en Toronto. Se metió en semifinales tras vencer nada menos que a la mejor tenista del mundo en la actualidad, la bielorrusa Sabalenka, por 6-1 y 6-4. Persigue su tercer título de esta categoría tras coronarse en Indian Wells y Roma, en ambos casos en 2023. En lo que va del año ganó un solo título: el WTA 250 de Estrasburgo.
Posteriormente, la rusa Kudermétova (36°) eliminó a la francesa Varvara Grachova (103°) por un contundente 6-1 y 6-2. Es la segunda vez que se mete entre las cuatro mejores de un Masters 1000 tras lo hecho en Madrid 2023, cuando perdió ante Swiatek y se quedó a las puertas de la final. Persigue su tercer título WTA y, a su vez, el primero en lo que va de la temporada (no levanta un trofeo desde el WTA 500 de Tokio 2023).
Por último, la italiana Paolini (9°) volvió a derrotar a la norteamericana Gauff (2°), a quien venció en los últimos tres enfrentamientos, por 2-6, 6-4 y 6-3. Este año se consagró campeona del Masters 1000 de Roma tras vencer, justamente, a Coco Gauff, por lo que sueña con volver a ganar un torneo de esta categoría. En caso de conseguirlo, sería el tercero en su carrera (también ganó en Dubai 2024).
Máximas ganadoras del Masters 1000 de Cincinnati
*Se empezó a jugar en 2004 y tuvo 17 campeonas diferentes.
- Serena Williams (Estados Unidos) y Victoria Azarenka (Bielorrusia) - Dos títulos cada una.
