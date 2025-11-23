Así quedó la tabla histórica de campeones de la Copa Davis, tras el título de Italia

Italia se adjudicó un logro histórico: ganó por tercer año consecutivo la Copa Davis y llegó a los cuatro títulos. En la final derrotó a España por 2 a 0 y celebró en su propia casa, en el BolognaFiere exhibition centre de Bolonia, ante la alegría de su gente. Con esta consagración superó a Alemania, República Checa y Rusia en la tabla de campeones del certamen de selecciones.

Para levantar el trofeo, al equipo capitaneado por Filippo Volandri no necesitó del partido de dobles, ya que se impuso en la serie gracias a los dos partidos de singles. En el primero, Matteo Berrettini derrotó a Pablo Carreño Busta por 6-3 y 6-4, en 1 hora y 18 minutos de juego. Más tarde, en el segundo, Flavio Cobolli venció a Jaume Munar por 1-6, 7-6 (5) y 7-5 en casi tres horas de juego.

Flavio Cobolli le dio a Italia su tercer título consecutivo en la Copa Davis tras derrotar a Jaume Munar Massimo Paolone� - LaPresse via ZUMA Press�

Ninguno de los dos finalistas contó con la presencia de sus principales estrellas. En el campeón no estuvo Jannik Sinner (2° del ranking ATP), que se bajó de la convocatoria del Final 8 en una decisión polémica. “Bajarme de la Copa Davis fue una decisión difícil, pero la ganamos en 2023 y 2024, y esta vez mi equipo y yo tomamos la decisión correcta. Mi objetivo es prepararme para el Australian Open, y una semana extra de trabajo es una carga”, afirmó. En el subcampeón, en tanto, Carlos Alcaraz (1°) no participó por un edema en el isquiotibial de la pierna derecha.

Es la primera vez en más de 50 años que un país gana la Copa Davis tres años seguidos. El último antecedente data de las cinco consagraciones seguidas de Estados Unidos, el máximo ganador en la historia de la competencia, entre 1968 y 1972 (tres veces ante Rumania, una contra Australia y la restante frente a Alemania). Sin embargo, en ese entonces el campeón se clasificaba directamente a la final de la siguiente edición.

El festejo de Italia tras ganar la Copa Davis 2025; en la final, derrotó a España por 2 a 0 TIZIANA FABI� - AFP�

Tabla de campeones de la Copa Davis

Estados Unidos está en lo más alto de la tabla histórica de campeones del certamen internacional con 32 estrellas, seguido de Australia, que acumula 28. El podio lo completan Francia y Gran Bretaña con 10 celebraciones cada uno. Suecia, por su parte, tiene siete y España seis. Italia, tricampeón en ejercicio, ostenta cuatro títulos y supera por uno a Alemania, República Checa y Rusia. Por último, la Argentina levantó el trofeo en una ocasión al igual que Croacia, Canadá, Serbia, Sudáfrica y Suiza.