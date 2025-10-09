Así está el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Shanghái

Novak Djokovic y Valentin Vacherot se impusieron este jueves en los dos primeros partidos de cuartos de final y están entre los cuatro mejores; la etapa se cierra este viernes
Se disputaron este jueves los primeros dos cruces de cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái que se lleva a cabo en el Qizhong Forest Sports City Arena de China en los que prevalecieron Novak Djokovic (4°) y Valentin Vacherot (Q) y se enfrentarán en una de las semifinales este sábado.
El serbio derrotó al belga Zizou Bergs por 6-3 y 7-5 y es el mejor preclasificado de los que quedan en competencia y, en consiguiente, el máximo favorito al título que conquistó cuatro veces (máximo ganador de la historia), pero que se le negó la temporada pasada porque perdió la definición ante Jannik Sinner.
El monegasco, que ingresó al cuadro principal desde la clasificación, dio otro golpe y eliminó al danés Holger Rune (10°) por 2-6, 7-6 (4) y 6-4.
Las semifinales concluirán este viernes con los otros dos partidos en el Stadium Court: Daniil Medvedev (16°) vs. Alex De Miñaur (7°) y Arthur Rinderknech vs. Felix Auger-Aliassime (12°).
Cronograma y resultados de los cuartos de final del M1000 de Shanghái
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Valentin Vacherot (Q) a Holger Rune (10°) por 2-6, 7-6 (4) y 6-4.
- Novak Djokovic (4°) a Zizou Bergs por 6-3 y 7-5.
- Daniil Medvedev (16°) vs. Alex De Miñaur (7°) - Viernes 10 de octubre desde no antes de las 7.30 en el Stadium Court.
- Arthur Rinderknech vs. Felix Auger-Aliassime (12°) - Viernes 10 de octubre desde no antes de las 4 en el Stadium Court.
Semifinales del Masters 1000 de Shanghái
- Valentin Vacherot (Q) vs. Novak Djokovic (4°) - Sábado 11 de octubre.
- Daniil Medvedev (16°) o Alex De Miñaur (7°) vs. Arthur Rinderknech vs. Felix Auger-Aliassime (12°) - Sábado 11 de octubre.
Todos los campeones del Masters 1000 de Shanghái
- 2009: Nikolay Davydenko (Rusia).
- 2010: Andy Murray (Gran Bretaña).
- 2011: Andy Murray (Gran Bretaña).
- 2012: Novak Djokovic (Serbia).
- 2013: Novak Djokovic (Serbia).
- 2014: Roger Federer (Suiza).
- 2015: Novak Djokovic (Serbia).
- 2016: Andy Murray (Gran Bretaña).
- 2017: Roger Federer (Suiza).
- 2018: Novak Djokovic (Serbia).
- 2019: Daniil Medvedev (Rusia).
- 2020: Cancelado por la pandemia de Covid-19.
- 2021: Cancelado por la pandemia de Covid-19.
- 2022: Cancelado por la pandemia de Covid-19.
- 2023: Hubert Hurkacz (Polonia).
- 2024: Jannik Sinner (Italia).
Tabla de campeones del Masters 1000 de Shanghái
- Novak Djokovic (Serbia) - 4 (2012, 2013, 2015 y 2018)
- Andy Murray (Gran Bretaña) - 3 (2010, 2011 y 2016).
- Roger Federer (Suiza) - 2 (2014 y 2017).
- Jannik Sinner (Italia) / Hubert Hurkacz (Polonia) / Daniil Medvedev (Rusia) / Nikolay Davydenko (Rusia) - 1
