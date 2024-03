Así quedó el cuadro femenino de semifinales del Masters 1000 de Miami

Escuchar

Se completaron este miércoles los cuartos de final del Masters 1000 de Miami para la rama femenina y se definieron las cuatro jugadoras semifinalistas sin las tres principales preclasificadas porque quedaron eliminados en el transcurso del torneo: Elena Rybakina, Victoria Azarenka, Danielle Collins o Ekaterina Alexandrova.

La kazaja Rybakina se impuso a la griega María Sakkari 7-5, 6-7 (4) y 6-4 y enfrentará a Victoria Azarenka, verduga de Yulia Putintseva 7-6 (4), 1-6 y 6-3. En la parte alta del cuadro quedaron Danielle Collins, por su triunfo sobre la francesa Caroline García 6-3 y 6-2, y Ekaterina Alexandrova, que se impuso a Jessica Pegula por 3-6, 6-3 y 6-3.

Cronograma de las semifinales

Elena Rybakina vs. Victoria Azarenka. A las 16.

Danielle Collins vs. Ekaterina Alexandrova. A las 21.30.

*Los partidos se jugarán este jueves en horario a confirmar.

Danielle Collins superó a Caroline García en cuartos y está, sorpresivamente, en semifinales Lynne Sladky - AP

A raíz de la eliminación de Iga Swiatek, Aryna Sabalenka y Coco Gauff, la máxima favorita al título es Rybakina. La polaca, número 1 del ranking de la WTA y campeona defensora, se despidió en octavos de final a manos de Alexandrova mientras que en la misma instancia quedó afuera Gauff ante García. El campeonato femenino, además, tuvo sorpresas en las primeras rondas. La segunda preclasificada, Aryna Sabalenka, fue eliminada en la tercera etapa por la ucraniana Anhelina Kalinina 6-4, 1-6 y 6-1.

La bielorrusa, que participó a pesar de que a poco de su debut falleció su expareja Konstantin Koltsov, no fue la única de las favoritas que cayó en la primera semana de competencia. Elina Svitolina salió en la segunda rueda frente a Naomi Osaka -ex 1 del ranking de la WTA, pero actualmente no en su mejor versión- 6-2 y 7-6 (5), mientras que la tunecina Ons Jabeur dijo adiós en la misma instancia al ceder contra la rusa Elina Avanesyan 6-1, 4-6 y 6-3.

El torneo de Miami femenino contó con la incursión de Lourdes Carlé y Nadia Podoroska, quienes quedaron eliminadas en las rondas iniciales pero hicieron historia porque la Argentina contó con dos jugadoras en el cuadro principal de un Masters 1000 tras 18 años.