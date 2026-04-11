Así quedó conformada la final del Masters 1000 de Montecarlo 2026

Se llevaron a cabo este sábado las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo que se disputa en el Principado sobre canchas de polvo de ladrillo y se definieron los dos jugadores que competirán mano a mano por el título: Carlos Alcaraz (1°) y Jannik Sinner (2°).

El español, campeón defensor del título que logró en 2025, derrotó al monegasco Valentin Vacherot por un doble 6-4 en una hora y 24 minutos mientras que el italiano hizo lo propio frente al alemán Alexander Zverev (3°) por 6-1 y 6-4. Ambos partidos se disputaron en el Court Rainier III.

Ambos finalistas de Montecarlo 2025 comenzaron su participación en la segunda ronda por ser preclasificados. Alcaraz venció en su debut al argentino Sebastián Báez por 6-1 y 6-3 y, luego, al también albiceleste Tomás Etcheverry por 6-1, 4-6 y 6-3. En cuartos se deshizo de Alexander Bublik (10°) por un contundente 6-3 y 6-0.

Sinner, en tanto, venció al francés Ugo Humbert por 6-3 y 6-0; al checo Tomas Machac por 6-1, 6-7 (3) y 6-3 y al canadiense Felix Auger Aliassime por 6-3 y 6-4.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se efrentaron por última vez en el ATP Nitto Finals Antonio Calanni - AP

La final del Masters 1000 de Montecarlo se disputará este domingo y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

El duelo entre Alcaraz y Sinner es el ‘clásico’ de esta era del tenis y es habitual que se enfrentan en las definiciones de los torneos. En total se cruzaron 16 veces, con 10 triunfos del español y seis del italiano. Lo curioso es que en 2026 todavía no jugaron entre sí y el último antecedente data de la final del ATP Nitto Finals 2025 donde se impuso Sinner por 7-6 (4) y 7-5.

El mano a mano de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ATP

Tabla de campeones del Masters 1000 de Montecarlo

Rafael Nadal (España) - 11 títulos

Ilie Năstase (Rumania) / Bjorn Borg (Suecia) / Thomas Muster (Austria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) - 3

Guillermo Vilas (Argentina) / Mats Wilander (Suecia) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Sergi Bruguera (España) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Juan Carlos Ferrero (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 2

Tom Okker (Países Bajos) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Zeljko Franulovic (Croacia) / Andrew Pattison (Zimbawe) / Manuel Orantes (España) / Raúl Ramírez (México) / Henrik Sundstrom (Suecia) / Joakim Nystrom (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Andrei Chesnokov (Rusia) / Andrei Medvedev (Ucrania) / Marcelo Ríos (Chile) / Carlos Moyá (España) / Guillermo Coria (Argentina) / Stan Wawrinka (Suiza) / Andrey Rublev (Rusia) / Fabio Fognini (Italia) / Carlos Alcaraz (España) - 1

Carlos Alcaraz es el último campeón del Masters 1000 de Montecarlo VALERY HACHE - AFP

Ganadores del Masters 1000 de Montecarlo desde 2000